Uittips: Het Kleine Theater, Alternative 80’s en Van Kooten en de beat

Koningsdag afgelopen? Niet getreurd! Ook na alle oranjefestiviteiten staat de Utrechtse agenda komend weekend bomvol leuke evenementen. Zo staat er een try-out voorstelling voor de kleintjes op het programma, kan er gedanst worden in TivoliVredenburg en is het World Disco Soup Day. Voor jong en oud: er is van alles te doen!

Het Kleine Theater

Waar: Het Werftheater

Wanneer: woensdag 26 april

Prijs: 18 tot 20 euro

Het Werftheater bestaat 45 jaar en viert dit van 25 april tot 7 mei 2023 met als thema “het belang van Het Kleine Theater”. Het jubileum wordt gevierd met een bijzonder weekprogramma waarin arrivés in het vak hun verhaal vertellen, hoe zij ooit zijn begonnen en waar zij nu staan in hun carrière. Woensdagavond 26 april staan Erik van Muiswinkel en Kees van Amstel in de spotlights. De avond wordt begeleid door journalist en schrijver Patrick van den Hanenberg. De rest van de week zullen onder meer Claudia de Breij, Johan Hoogeboom en Youp van ‘t Hek het Utrechtse podium betreden.

Try-out: Het lammetje dat een varken is 4+

Waar: Filiaaltheater

Wanneer: vrijdag 28 april en zaterdag 29 april

Prijs: 8 tot 13 euro

Vrolijke try-out voorstelling gebaseerd op drie prentenboeken van Pim Lammers: Het lammetje dat een varken is, De Boer en de Dierenarts en Kamiel de Kameel. Het Lammetje dat een varken is gaat over een lammetje dat heel graag in de modder rolt en een varkentje blijkt te zijn. In De Boer en de Dierenarts doen de dieren net alsof ze allerlei gekke ziektes hebben, zodat die leuke dierenarts wel móet langskomen. En in Kamiel de Kameel zijn de dieren in rep en roer, omdat er een nieuw dier komt wonen op de boerderij. Die vreemde kameel geeft een feestje voor iedereen. Tijdens de voorstelling zullen twee muzikale spelers zichzelf met verschillende instrumenten begeleiden, zoals een ukelele of zingende zaag. Kaarten voor de try-out zijn te koop via de website van het Filiaaltheater.

Alternative 80’s

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 28 april

Prijs: 11 euro

Verwacht bij Alternative 80’s de nummers die veel te weinig te horen zijn, en nog steeds zo geliefd zijn. Iedere editie proberen de DJ’s te verrassen met vergeten nummers en bands uit de glorietijd van de New Wave en de Postpunk, de opkomst van de Synth-pop en de hoogtijdagen van de Gothic-rock. Natuurlijk worden ook de publieksfavorieten niet vergeten, New Order en The The, Joan Jett en Yazoo, Grace Jones en Prince en natuurlijk Siouxsie en The Cure. Om alvast in de stemming te komen, kun je luisteren naar Spotify-lijst ‘Alternative 80’s Favorites’.

Van Kooten en de beat

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: vrijdag 28 april

Prijs: 10 tot 24,50 euro

‘Van Kooten en de beat’ is een swingende vertelling over liefde, familie en een onverzadigbare behoefte aan muziek, naar het gelijknamige boek van Kasper van Kooten. Onlosmakelijk daarmee verbonden zijn de hartsvrienden met wie Kasper al vanaf zijn vroege jeugd in bandjes speelt. Hij is de drummer die zichzelf naar Ahoy droomt, maar eenmaal op het hoogste podium blijkt zijn droom niet te kloppen. Uniek foto-, video- en audiomateriaal en een van zijn muzikale vrienden maken onderdeel uit van dit vermakelijk zelfportret.

Birdcage Paradise

Waar: EKKO

Wanneer: zaterdag 29 april

Prijs: 11 euro

Birdcage Paradise is terug met een nieuwe editie in EKKO. Zoals ze zelf omschrijven: “Duik met ons de nacht in en beleef fantastische livemuziek, DJ’s, deco & visuals uit je wildste fantasieën en een vrolijk dansend vlock aan colourful birds!” EKKO roept op om vroeg te komen om niets te missen.

World Disco Soup Day

Waar: Griftpark

Wanneer: zaterdag 29 april

Prijs: gratis

Een evenement waarbij gratis soep wordt uitgedeeld, gemaakt van groenten die anders verspild zouden worden. Tijdens dit evenement is er ook discomuziek en kan er gedanst worden onder het genoten van een kopje soep. Iedereen is van 16.00 tot 20.00 uur welkom!

Fee van der Poel 4+

Waar: Schiller Theater Place Royale

Wanneer: zaterdag 29 april

Prijs: 7,50 tot 15 euro

Op zoek naar een kinderactiviteit voor in de meivakantie? Kom dan naar een van de drie theatervoorstellingen van verhalenverteller en actrice Fee van der Poel. Er staan drie voorstellingen op het programma: Mevrouw Groen en Mevrouw Grijs (4+) om 13.00 uur, Het mysterie van Ravenstein (8+) om 14.00 uur en Het Gouden Bos (8+) om 15.00 uur. Tickets zijn te koop per voorstelling, per twee voorstellingen of alle drie op de website van het Schiller Theater.