Uittips: Het Nieuwe Babylon, Coloray in EKKO en een benefietconcert voor Oekraïne

Het weekend staat voor de deur en de activiteitenagenda in Utrecht zit weer helemaal vol. Van bioscoopfilms, tot optredens en een benefietconcert voor Oekraïne. DUIC zette weer een aantal evenementen op een rijtje.

Het Nieuwe Babylon

Waar: Hof van Cartesius

Wanneer: vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 maart

Prijs: gratis, m.u.v. een paar programmaonderdelen

Aankomend weekend kan je drie dagen lang door het Hof van Cartesius dwalen. Die dagen is er het programma ‘Het Nieuwe Babylon’, vol met kunst, films, workshops, rondleidingen, diners en muziek. Ook kan je gewoon lekker door de tuinen struinen en de circulaire paviljoens vol duurzame makers en kunstenaars bezoeken. Zaterdag wordt om 20.00 uur de film Honeyland vertoond. Begin april wordt het weekend herhaald.

Hiphop State of Mind

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 12 maart

Prijs: 10 tot 12,50 euro

Hiphop begon ruim veertig jaar geleden in kleine zaaltjes in de Bronx in New York. Sindsdien is het fenomeen uitgegroeid tot een cultuur die veel meer dan alleen muziek omvat. Dj’s, dance- en hiphop-battles, dansshows en freestyles zijn allemaal te zien tijdens de eerste Hiphop State of Mind avond ooit. Voor de eerste editie wordt louter Utrechts talent op de planken gezet, waaronder beatmaker NeighbUrs en rapper JosBros.

Polyhedron

Waar: Ex Bunker

Wanneer: zaterdag 5 tot zondag 26 maart

Prijs: gratis

Even zweven in de ruimte, wie wil dat nou niet? Maar voorlopig is het alleen nog besteed aan astronauten en een paar excentrieke multimiljardairs. Dus nam kunstenaar Jerry Ruiter het heft in eigen handen. Zijn fascinatie voor gewichtloosheid verwerkte hij in het kinetische kunstwerk Polyhedron. Het interactieve, kinetische kunstwerk moet je even meenemen in een belevingswereld waar de zwaartekracht even vergeten kan worden.

Discomfort Dispatch

Waar: Wolvenstraat 10

Wanneer: zondag 13 maart, 16.30 uur

Prijs: mag je zelf bepalen!

Wat je deze avond gaat horen, kunnen we je nog niet vertellen, en dat is juist de bedoeling! Discomfort Dispatch is een improvisatiereeks die overal in Europa al is gehouden, en nu voor het eerst naar Utrecht komt. Zes duo’s, bestaand uit een gerenomeerde en onbekende artiest, gaan elk twintig minuten improviseren zonder enige voorbereiding. Een heel scala aan instrumenten en nationaliteiten belooft een onvoorspelbare avond met, waarschijnlijk, veel afwisseling.

Benefietconcert voor Oekraïne

Waar: Stadsklooster Utrecht

Wanneer: zondag 13 maart, 19:15 uur

Prijs: 15 euro

In het stadsklooster in Lombok wordt zondag 13 maart een benefietconcert gehouden. ‘s Avonds spelen diverse muzikanten vanaf 19.15 uur klassieke stukken. Voor de gelegenheid is een kwartet gevormd met violisten uit het Nederlands Kamerorkest, een professor altviool van het Utrechts Conservatorium en een cellodocent. Kaartjes kosten 15 euro, de opbrengst gaat naar Giro555.

Coloray

Waar: EKKO

Wanneer: vrijdag 11 maart, 20.00 uur

Prijs: 13 euro

Multitalent Raynor de Groot is dj, producer en grafisch ontwerper. De elektrische alleskunner bundelt zijn disciplines onder de naam Colorway, een samensmelting van dance, industriële klanken en new wave. Met zijn debuutplaat Future gooide hij hoge ogen, wat hem een eigen tour opleverde. Aansluitend aan het concert is de dansnacht van Intercept Records, waar je met hetzelfde ticket heen kan. Ook hier kom je Colorray tegen, maar nu vergezeld door andere artiesten van het label.