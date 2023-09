Uittips in Utrecht: 25 jaar Leidsche Rijn, Podimo at the Park en het NK Poetry Slam

Het weekend staat weer voor de deur en er is een hoop te zien en horen in Utrecht. Van poëzie en dansvoorstellingen, tot festivals en muziek: DUIC heeft weer zeven tips voor je klaarstaan.

Podimo at the Park

Waar: Park Lepelenburg

Wanneer: 21 t/m 24 september

Prijs: gratis

Altijd al eens je favoriete podcastmaker in het echt willen ontmoeten, of benieuwd naar welke podcast je binnenkort grijs draait? Dan is Podimo at the Park de plek waar jij het naar je zin gaat hebben. Het bekende podcastplatform maakt van Park Lepelenburg op 21 tot en met 24 september een heus festivalterrein. Zo kan je meedoen met Q&A’s of deelnemen aan interactieve podcastsessies. Er zijn een hoop podcastmakers die tijdens het evenement aanwezig zijn. Enkele bekende namen zijn de makers van Alle Geschiedenis Ooit, Moordcast, de Rode Lantaarn, Dit Komt Nooit Meer Goed en Man, Man, Man, de podcast.

NK Poetry Slam

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 23 september, 20.00 uur

Prijs: 14,40 euro voor scholieren, studenten en mensen onder de 25, 18 euro voor anderen

Als je dacht dat poëzie saai is, kan je je mening bijstellen nadat je bij het NK Poetry Slam bent geweest. Acht finalisten nemen het in een verbale bokswedstrijd tegen elkaar op in de strijd om met de hoofdprijs naar huis te gaan. Dichters dragen hun gedichten voor en het publiek bepaalt wie de winnaar is door middel van hoe luid het applaus is. Bij poetry slam is het belangrijk dat zowel de inhoud als de voordracht goed zijn, met als hoofddoel het publiek enthousiasmeren. Als jij bereid bent om de mooiste metaforen en beste beeldspraak te aanschouwen, moet je absoluut naar TivoliVredenburg gaan.

25 jaar Leidsche Rijn: hoe de bouw tot stand kwam

Waar: De Schalm

Wanneer: woensdag 27 september, 20.00 uur

Kosten: 5 euro, leden van de Historische Vereniging gratis

Leidsche Rijn is dit jaar 25 lentes jong! Daarom wordt er het hele jaar door op verschillende manieren aandacht geschonken aan de wijk. Tijdens deze specifieke lezing vertelt John Korssen, projectmanager bouw Leidsche Rijn over zijn werk, de dilemma’s en uitdagingen van de bouw in de afgelopen 25 jaar. Hij is namelijk al die tijd al betrokken geweest bij Utrechts jongste stadsdeel. Hoe stamp je een stadsdeel ter grootte van Delft in zo’n relatief korte tijd uit de grond? Van de tekentafel tot de realisatie: Korssen is erbij betrokken geweest. Niet in de gelegenheid om er fysiek bij te zijn? Geen nood, de bijeenkomst is ook via Youtube te bekijken.

Ruisgenoten

Waar: Stadsklooster Utrecht

Wanneer: zondag 24 september, 13.30 uur

Prijs: gratis

Urenlang elektronische muziek zonder verplichtingen of verwachtingen: dat is Ruisgenoten bij het Stadsklooster. Tijdens een acht uur durende live improvisatiesessie maakt James de Jong door middel van synthesizers, loopers en andere elektronica een intiem optreden. Waar met name op wordt gehint, is het zogenoemde kampvuurgevoel: focussen op introspectie en reflectie. Toegang is gratis en men kan in en uit lopen wanneer daar behoefte aan is. Natuurlijk is het ook mogelijk om de volle acht uur te blijven.

Nai Barghouti ft. Metropole Orkest en Amsterdams Andalusisch Orkest

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 23 september 20.00 uur

Prijs: 28,85 tot 35 euro

Ook muziek, maar dan nét anders. Zangeres, componist en fluitist Nai Barghouti treedt op 23 september in Utrecht op. Samen met het Metropole Orkest en het Amsterdams Andalusisch Orkest geeft ze een mix van jazz, Arabische klassiekers en eigen composities weg. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere haar wortels en het leven in Amsterdam. Ook zal ze haar zogenoemde ‘Naistrumentation’ laten horen: ornamenten bekend uit de Arabische muziek verweven met vocale improvisatie uit de jazz. Het is dus zonder twijfel dat de Palestijnse allerlei verrassende muziek voor je in petto heeft.

ABLE

Waar: Theater Kikker

Wanneer: dinsdag 26 en woensdag 27 september 20.30 uur

Prijs: 7 tot 14 euro

Inclusiviteit en diversiteit zijn twee grote onderwerpen die de maatschappij op dit moment bezighouden en theatermaker Roos Rijnbeek haakt daar naadloos op aan. Met haar voorstelling ABLE geeft ze perspectief over geboren worden in een maatschappij die niet gebouwd is voor jou. Rijnmond is zelf met dwerggroei geboren en kaart tijdens de voorstelling haar problemen en bijzondere perspectief aan. Het doel? Weglopen met iets wat het publiek aan het denken heeft gezet, of waardoor ze geraakt zijn.

Different Note

Waar: Nijverheidskade

Wanneer: zaterdag 23 september 14.00 uur

Prijs: 12,50 euro voor studenten, 24,50 euro voor anderen

Ook een festival, andere insteek. Op 23 september vindt alweer de tweede editie van het Different Note Festival plaats. Op culturele vrijplaats De Nijverheid zijn meerdere podia waar door onder andere vluchtelingen muziek wordt gemaakt. Een middag en avond met een breed scala aan muziekgenres ligt dus in het verschiet. Aansluitend op de podia worden allerlei muzikale projecten en bijeenkomsten georganiseerd voor en door vluchtelingen. De uiteindelijke opbrengsten van het initiatief gaan naar AZC De Vrolijkheid en Musicaz.