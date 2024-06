Uittips in Utrecht: 25 jaar Molen de Ster, HKU Exposure en Terminator Too

Een nieuw weekend betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

25 jaar Molen de Ster

Waar: Molen de Ster

Wanneer: 22 juni

Prijs: gratis

Op 22 juni 2024 is het precies 25 jaar nadat Molen de Ster weer in werking trad na een lang restauratietraject. Dat moet gevierd worden met een korenfestival en een afsluitend concert. Overdag kan er geluisterd worden naar zeven Utrechtse koren die ieder een eigen repertoire brengen. De dag wordt afgesloten met een concert van singer-songwriter Tim Dawn met zijn band op het molenerf.

Buku nanga kuku – Boek met koek

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: 23 juni

Prijs: gratis

Boeken, auteurs, Surinaamse koek en publiek – dat is in een paar woorden het concept van dit feest in de bibliotheek waar het publiek zich kan onderdompelen in de Surinaamse cultuur. Er is muziek en er zijn verhalen en panelgesprekken. Naast een modeshow van traditionele kleding, kun je leren over Angisa-hoofddoeken binden, vrijheidsvogels vouwen en het Afaka-schrift. Er is ook een markt en een kinderprogramma

Kerk en Slavernij

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 25 juni

Prijs: gratis

De kerk heeft een belangrijke rol gespeeld in het slavernijverleden. Zowel de voor- als tegenargumenten voor slavernij werden onderbouwd met de bijbel. Hoe hebben christelijke leiders het geloof gebruikt om slavernij te rechtvaardigen en zelfs te ondersteunen? Wat vonden de tot slaaf gemaakten van het geloof van de Nederlanders? En wat zien we vandaag de dag terug van deze geschiedenis? Keti Koti Utrecht en TivoliVredenburg organiseren een avond met livemuziek, optredens en lezingen over de geschiedenis van het christendom en slavernij.

HKU Exposure

Waar: diverse locaties

Wanneer: 26 tot en met 30 juni

Prijs: gratis

Vijf dagen lang presenteren zevenhonderd kunstenaars van HKU hun afstudeerwerk aan het grote publiek op tal van locaties in de stad. Verwacht een wervelend festival met kunst in alle disciplines. Van beeldende kunst tot games, van design tot film en van muziek tot theater. Op de website is het programma van de verschillende locaties te vinden.

Henge

Waar: De Nijverheid

Wanneer: 27 juni

Prijs: 15,50 euro

“Attentie aardlingen! U bent uitverkoren om op audiëntie te komen bij HENGE. Het buitenaardse collectief bezorgt het grauwe Manchester al een jaar of tien kleur op de wangen, maar stapt graag in zijn UFO om ook andere nederzettingen van een astronomische dosis vreugde te voorzien”, aldus de aankondigingstekst. Deze band staat bekend om haar spacerock, synthpop en psychedelica – en dat ook nog in mooie kostuums.

Terminator Too

Waar: Theater Kikker

Wanneer: 28 juni

Prijs: 11,95 / 18,95 euro

In Terminator Too dompelen makers Robbert Vervloet en Ephraïm Cielen zich onder in de wereld van Hollywood blockbusters. Ze creëren een eigen universum waarin ze zelf de helden zijn. Met zelfgemaakte special effects, kostuums uit cornflakesdozen, tekstfragmenten uit populaire (actie)films van vroeger en nu, spectaculaire gevechtschoreografieën en een vers gecomponeerde soundtrack maken ze hun eigen film, de ultieme vlucht uit de realiteit. Deze theatervoorstelling is voor 12+ en onderdeel van Festival Tweetakt.

Lepeltje Lepeltje

Waar: Park Lepelenburg

Wanneer: 28 tot en met 30 juni

Prijs: gratis

Het foodfestival Lepeltje Lepeltje bestaat tien jaar en strijkt traditiegetrouw neer in park Lepelenburg. Het festival bestaat uit veel mobiele keukens, een markt en een muzikaal programma. Op een podium treden verschillende bands en dj’s op, maar ook voor de allerjongsten is er genoeg te doen met een speciaal kinderprogramma.