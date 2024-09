Uittips in Utrecht: 90’s Alternative, UITfeest, Het Groot Utrechts Dictee en IBB Fest

Een nieuw weekend betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

Def Americans on the Road Again – Johnny Cash Tribute

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 6 september

Prijs: 23,85 euro

Johnny Cash scoorde zijn eerste hits heel wat jaren geleden, maar de Brabanders van Def Americans weten zijn swing, sfeer en rebellie absoluut goed te raken. Def Americans heeft een periode van bandwisselingen en rust achter de rug, maar nu is het weer tijd om de Nederlandse podia aan te doen. It’s good to be back on the Road Again!

90’s Alternative

Waar: De Helling

Wanneer: zaterdag 7 september

Prijs: 9,20 euro

Alle houthakkershemden verzamelen! 90’s Alternative is terug van nooit weggeweest. De dj’s duiken deze avond in hun cd-verzameling om daar de beste pareltjes uit te toveren. Van de grungegitaren van Alice in Chains en Pearl Jam, tot de Britpop van Oasis en Blur en het betere beukwerk van Prodigy en Osdorp Posse. De ultieme trip down de modderige memory lane!

UITfeest Utrecht 2024

Waar: verschillende plekken in Utrecht

Wanneer: zaterdag 7 september

Prijs: gratis

Op 7 september is het weer zover: de opening van het culturele seizoen in Utrecht! Op verschillende pleinen in de stad wordt een feestje gebouwd, met muziek, dans, theater en nog veel meer. Ook is er weer een editie van de openluchtbioscoop in en aan het water bij de Weerdsluis. Bij de culturele instellingen in de stad kun je terecht om te zien wat je komend jaar kunt verwachten, met onder andere verschillende previews. En alles is gratis!

RAPUNZEL

Waar: Hamtoren

Wanneer: zaterdag 7 en zondag 8 september

Prijs: 30,50 euro

Wie wel eens met de trein tussen Rotterdam en Utrecht reist, heeft de Hamtoren vast zien staan. Dit is je kans om de toren bij Vleuten eens van dichterbij te bekijken, want RAPUNZEL belooft een bijzonder festival te worden. Rondom de Hamtoren ligt het festivalterrein, met een drijvend podium in de slotgracht, een tweede podium en verschillende eet- en dranktentjes. Maak je klaar voor drijvende diva aria’s en gevelacrobaten langs het gebouw van zeven verdiepingen, maar ook voor allerlei bekende namen. Op het programma staan onder meer de Portugese fado-zanger Fernando Lameirinhas, cabaretier Ruud Smulders en het muzikale comedyduo Maartje & Kine. Onlangs zijn ook de Ierse singer-songwriter Gavin James en de legendarische rapper Brainpower toegevoegd aan de line-up.

Het Groot Utrechts Dictee

Waar: Bibliotheek Utrecht

Wanneer: zondag 8 september

Prijs: 2,50 voor leden, 5 euro voor niet-leden

Op zondag 8 september, Wereldalfabetiseringsdag, is het tijd voor het Groot Utrechts Dictee. Muzikant en schrijver Aafke Romeijn schreef de tekst en de presentatie is in handen van Martin Rombouts. Aan het dictee doen verschillende bekende Utrechters mee, onder wie Andries Tunru, Koos Meinderts, Grietje Braaksma en Oscar Kocken, maar iedereen kan zich opgeven om mee te doen. De winnaar van het dictee krijgt de trofee uit handen van Sharon Dijksma.

IBB Fest

Waar: Ina Boudier-Bakkerlaan

Wanneer: zaterdag 7 september

Prijs: gratis

IBB Fest is terug! Dit eendaagse culturele festival is voor en door bewoners van het studentencomplex aan de Ina Boudier-Bakkerlaan. Het festival biedt voor ieder wat wils: van livemuziek en theater tot dans en beeldende kunst. IBB Fest wil, naast een aantal gevestigde namen, ruimte bieden aan jong, divers en lokaal talent. Voor een hapje en drankje zijn er foodtrucks aanwezig.

Studium Generale – Hormonen en emoties

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: maandag 9 september

Prijs: gratis

Als in hun cyclus het oestrogeenniveau stijgt, voelen vrouwen zich somberder. En mannen in de ‘penopauze’ krijgen last van angst, geheugenverlies en concentratieproblemen. Zijn al onze mood swings hormonaal gedreven? En is depressie echt een chemische disbalans? Onder andere psycholoog prof. Dennis Schutter van de Universiteit Utrecht en endocrinoloog prof. Max van Nieuwdorp van het Amsterdam UMC vertellen het publiek er deze avond meer over.