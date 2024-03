Uittips in Utrecht: Baaps Bommen Tour, Middeleeuws Biercollege en Utrechtse Paradijsvogels

Een nieuwe maand betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

Baaps Bommen Tour

Waar: De Helling

Wanneer: zaterdag 9 maart

Prijs: 19,70 euro

Pompen met die subwoofer! Maak je op voor een nacht vol pure chaos, met Baaps Bommen Tour. Het reizende sloopcircus van Dikke Baap komt naar De Helling en het belooft een legendarisch nachtje te worden. Chaos gegarandeerd, met gestoorde samples en keiharde kicks totdat de zon opkomt.

Opvoeden: kan je het ooit goed doen?

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: maandag 11 maart

Prijs: gratis, wel aanmelden

Ouders van nu zullen het misschien wel herkennen, de verwijten dat ze hun kinderen te beschermend opvoeden. Het kind staat centraal en moet op de best mogelijke manier worden voorbereid op onze samenleving die steeds competitiever wordt. Creëren we zo een generatie die niet met tegenslag om kan gaan en te individualistisch is? In de serie ‘Bemoei je met je eigen kind!’ worden de verschillende fases van het ouderschap besproken met wetenschappers. Deze keer de beurt aan pedagoog en professor Micha de Winter van de Universiteit Utrecht. Hij pleit voor een opvoedstrategie met meer oog voor anderen in de samenleving.

Kiki Schippers met band

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: zondag 10 maart

Prijs: 12,50 – 25,50

Neem een brok energie, een gouden strot, een stapel fantastische liedjes en een bus vol geweldige muzikanten en de zaal raakt betoverd. Kiki Schippers gaat met haar muzikanten het theater in en daar wachten veel mensen met smart op. In poëtische zinnen wisselt Schippers zonder moeite van de liefde naar de wetenschap en van maatschappijkritiek naar verwondering. Je blijft achter met een lach op je gezicht en met een brok in je keel.

Middeleeuws Biercollege

Waar: Paleis Lofen

Wanneer: donderdag 14 maart

Prijs: 15 euro

Even terug in de tijd bij Paleis Lofen. Naast het paleis, op het Domplein, werd gruit gemaakt, kruidig zuurdesem dat het hoofdingrediënt was in het bier van middeleeuwse brouwers uit de twaalfde eeuw. De Utrechtse bisschop verdiende aardig aan de handel in gruit, totdat brouwers ontdekten dat bier met hop langer houdbaar was en lekker bitter smaakte. Dat ontketende een ware bierrevolutie. Wie wil weten hoe bier in de middeleeuwen smaakte, kan dat op 14 maart ervaren. Bierhistoricus Leendert Alberts neemt je mee naar het tijdperk van het gruitbier, onder het genot van brouwsels op basis van gereconstrueerde recepten.

Oproer @ De Kromme Haring

Waar: De Kromme Haring

Wanneer: donderdag 14 maart

Prijs: 14,70 euro

De vijf muzikanten van Oproer creëerden een muziekstijl tussen duister, dansbaar, extatisch en herkenbaar in. Ze bouwden een oude fabriek om tot studio en ontwikkelden daar een aanstekelijk geluid dat stilstaan onmogelijk maakt. Bezwerende, eigenzinnige songs waarin het experiment zeker niet geschuwd wordt. Maak je op voor een avond duistere, dansbare, alternatieve indierock bij De Kromme Haring.

Utrechtse Paradijsvogels

Waar: Werftheater

Wanneer: alle weekenden in maart

Prijs: wisselend

Een klein Utregs festival, dat is festival Utrechtse Paradijsvogels in het Werftheater. Tijdens vier weekenden in maart is er een programma van zeven evenementen. Opmerkelijke persoonlijkheden, poëtische vrijheid en betoverende muziek. Van Ingmar Heytze tot Jan van Piekeren, dit festival brengt de sfeer van Utrecht tot leven. Kaartjes zijn los te kopen, maar de echte liefhebbers kunnen ook gaan voor een passe-partout. Op de website van het Werftheater staat wie wanneer precies optreedt.

Hans Dorresteijn – ’t Houdt een keer op

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: zaterdag 9 maart

Prijs: 10,50 – 21 euro

Het laatste programma van Hans Dorrestijn wordt een gezellige mix van kleine en grote rampspoed. Volgens Hans Dorrestijn zijn de hond en de paus medeverantwoordelijk voor de overbevolking. De paus wordt aangeklaagd vanwege de eikenprocessierups en Dorrestijn onthult aan het publiek dat het insectenbestand is ingestort, maar dat de vliegenmepper binnenskamers zijn nut blijft bewijzen. Doodgemepte vliegen en muggen gooit hij uit het raam, dan hebben de zwaluwen er ook nog wat aan. Hans Dorrestijn was al eens eerder te zien bij Podium Hoge Woerd en speelt er nu ook zijn laatste voorstelling. Tot zover. ’t Houdt een keer op.