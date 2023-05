Uittips in Utrecht: Beetjevrijdingsfestival, Thjum Arts en nijntje de musical

Het is alweer bijna weekend en de Utrechtse uitagenda staat weer vol activiteiten voor jong en oud. DUIC zette weer een aantal evenementen op een rij. Er is van alles te doen!

Beetjevrijdingsfestival

Waar: De Nijverheid

Wanneer: vrijdag 5 mei

Prijs: 8,30 euro

Op Bevrijdingsdag organiseert De Nijverheid samen met Boot 122 en een bont gezelschap aan Utrechtse artiesten en creatieven het “Beetjevrijdingsfestival”. Met alle ingrediënten die je gewend bent van zo’n dag, maar dan “gedoopt in een alternatief extravagant sausje”. Verwacht een bonte selectie aan lokale live acts, kunstexpo’s, theater, workshops, dj’s en nog veel meer. Kaarten zijn te koop via de website van De Nijverheid.

Thjum Arts: Tijdloos Genot

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: zaterdag 6 mei

Prijs: 8,25 tot 16,50 euro

Thjum Arts is de winnaar van zowel de jury- als de publieksprijs bij het cabaretfestival Cameretten. “Thjum speelt in zijn voorstelling ‘Tijdloos Genot’ een anti-held en dat doet hij met verve. Met zijn intelligente grappen kiest hij de route van het understatement. Arts brengt een droogkomische performance”, zo schrijven anderen over hem. Tickets voor de voorstelling zijn te koop op de website van Podium Hoge Woerd.

nijntje de musical 2+

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: zondag 7 mei

Prijs: 10 tot 20,50 euro

Als nijntje naar het theater komt, is het altijd feest voor peuters én ouders. Beleef de avonturen en geniet van de verhalen van het beroemdste konijntje van de wereld, haar familie Pluis en haar vriendjes. Neem je nijntje-knuffel mee en zing en dans mee met de liedjes. Geïnspireerd door de boeken van Dick Bruna schreef tekstdichter en woordkunstenaar Ivo de Wijs een spiksplinternieuw verhaal vol vrolijke liedjes. De jonge regisseur Naomi van der Linden zorgt voor een frisse, creatieve voorstelling. Kom kijken hoe Dick Bruna’s troeteldier vanuit de boeken het theater inspringt. De voorstelling wordt twee keer gespeeld, om 13.30 uur en 15.30 uur.

Guy Davis

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zondag 7 mei

Prijs: 22,85 euro

Hij is een veelzijdig artiest: Guy Davis is zanger, gitarist en banjospeler, maar ook acteur en schrijver. Hoewel Davis is geboren en getogen in New York, maakt hij geen grotestadsblues. Mede door de invloed van zijn grootouders uit het zuiden van de Verenigde Staten leunt hij meer op de akoestische, voetstampende blues – niet voor niets speelde Davis de rol van blueslegende Robert Johnson in het toneelstuk Robert Johnson: Trick the Devil. Zoals het een bluesman betaamt, heeft hij een lange adem: in 2021 verscheen zijn vijftiende album Be Ready When I Call You. Kaarten zijn te koop via de website van TivoliVredenburg.

Zorgen over zorgen: Voorkomen is beter dan genezen

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: maandag 8 mei

Prijs: gratis, aanmelden noodzakelijk

In deze laatste editie van ‘Zorgen over de zorg’ wordt onderzocht hoe we de volksgezondheid kunnen bevorderen, zonder groepen uit het oog te verliezen. Wat bepaalt een gezond leven? Hoe brengen we de verschillende factoren die daaraan bijdragen in kaart? En hoe kunnen we die informatie gebruiken om te voorkomen dat mensen patiënt worden? Met arts maatschappij & gezondheid dr. Marielle Jambroes (UMC Utrecht), epidemioloog prof. Roel Vermeulen (UU) en ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting Eugenie Mac-nack (UMC Utrecht). Tickets kunnen gratis worden gekocht via de website van TivoliVredenburg.

Collectief Kapitaal: Ontmoetingsavond Utrecht

Waar: Astare Jobcoaching

Wanneer: dinsdag 9 mei

Prijs: gratis

“Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in onze samenleving straks een bestaanszeker leven kan leiden?” Dat is een van de belangrijke vraagstukken waar Collectief Kapitaal zich landelijk mee bezighoudt. Het collectief omschrijft zichzelf als volgt: “Collectief Kapitaal pakt via actie het vraagstuk van bestaansonzekerheid aan, maakt zichtbaar wat de effecten zijn van die aanpak en werkt toe naar een alternatief systeem van waaruit beleid wordt ontworpen en uitgevoerd.” Hun droom is dan ook: een samenleving waarin iedereen een bestaanszeker leven op kan bouwen. De groep is sinds kort van start gegaan in Utrecht. Om een lokaal collectief van burgers en lokale organisaties op te bouwen, organiseert het collectief een ‘Utrechtse Ontmoetingsavond’. Op deze avonden vertellen leden uit het collectief wat ze doen, waarom en vooral ook hoe ze dat doen. Ook zijn ze benieuwd naar vragen en ideeën van anderen. Iedereen die denkt dat het anders kan en zich actief wil inzetten is welkom! Meer informatie en aanmelden kan via de website van Collectief Kapitaal.

Wat iedereen zou moeten weten over menselijk gedrag (en hoe je he verandert)

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: dinsdag 9 mei

Prijs: 10 tot 24,50 euro

Dr. Ben Tiggelaar is onafhankelijk gedragswetenschapper, docent en bekend van bestsellers als ‘Dromen, durven, doen’, ‘Dit wordt jouw jaar’ en ‘De Ladder’. Menselijk gedrag is dé beperkende factor bij verandering. Uiteindelijk draait het niet om structuur, cultuur, strategie of systemen. Alles draait om het veranderen van het gedrag van mensen. Maar dat blijkt geen peulenschil. Vaak zien mensen het nut van verandering niet in of missen ze de overtuiging om te veranderen. Hoe overwin je weerstand bij verandering? Wat is het geheim van het volhouden van nieuw gedrag? Wat zijn technieken die echt werken? Dit college van Ben Tiggelaar over veranderpsychologie is toegankelijk, praktisch en effectief. Normaal gesproken kost een seminar € 995,- per dag. Dus grijp je kans om hem een avond aan het werk te zien voor de prijs van een theaterkaartje.