Uittips in Utrecht: BENR, Sinterklaasspeurtocht in Kasteel de Haar, Art Machines Festival en Atropa in Stadsschouwburg

Het is alweer bijna weekend en Utrechts uitagenda staat bomvol leuke activiteiten voor jong en oud. DUIC zette weer een aantal evenementen op een rij. De keuze is reuze!

’t Zet je schoen concert (3+)

Waar: ZIMIHC theater Zuilen

Wanneer: zondag 4 december, 15.00 uur

Prijs: 8 tot 11 euro

Tijdens deze voorstelling wordt het Sinterklaasfeest gevierd met een heus popconcert! De leuke sinterklaasliedjes, -verhaaltjes en -gedichtjes komen voorbij. Een voorstelling voor jong en oud, voor lief en stout.

Super Sunday solar science show

Waar: Sonnenborgh Museum en Sterrenwacht

Wanneer: elke eerste zondag van de maand, 14.00 en 15.30 uur

Prijs: reguliere entreeprijzen

In de Super Sunday solar science show kom je alles te weten over, je raadt het al, de zon. Met demonstraties, proefjes en foto’s laten de mensen van Sonnenborgh je zien hoe de zon aan zijn licht komt, wat licht precies is en wat we van licht kunnen leren. Samen met de zonneonderzoeker rafel je het zonlicht uiteen in alle kleuren van de regenboog en je komt erachter waarom je met de telescoop van Sonnenborgh zo’n prachtige blik op de zon hebt.

Atropa

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: woensdag 7 en donderdag 8 december

Prijs: 27,50 euro

‘Atropa’ vertelt het verhaal van de oorlog om Troje, op pompende beats (techno, doom, metal, hardcore, trap en drill) en in messcherpe poetry. Geen onschuldig verhaal over een lang vervlogen oorlog, maar een oerverhaal over beeldvorming, onderdrukking en volkerenhaat. Voor deze productie, die mede gemaakt wordt door Theater Utrecht wordt de Grote Zaal omgebouwd tot een arena van muzikaal geweld en beeldend spektakel. Als publiek kom je binnen handbereik van de tragedie te zitten.

BENR

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 3 december, 20.15 uur

Prijs: 18,05 euro

Dit Nederlandstalige popduo uit Utrecht is klaar om het dak van TivoliVredenburg eraf te spelen. Muzikanten en beste vrienden Bart Maessen (28) en Robin Zomer (29) hertalen in samenwerking met Qmusic om de week een Engelstalig nummer op de Top 40 naar een Nederlandse track, waarmee ze online miljoenen views trekken. Ze werkten al samen met verschillende grote sterren en hun eerste clubtour dit voorjaar was stijf uitverkocht. Tijdens deze avond spelen ze hun laatste singles, maar ook populaire hertalingen van bekende Top 40-nummers.

Wim Klein, de laatste menselijke computer

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: zondag 4 december, 20.30 uur

Prijs: 10 tot 20 euro

Theaterconcert ‘Wim Klein, de laatste menselijke computer’ gaat over de humor en tragiek van hoofdrekenwonder Wim Klein, die leefde van 1912 tot 1986. Klein, alias Willy Wortel, werkte bijna twintig jaar als wetenschappelijk hoofdrekenaar bij het internationaal natuurkundige laboratorium CERN in Genève. Vanwege de steeds sneller wordende elektronische rekenaars werd hij overbodig en ging hij de geschiedenisboeken in als ‘de laatste menselijke computer’. Maar hij stond ook bekend als wereldkampioen worteltrekken, gevierd variétéartiest, alcoholist en grootgebruiker van schandknapen.

Sinterklaasspeurtocht: het gestolen recept

Waar: Kasteel de Haar

Wanneer: vrijdag 2 tot en met maandag 5 december

Prijs: reguliere entreeprijzen

Kasteel de Haar roept alle hulppieten bijeen om mee te helpen zoeken naar het Gestolen Recept. Keukenhulp Jean-Luc kreeg ruzie met chefkok Pierre Amory en ging er daarna vandoor. Maar voor zijn vertrek verstopte hij het geheime recept voor de Chester Cake! De cake is bijzonder omdat die al gegeten werd door baron Etienne van Zuylen van Nijevelt. Een echte familietraditie dus, die verloren lijkt te gaan als het recept niet wordt teruggevonden. Gelukkig zijn er aanwijzingen achtergelaten. Alle kinderen met oog voor detail en een goede speurneus kunnen komen helpen om het recept te vinden!

Art Machines Festival

Waar: De Havenloods

Wanneer: dinsdag 6 tot en met zondag 11 december

Prijs: wisselend

De Machines komen eraan! Om samen met ons kunst te maken, te werken en te dansen. Tijdens het Art Machines Festival kun je je verzoenen met de robots, de glitches en de algoritmes. De Havenloods verandert van 6 tot en met 11 december in een plek voor het hele gezin; maak een wandeling, eet een hapje, verleg je creatieve grenzen en laat je zintuigen prikkelen. Tijdens het hele festival zijn er workshops, lezingen en rondleidingen voor professionals en beginners van alle leeftijden.

