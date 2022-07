Uittips in Utrecht: Bier und Wein am Rhein Festival, Clouseau in TivoliVredenburg en de film Knor

Waarmee kan de zomervakantie nou beter beginnen dan een leuke film, een festival of een heuse wedstrijd langzaamfietsen? In Utrecht staat het de komende week allemaal op het programma: de film Knor in Bibliotheek Neude, het Bier und Wein am Rhein Festival bij Buiten bij de Sluis en de Utrechtse voorronde van het NK Slow Biking. En nog veel meer!

Film: Knor

Waar: Hoogt in Bieb Neude

Wanneer: zondag 10 juli

Prijs: 7,50 euro

Voor haar negende verjaardag krijgt Babs van haar opa uit Amerika het varkentje Knor cadeau. Daar zijn haar ouders niet zo blij mee. Babs mag Knor alleen houden als het varkentje zich aan de regels houdt en een puppycursus volgt. Eind goed al goed, zou je denken, maar opa blijkt stiekem andere plannen te hebben met Knor. Hij doet mee met de worstenwedstrijd van de Vereniging voor Vleeswaren van Verse Varkens… Zondag in de bibliotheek is de extra feestelijke voorvertoning van deze eerste stopmotion-film die in Nederland gemaakt is.

Bier und Wein am Rhein Festival

Waar: Buiten Bij De Sluis

Wanneer: zaterdag 9 en zondag 10 juli

Prijs: toegang gratis. festivalglas 5 euro

Dit weekend is het alweer tijd voor de tweede editie van het culinaire festival Bier Und Wein Am Rhein (BUWAR). In het park bij foodbar Buiten Bij De Sluis aan het Amsterdam Rijnkanaal kunnen bezoekers vanaf 12 uur genieten van livemuziek van Utrechtse bandjes en dj’s, een heleboel culinaire lekkernijen, eigen gebrouwen bieren en een uitgebreid assortiment aan wijnen. Ook zijn er een aantal leuke workshops, variërend van brood maken en grillen met groenten, tot sushi maken en cupcakes versieren voor kinderen.

Utrechtse voorronde Open NK Slowbiking

Waar: Berlijnplein

Wanneer: zaterdag 9 juli

Prijs: gratis

Wie kan er het allerlangzaamst fietsen? Dat wordt uitgemaakt tijdens het Open Nederlands Kampioenschap Slowbiking, georganiseerd door Cycle Fun Productions. De voorronde in Utrecht is deze zaterdag op het Berlijnplein, tijdens een La Vuelta Holanda Fietshub. Nog geen plannen en kan je heel langzaam fietsen? Aanmelden kan ter plekke.

SingelSwim Utrecht 2022

Waar: de Utrechtse singels

Wanneer: zondag 10 juli

Prijs: 15 tot 50 euro

Het is weer tijd voor de enige zwemtocht door de Utrechtse singel: de SingelSwim! De deelnemers springen zondag alweer voor de zesde keer het water in om geld op te halen voor de spierziekte FSHD. Zwem 1,2 kilometer, 2 kilometer of de hele singel rond tijdens de 5,5 kilometer. Ben je niet zeker van je zwemkunsten? Suppen of kanoën mag ook! Wie het streefbedrag van 500 euro ophaalt, krijgt het inschrijfgeld terug. Meer informatie over het evenement en materiaalverhuur staat op de website singelswimutrecht.nl.

In het Zand // Bottega

Waar: Soia – Strand Oog In Al

Wanneer: zondag 10 juli

Prijs: gratis

De drankjes staan koud en de voetjes kunnen omhoog, tijdens deze In het Zand met Bottega! Een elektrische ode aan de 80’s, vol neon, synthesizers en snelle sportwagens. De entree is gratis, drankjes en eten zijn te koop bij Soia. Nog één slag om de arm: de ‘mooi weer garantie’. Vrijdag wordt op basis van de weersverwachtingen bepaald of het doorgaat of niet. Alleen bij mooi weer is het feest! Maar geen zorgen: de weersverwachting ziet er voorlopig prima uit voor een zonnig feestje.

Festen

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: zaterdag 9 en zondag 10 juli

Prijs: 10 tot 32,50 euro

In deze voorstelling loopt een gezellig bedoelde familiereünie volledig uit de hand na een dramatische speech van verloren zoon Christiaan. Het had een groot feest moeten worden, maar mondt uit in een slagveld. Deze Deense klassieker van Thomas Vinterberg werd in 2003 al eens naar het theater gebracht en nu doet Peter Heerschop dat opnieuw. Een mix van cabaret en toneel: humor en drama gaan soepel samen.

Clouseau

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: donderdag 7 juli

Prijs: 43,75 euro

Deze Belgische popband scoorde in 2019 alweer hun 28e nummer-1-hit in België. De formatie van Koen en Kris Wauters bestaat inmiddels meer dan dertig jaar, maar ze zijn nog altijd muzikaal relevant. Dit jaar verscheen nog het nieuwe album Jonge Wolven. Een avond vol nieuwe hits, maar uiteraard ook vele klassiekers. De support act is FRIDAY, bekend van hun debuutsingle 21.