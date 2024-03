Uittips in Utrecht: Boekenweek bij Broese, Cape Sleep in De Helling en Winnie de Poeh in de Stadsschouwburg

Een nieuwe maand betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

Boekenweek: Interview Murat Isik over ‘In de mist van Golden Gate Park’

Waar: Broese

Wanneer: dinsdag 19 maart

Prijs: 8,50 euro, inclusief drankje vooraf en na afloop

Schrijver Murat Isik bezoekt in het kader van de Boekenweek 2024 boekwinkel Broese. Zijn nieuwe roman is net verschenen en was voor veel mensen een boek om lange tijd naar uit te kijken. Zijn vorige boek, ‘Wees Onzichtbaar’, werd namelijk met veel enthousiasme ontvangen. In de nieuwe roman ‘In de mist van Golden Gate Park’ neemt Isik de lezer mee naar San Francisco, waar een jonge schrijver zijn verleden in Amsterdam achter zich probeert te laten. Isik vertelt tijdens het interview meer over zijn nieuwe boek en zal boeken signeren. Wie bij het interview aanwezig wil zijn, kan zich aanmelden via klantenservice@broese.nl.

Disney Winnie de Poeh 4+

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: zondag 17 maart

Prijs: 10 tot 29 euro

Deze musical had al groot internationaal succes en nu komen Disney’s iconische Janneman Robinson, Knorretje, Iejoor, Kanga, Roe, Konijn, Uil, Teigetje en natuurlijk Winnie tot leven in deze nieuwe bewerking. De musical is volledig Nederlands gesproken en gezongen. Samen met de levensgrote poppen stappen we het Honderd Bunderbos in, voor een drukke dag met Winnie de Poeh en al zijn vriendjes. De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar.

NPO Luister Podcast Festival

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zondag 17 maart

Prijs: 15 euro

Het NPO Luister Podcast Festival is hét evenement voor de podcastliefhebber. Deze zondag maken 24 podcasts een speciale aflevering waar je live bij kan zijn. Bekende namen als Bureau Sport Podcast, De Dag, De Stemming van Vullings en Van der Wulp en Als Muren Konden Praten zijn aanwezig in TivoliVredenburg om een uitzending op te nemen. Je kunt er ook een drankje drinken met je favoriete podcastmakers, je eigen podcast maken of gemasseerd worden met een podcast in je oren. Op de website van TivoliVredenburg staat een lijst van alle podcasts die worden opgenomen.

Utrecht Maakt Kennis | Nieuws Overload

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: dinsdag 19 maart

Prijs: gratis

Wie wil weten wat er in de wereld gebeurt, bekijkt het nieuws. Dat gaat makkelijker dan ooit, met een enorm aanbod aan nieuwsapps, maar het kan ook weleens te veel worden. Hoe ga je om met een overdosis aan (vaak slecht) nieuws? In deze Utrecht Maakt Kennis vertellen Kiki de Bruin en Emil van Oers over de constante informatiestroom, nieuwsmijding en de verantwoordelijkheden van journalisten. Acteur en spoken word-artiest Romano Haynes is er voor de muzikale en mentale ondersteuning.

Matthäus Passion Utrecht

Waar: Jacobikerk

Wanneer: woensdag 20 en donderdag 21 maart

Prijs: 54,95 euro

Beleef Bachs wereldberoemde Matthäus Passion in een van de vier middeleeuwse parochiekerken die Utrecht rijk is, de Jacobikerk. De akoestiek is hier perfect en het intieme karakter maakt de Jacobikerk een bijzondere locatie voor de uitvoering van de Matthäus Passion. Tickets voor de uitvoeringen op woensdag 20 en donderdag 21 maart zijn nog te koop.

Cape Sleep

Waar: De Helling

Wanneer: vrijdag 15 maart

Prijs: 18,20 euro

Zes jaar duurde de stilte van de Utrechtse zanger Kim Janssen, maar hij is nu terug met een gloednieuw project. Samen met Marien Dorleijn, bekend van Moss, vond Janssen zijn sound opnieuw uit: warmbloedige indie-synthpop met teksten vol magisch realisme, die je meevoeren naar een mystieke sprookjeswereld. Jarenlang trok hij het land door met zijn gitaar en ontroerende indiefolk, maar nu gaat er een grote droom in vervulling: spelen in een band. Janssen zette zijn oude succesformule opzij en komt met een nieuw geluid: stuwende baslijnen, doffe drums en warme 80’s-synthesizerdekens. Iets directer dan vroeger, maar de magie is gebleven.

Benefietavond Stadshospice Utrecht

Waar: Geertekerk

Wanneer: dinsdag 19 maart

Prijs: 35 euro

In de Geertekerk in Utrecht wordt een benefietavond georganiseerd voor het Stadshospice Utrecht. Maarten van Rossem en Charles Groenhuijsen laten deze avond hun licht schijnen over de aanstaande verkiezingen in Amerika. Het thema van de avond is: ‘De titanenstrijd tussen Joe Biden en Donald Trump. Komt het nog goed met Amerika?’ De volledige opbrengst van de kaartverkoop gaat naar het Stadshospice Utrecht. Kaarten zijn te koop op de website van het Stadshospice.