Uittips in Utrecht: boekenweek met Pepijn Keppel, een lezing over moderne liefde en United in Music

Wie nog geen plannen heeft komende dagen, kan deze nu gaan maken. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Voor jong en oud; er is van alles te doen!

United in Music

Waar: De Helling

Wanneer: zaterdag 18 maart

Prijs: 17,50 euro

De Helling organiseert op 18 maart een benefietavond met een dansbaar programma, waaronder vier bands. Tijdens deze avond komen de opbrengsten van de kaartverkoop ten goede van de NGO’s AHBAP (Turkije), opgericht door de Turkse muzikant Haluk Levent, die aanwezig is in het rampgebied van de aardbevingen en direct hulpacties coördineert, en MolhamTeam (Syrië), die in Syrië actief is om getroffenen van primaire levensbehoeften te voorzien. De avond wordt geopend door muzikant Gharib. Hij ontvluchtte Syrië nadat hij vanwege zijn muziek was opgepakt en gemarteld. Gharib woont in Nederland en treedt met succes op in binnen- en buitenland. Hij is maatschappelijk zeer betrokken bij de ontwikkelingen in zijn vaderland en de in Nederland aanwezige Syriërs. Na optredens van de Boulevard, Wiseflower en Longo Longo, wordt de avond afgesloten met een dj.

Seizoenspresentatie

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 18 maart

Prijs: gratis

Het is tijd voor de seizoenspresentatie van 2023-2023. TivoliVredenburg presenteert alle klassieke concerten van komend seizoen. De programmeurs vertellen over hun persoonlijke hoogtepunten van de komende concerten. Na afloop is er uiteraard een borrel, en ruimte voor vragen. Om een plek te reserveren, dien je vooraf een gratis ticket te bestellen via de website.

Boekenweek met Pepijn Keppel

Waar: Stadsklooster Utrecht

Wanneer: zondag 19 maart

Prijs: 7,50 tot 10 euro

Zondag 19 maart is de laatste dag van de Boekenweek 2023. Met het thema ‘Ik ben alles’ viert de Boekenweek de diversiteit van onze identiteit. Op 19 maart gaat Pepijn Keppel, schrijver, milieuwetenschapper, journalist en sportcolumnist, dieper in op zijn boek ‘De laatste man’. De laatste man is een verhaal over anders zijn, jezelf worden en losbreken; een verhaal waarmee velen zich kunnen identificeren. De ex-hockeyer durfde pas uit de kast te komen nadat hij op zijn twintigste de topsport had verlaten. Het boek verhaalt over Pepijns eenzame zoektocht naar zijn (seksuele) identiteit. Hoe is het hem uiteindelijk gelukt zijn identiteit onvoorwaardelijk te omarmen?

Missie Spacebot 6+

Waar: De Vrijstaat – Het Gebouw

Wanneer: zondag 19 maart

Prijs: 0 tot 8 euro

SOS, hulp gezocht! In het ruimteschip van astronaut Jet klinkt een alarmsignaal: er is een spacebot in nood. Op duizenden kilometers afstand van de aarde dreigt een slimme computer uit te vallen. Deze AI moet snel gerepareerd! Schiet met ons mee de ruimte in en vind samen met Jet uit wat daarboven precies aan de hand is. Lukt het jou om de missies te voltooien en de AI weer aan de praat te krijgen? Doe-expositie en escaperoom Missie Spaceboot gaat over de relatie tussen mens en techniek. Kunstenaars Joël Vegt en Niels Dielen transformeren Het Gebouw van De Vrijstaat tot een ruimtestation waar je kennis maakt met een defecte spacebot. Door verschillende missies leer je deze spacebot steeds beter kennen. Missie Spacebot is tot en met 26 november iedere zondag te bezoeken bij De Vrijstaat, locatie Het Gebouw. Een tijdslot kan online gereserveerd worden via de website.

Moderne liefde: De kunst van het samenzijn

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: maandag 20 maart

Prijs: gratis, aanmelden noodzakelijk

Op het hoogtepunt van onze relatie lijkt het prachtig. We leggen ons vast in huizen en huwelijken, beloven ten overstaan van vrienden en familie om er voor elkaar te zijn in voor- en tegenspoed. Maar hoeveel tegenspoed kan een relatie verdragen? Wat als ruzies zich blijven herhalen? Ongeveer 70 procent van de Nederlanders heeft weleens relatieproblemen. Dat leidt bij jonge mensen steeds vaker tot een liefdesbreuk, blijkt uit cijfers van het CBS. De belangrijkste reden: uitgekeken zijn op de ander. Zijn we te veeleisend naar onze partner? Wat is het geheim van een duurzame relatie? Met psycholoog prof. Johan Karremans, relatietherapeut Martijn Kemna en psycholoog prof. Catrin Finkenauer. De lezing is gratis te bezoeken, aanmelden is wel noodzakelijk via de website van TivoliVredenburg.

Hé koe, waar ga jij naartoe? 3+

Waar: Theater Lombok

Wanneer: woensdag 22 maart

Prijs: 4 tot 7 euro

Koe verveelt zich. Ze is het geloei moe en wil wel eens wat anders eten dan gras. Koe duikt in de rivier om iets nieuws te ontdekken. Maar als koe ver van huis is, is het water wel erg koud en diep. Ze mist haar warme bed van stro. Komt koe weer veilig thuis? Een vrolijke voorstelling gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Joes. Voor iedereen die zin heeft in een loeigoeie voorstelling! Na afloop mag je zelfs BOE roepen! Het prentenboek is geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van koe Leonarda 12, die tijdens de watersnoodramp van juli 2021 in Limburg 100 km door de Maas zwom. Het theater is voor kinderen van 3 tot 8 jaar en duurt 40 minuten. Kaarten zijn vooraf te koop bij ‘Schaatsenberg bedden- en babyhuis’ of een half uur voor de voorstelling bij Theater Lombok. De voorstelling is te bezoeken om 11.00 en 15.00 uur.

030Netwerk Live Radio Show & Stream

Waar: dB’s

Wanneer: woensdag 22 maart

Prijs: gratis

Woensdagavond vanaf 20.00 uur kun je live komen kijken en luisteren naar de radioshow en stream van 030Netwerk. 030Netwerk is een platform voor artiesten en ondernemingen in en rondom Utrecht. DJ Triwish laat je tijdens de show de nieuwe hiphop- en urban tunes horen, doet interviews met artiesten en host kleine showcases. De avond is gratis te bezoeken in dB’s.