Uittips in Utrecht: BoekTokLive!, drum ‘n bass en de Utrechtse oogstfeesten

Een nieuw weekend voor de deur betekent nieuwe uittips op DUIC. Hieronder volgen weer zeven leuke evenementen om dit weekend (en de dagen erna) bij te wonen: bij Cultureel Centrum Moira is er open mic, Herman van Veen treedt op in de Stadsschouwburg, bij De Helling kunnen de voetjes van de vloer met drum ‘n bass en in Bibliotheek Neude is een evenement voor boektokliefhebbers: BoekTokLive!



Open mic night

Waar: Cultureel Centrum Moira

Wanneer: woensdag 20 september

Prijs: gratis

Interesse om te kijken welk aanstormend talent Utrecht allemaal heeft? Dan kan je op 20 september bij Moira terecht. In de zaal van het kunstverzamelgebouw hebben opkomende artiesten de kans om hun muziek te laten horen aan een kleinschalig publiek. Om 19.00 uur openen de deuren en heb je de gelegenheid om gezamenlijk te eten. Om 20.00 uur begint de eerste act waarna er in totaal vier optredens zullen zijn. Het genre en de invulling van de artiesten zijn nog onbekend, waardoor je hoe dan ook verrast zal worden door het aanbod. Om 22.30 uur sluit de bar.

‘Een voorstelling’ door Herman van Veen

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: donderdag 14 tot en met zondag 17 september

Prijs: 12,50 – 42,50 euro

Voor iedereen die het weekend op een positieve manier wil inluiden, is Herman van Veen de man om naartoe te gaan. Van 14 tot en met 17 september komt de inmiddels 78-jarige met zijn show ‘Een voorstelling’ naar de Stadsschouwburg. De schrijver en muzikant draagt in de voorstelling oud en nieuw werk voor uit zijn nog niet verschenen bundel ‘geen idee’, en zal daarbij uiteraard zijn zangkunsten ook vertonen. Om 20.00 uur begint de voorstelling waarbij een dinerticket ook een optie is.

BoekTokLive! in Bibliotheek Neude

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: vrijdag 15 september

Prijs: gratis

Alle boekenverslinders die TikTok hebben, kunnen zich haasten naar Bibliotheek Neude. Hier vindt namelijk op 15 september ’s avonds om 19:00 het enige echte Boektokfestival BoekTokLive! plaats. Het festival is de officiële opening van de boekenweek voor jongeren en wordt afgetrapt door middel van workshops en een boekenmarkt. Ook is er de mogelijkheid om je favoriete schrijver te ontmoeten en boekentips uit te wisselen met andere enthousiastelingen. Let op: entree is gratis maar er moet wel een ticket gereserveerd worden op de website van de bieb.

Drum ’n Bass rave bij De Helling

Waar: De Helling

Wanneer: vrijdag 15 september

Prijs: 20 euro

Op dezelfde avond als boektok, vindt ook Ignition plaats. De invulling van dit programma is daarentegen iets anders. Tijdens dit feestje kan je de hele nacht losgaan op de hardste drum ’n bass- en bass house-platen van een internationale line-up. Zo zijn er onder andere artiesten uit het Verenigd Koninkrijk, Slovenië en België speciaal afgereisd om jouw avond onvergetelijk te maken. Voor twintig euro kan jij je opmaken voor een avond vol headbangen en dansen tot je voeten er pijn van doen. De deuren van De Helling gaan open om 23.00 uur en het evenement duurt tot 5.00 uur in de ochtend.

Maliebaanfestival en aftrap mobiliteitsweek

Waar: Maliebaan tussen het Malieblad en de Burgemeester Reigerstraat

Wanneer: zaterdag 16 september tot en met vrijdag 22 september

Prijs: gratis

Op 16 september is de Maliebaan van 10.00 tot 17.00 uur autovrij, om de Mobiliteitsweek af te trappen. Dat kan natuurlijk niet gebeuren zonder wat feestelijkheden en voor het gemak is er daarom een heus festival georganiseerd. Het kindvriendelijke evenement heeft onder andere een BMX-pumptrack, kinderhoek en een simulator voor smartphonegebruik tijdens het rijden. De Mobiliteitsweek zelf draait om het informeren over de duurzaamheid van vervoer en deelmobiliteit in de omgeving. Er wordt onder andere aangemoedigd om gedurende deze week vaker de fiets of bijvoorbeeld skeelers te pakken naar je werk. Handig en gezond!

Appels en peren oogsten bij de Utrechtse oogstfeesten

Waar: Stadsboerderij Koppelsteede en Stadsboerderij Griftsteede

Wanneer: zondag 17 en 24 september en 1 oktober

Prijs: gratis

Wist je al dat het oogstseizoen voor appels en peren begint in de maand september? Daarom organiseren Stadsboerderij Koppelsteede en Griftsteede op zondag 17 september de oogstfeesten. Je kan tijdens deze zondagmiddagen uiteraard fruit plukken, maar ook de oogstmarkt bezoeken of bijvoorbeeld je eigen kruidenboter maken. Zo heb je niet alleen een entertainende middag, maar leer je ook nog eens waar je fruit vandaan komt en welke persoon erachter zit. De oogstfeesten zijn de hele maand op zondagen maar verschillen van locatie en tijdstip. Het is daarom aan te raden om online je bezoek goed te plannen.

De Futuristen: winst voor iedereen?

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: donderdag 21 september

Prijs: gratis

Klimaat en de rol van grote bedrijven komen steeds vaker aan bod, maar hoe gaan we daarmee om? Multinationals hebben tenslotte ontzettend veel macht, maar doen daar niet altijd wat mee als het aankomt op het klimaat. Tijdens de lezing ‘De Futuristen: winst voor iedereen?’ wordt door politiek filosoof Rutger Claassen besproken hoe grote bedrijven hun verantwoordelijkheid in dit tijdperk kunnen nemen. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.