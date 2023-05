Uittips in Utrecht: Broos, Fonteyn Wijnfestival en Monsters… Takeover

Nog geen plannen voor komend weekend? Geen probleem! De Utrechtse uitagenda staat bomvol leuke activiteiten. Van een avondje meezingen met Songfestival-zanger Jeangu Macrooy tot het event met tv-tuinman Lodewijk Hoekstra. Er is van alles te doen!

Jeangu Macrooy

Waar: De Helling

Wanneer: donderdag 11 mei

Prijs: 17 euro

Jeangu Macrooy heeft sinds 2020 geen introductie meer nodig. Als vertegenwoordiger van Nederland tijdens het Eurovisiesongfestival met het nummer ‘Grow’ stond de Surinaams-Nederlandse zanger aan de vooravond van zijn internationale debuut. Hoewel het Songfestival in 2020 niet door kon gaan, werd ‘Grow’ zowel nationaal als internationaal goed ontvangen. Exact één jaar na de release van ‘Grow’, werd de nieuwe inzending van Macrooy voor het Songfestival bekendgemaakt: ‘Birth Of A New Age’, een groots en dapper nummer dat velen nog zo voor de geest kunnen halen. Deze avond betreedt Macrooy het Utrechtse podium.

Broos

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: donderdag 11 mei

Prijs: 10 tot 18 euro

‘Broos’ is een muzikale, ontroerende en hoopvolle voorstelling over hoe je jezelf kwijt kunt raken in de zorg om een ander en is geïnspireerd op gesprekken met moeders van een zorgintensief kind. ‘Broos’ toont de mooie én de nijpende kanten van een zorgverhaal. De voorstelling wordt gespeeld door actrice Lottie Hellingman en verrijkt met live muziek, gecomponeerd door Helge Slikker.

Boekpresentatie en expositie Anne Schillings

Waar: Het Huis van Betekenis

Wanneer: vrijdag 12 mei

Prijs: gratis

Anne Schillings (1995) is een kunstenaar uit Utrecht. In haar werk combineert zij verschillende materialen en texturen met een zeer expressief kleurgebruik. In haar dagelijks leven maakt ze – afgezien van haar reis naar Japan – niet veel bijzonders mee, maar met haar intuïtieve, onvoorspelbare werkwijze creëert ze spanning in haar dagelijkse routine. Hierin kan ze alle vrijheid opzoeken, zichzelf verrassen en iets beter begrijpen. Op 12 mei presenteert Schillings haar nieuwe boek ‘Koyo’, met een verzameling werken geïnspireerd op haar recente reis naar Japan. De boekpresentatie wordt gecombineerd met een expositie bij het Huis van Betekenis. Gratis aanmelden kan door een mail te sturen naar [email protected].

Fonteyn Wijnfestival

Waar: Janskerkhof

Wanneer: vrijdag 12 mei t/m zondag 14 mei

Prijs: 6,95 tot 10,50 euro

Dit Utrechtse wijnfestival komt na een lange winterslaap eindelijk weer naar het Janskerkhof. Bezoekers begeven zich 12 tot en met 14 mei 2023 in een waar wijnparadijs op het Janskerkhof. Livemuziek van swingende bandjes, singer-songwriters en Utrechtse dj’s zorgen voor de stemming. Daarnaast geniet je het hele weekend van prachtige wijnen, lekkere gerechtjes, kan er gedanst en geflirt worden en kun je je inschrijven voor verschillende proeverijen. Als kers op de taart is er een uitgebreid cultureel programma en op zondagmiddag is er een speciaal programma voor de kleintjes. En: voor de (bonus)moeders is er op zondag een gratis ticket verkrijgbaar!

Tinnitus: De experimentele punkavond

Waar: De Nijverheid

Wanneer: zaterdag 13 mei

Prijs: 14,50 tot 17,50 euro

Op zaterdagavond vindt bij De Nijverheid de experimentele avond TINNITUS plaats, een avond vol gruizige garagerock en stomende postpunk. Deze eerste editie bestaat uit drie opkomende Nederlandse bands: de party garageband Wasted Youth Club trekt je mee in zijn energiestorm, de garagerockband Magnetic Spacemen met een show van jewelste en als afsluiter het Rotterdamse Youngrubbi, met zijn rauw in your face mix van hiphop en razendsnelle punk! Daarnaast komt er elke editie een Utrechtse lichtkunstenaar die deze avond een extra dimensie zal geven. Tijdens deze eerste editie is het de beurt aan Roel Weerdenburg (beeldend kunstenaar en sonisch ontwerper) met zijn visuele installatie als backdrop! De avond zal worden afgesloten door Camy Huot met een DJ-set bestaande uit de beste new wave en synthpunk. Tickets zijn te koop via de website van De Nijverheid.

Monsters… Takeover 2-12 jaar

Waar: Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum

Wanneer: zaterdag 13 mei

Prijs: gratis

De bieb wordt overgenomen door Monsters… Overal zijn leuke monsterboeken te lezen en te lenen en wordt eruit voorgelezen. Tijdens een workshop van kunstenaar Pieke Bergmans en Astrid Poot maak je je eigen Monster…boekenverslinder; geef ze extra poten, een paarse neus, of een lange staart, wat jij wil. Als finale worden de levensgrote gekke Monsters… van Pieke Bergmans onthuld. Maatjes om op te zitten of om samen een boek mee te lezen. Dresscode: kom in je monsterpak, dan val je niet zo op. Inloop voor de voorstelling is gratis.

Lodewijk Hoekstra: Dagelijkse duurzaamheid

Waar: Het Huis Utrecht

Wanneer: maandag 15 mei

Prijs: 17,50 euro

Maak jij je zorgen over de natuur? En wil jij jouw steentje bijdragen om natuur en mens weer in balans te brengen, maar je weet niet hoe? Lodewijk Hoekstra, de bekendste (TV-)tuinman van Nederland, vertelt je hoe. Tijdens het iederal-event ‘Dagelijkse Duurzaamheid’ krijg je praktische, bruikbare tips voor een duurzamer dagelijks leven, in en om je huis. Aanmelden kan via de website van iederal.nl.