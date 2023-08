Uittips in Utrecht: Circus Snor komt naar de stad, Parade Puur Oost en een nieuwe versie van Midzomersnachtdroom

Het is bijna september en dus barst het culturele seizoen weer los. Waar je ook zin in hebt, er is in Utrecht voor iedereen wat te doen deze week. Dit zijn onze tips.

Makkelijk in de omgang

Waar: Werftheater

Wanneer: 1 en 2 september om 20.30 uur

Prijs: 17,50 – 19,50 euro

Makkelijk in de omgang. Veel mensen vinden dat ze het zijn. Weinig mensen zijn het. Lisa Ostermann is het! Deze voorstelling zal het definitieve bewijs leveren. Wordt niet makkelijk, verwacht men. Maar wel grappig. Lisa Ostermann won in 2020 alle prijzen op het Leids Cabaret Festival en werd door de Volkskrant uitgeroepen tot hét comedytalent van 2021. Lisa combineert scherpe grappen met bitterzoete liedjes en onverwachte wendingen. “Een overrompelend talent” noemde de Theaterkrant haar, naar aanleiding van haar eerste voorstelling. En nu is ze terug. Met ‘Makkelijk in de omgang’. De voorstelling die aardig zijn weer sexy gaat maken.

De Getekende Mens

Waar: Moving Gallery

Wanneer: tot en met 24 september elke vrijdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.30 uur

Prijs: gratis

De mens is een onuitputtelijke bron van inspiratie. En dus ook voor de kunst. De mens zijn we zelf en de mens is de ander. Hoe die te tekenen? Het kan op vele manieren. Het kan op álle manieren en op alle niveaus. Voor De Getekende Mens heeft Moving Gallery vijf internationaal bekende en aanstormende kunstenaars samengebracht: Ronny Delrue, Hans Lemmen, Sarah van der Pols, Maeve van Klaveren en Salomé Roodenburg. Allemaal stellen ze de mensfiguur centraal in hun werk. Het gaat over de verbeelding van de mens in algemene zin, figuurlijk getekend of abstract benaderd. Over de buitenkant versus de binnenkant.

Parade Puur Oost

Waar: omgeving Adriaen van Ostadelaan

Wanneer: 2 september van 12.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis

Ondernemersvereniging Puur Oost organiseert samen met de buurtconciërge voor de derde keer Parade Puur Oost: een feestje voor de hele wijk. Tijdens dit evenement struin je over de markt, terwijl kinderen bellenblazen in de grote bellenblaastuin of zich laten schminken door Lot en Loes. Bovendien is er een circus waar ze zelf hun kunsten mogen vertonen. Oudere bezoekers genieten van live muziek of doen mee met de yogasessies. Ook aan de inwendige mens wordt gedacht: er is een wijnproeverij en tussen 14.00 en 15.00 uur krijg je gratis een bolletje schepijs van Italia.

Circus Snor: Entrée

Waar: Fort aan de Klop

Wanneer: 2 en 3 september om 11.00 en 16.00 uur

Prijs: 14 euro

Entrée is een vrolijke show met artiesten uit heel Europa, bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Circus Snor laat de knapste kunsten zien, probeert te verrassen en moedigt kinderen aan om ook zelf aan de slag te gaan. Alleen kijken naar een voorstelling zit er dus niet in! Voor de show en in de pauze kan iedereen zich even laten gaan op de Kinderkaravaan. Er zijn verschillende circusmaterialen om mee te oefenen, kermisspelen voor jong en oud en natuurlijk kun je genieten van de traditionele popcorn en suikerspinnen. Het totale programma duurt zo’n twee uur. Kinderen tot en met 2 jaar mogen gratis mee op schoot.

Chase Atlantic

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 4 september om 20.00 uur

Prijs: 37,25 euro

Het Australische trio Chase Atlantic mixt alternatieve r&b, trap en poprock tot een even intrigerend als aanstekelijk geluid. Inspiratiebronnen zijn onder meer Tame Impala, The Weeknd en The 1975, maar Chase Atlantic is vooral heel erg Chase Atlantic. Inmiddels heeft de band drie albums op zak, met Beauty In Death (2021) als het meest recente. Hoe populair de Australiërs zijn, blijkt uit het feit dat de band twee tracks (Swim en Friends) heeft die de half miljard Spotify-streams naderen. Nieuw werk komt eraan, tot die tijd kun je je vermaken met de vorig jaar verschenen Deluxe Edition van Beauty In Death. Én dit concert natuurlijk.

(Des)informatie als oorlogsmiddel

Waar: Academiegebouw (Domplein)

Wanneer: 5 september om 20.00 uur

Prijs: gratis (vol is vol, maar er is ook een stream)

Lezing over hoe desinformatie het verloop van conflicten wereldwijd beïnvloedt. Oorlogen worden steeds meer met digitale wapens gevoerd. Naast DDoS-aanvallen en hacks, draait de online strijd vooral om het bespelen van de publieke opinie. Echte informatie en nepnieuws zijn daar vaak moeilijk te onderscheiden. Rusland-expert dr. Mariëlle Wijermars en mediawetenschapper prof. Bruce Mutsvairo laat zien hoe de online dynamiek van Russische desinformatie werkt en hoe Oekraïense burgers tegenmacht organiseren.

Midzomersnachtdroom

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: 5 en 6 september om 20.00 uur

Prijs: 28 – 38 euro

Zo heb je Shakespeare nog nooit gezien. In deze spectaculaire ‘Midzomernachtsdroom’ zie je meer dan vijfendertig performers op het toneel, die in een regie van Daria Bukvić zorgen voor een avond vol kleur, uitbundigheid en humor. De romantische komedie kreeg een gloednieuwe bewerking en speelt zich af in Athene, waar slapen verboden is. Vier jonge geliefden vluchten het bos in en vallen daar voor de eerste keer in slaap. Omringd door mythische boswezens en een club toneelspelers geven ze zich over aan de verbeelding, het leven en de liefde.