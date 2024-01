Uittips in Utrecht: Clash of Titans, Circus Snor: Winterkaravaan en Happy New Queer

Een nieuw weekend voor de deur betekent nieuwe uittips op DUIC. Hieronder volgen weer zeven leuke evenementen om dit weekend bij te wonen. En ook vlak na het weekend is er genoeg te doen!

Rabo Open Winter Stage

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: dinsdag 2 t/m zondag 7 januari

Prijs: gratis

Begin het jaar muzikaal! Van dinsdag 2 januari tot zondag 7 januari zijn er bij TivoliVredenburg verschillende artiesten te bewonderen. Van salsa tot rock-knallers en nederpop tot akoestische pareltjes; kies zelf wanneer je binnenhuppelt en je oor te luisteren wilt leggen. Alle acts zijn gratis te bezoeken en de deuren gaan elke dag open om 14.00 uur. In de latere uurtjes zijn er dj’s aanwezig zodat ook nachtuilen die geen genoeg kunnen krijgen van feestelijkheden, hun ei kwijt kunnen.

Clash of Titans voorronde #1

Waar: dB’s

Wanneer: vrijdag 5 januari

Prijs: 5 euro

Clash of Titans, Utrechts’ grootste bandwedstrijd, staat weer voor de deur. Alle bandliefhebbers, van jong tot oud, kunnen weer in de startblokken staan om van verschillende muziekgenres te genieten. Met in de eerste voorronde een mix van rock, folk, indie en boogie. Uiteraard zijn alle artiesten van lokale bodem.

Sur l’ Adamant

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: donderdag 4 t/m dinsdag 9 januari

Prijs: gratis

Uiteraard kan een portie cultuur en actualiteit niet ontbreken in een lijstje met activiteiten. Kennis is macht, en dat geven we graag aan je mee in het nieuwe jaar. Denk er daarom aan om wellicht de film Sur l’ Adamant te bekijken op diverse data in januari. In het stuk neemt filmmaker Nicolas Philibert je mee naar De Adamant, waar volwassenen met psychiatrische aandoeningen worden opgevangen. Maak op een persoonlijke en realistische manier kennis met de patiënten die zitten in een wereld waarin ontmenselijking en achteruitgang van de psychiatrie steeds vaker aan de orde van de dag is.

COCK

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: donderdag 11 januari

Prijs: 18,50 tot 28,50 euro

Een quarter life crisis, midlife crisis of ‘gewoon’ een crisis; we hebben er allemaal mee te maken. Maar wat als je je ineens in een seksuele crisis bevindt? COCK gaat over een man die een pauze inlast met zijn vriend, maar tijdens dat intermezzo precies de vrouw van zijn leven tegenkomt. In een reis gevuld met schuldgevoel en besluiteloosheid gaat hij op zoek naar zijn seksualiteit maar ervaart hij ook enige moeite, want hoe maak je een keuze tussen twee mensen als je zelf niet weet wie je bent? Keuzes, keuzes; deze prijswinnende voorstelling schotelt je zonder meer de nodige dilemma’s voor.

Circus Snor: Winterkaravaan

Waar: Fort aan de Klop

Wanneer: donderdag 4 t/m zondag 7 januari

Prijs: 15 euro

Een goeie poets, een clown met bizarre make-up en een draaimolen. Drie elementen die an sich misschien niet even veel zeggen, maar wanneer zij samenkomen wel degelijk hout snijden: een kermis natuurlijk! Tijdens Circus Snor zijn kinderen en hun ouders van harte welkom om hun vertier te zoeken bij deze vrolijke aangelegenheid. ‘Rijd een rondje op een nostalgische fiets en smul bij de foodtrucks.’ Uiteraard is er ook een eindvoorstelling in de grote tent. Voorstellingen zijn op bepaalde tijden, check vooraf altijd even goed wanneer dat is. Ook wordt aangeraden om met het ov of de fiets te komen, omdat de auto parkeren in de buurt nog wel eens lastig kan zijn.

Maak ’t Even. Muziekmachines & duurzaam design

Waar: Museum Speelklok

Wanneer: de hele week

Prijs: 3,75 tot 14 euro

Het woord duurzaamheid kunnen we inmiddels allemaal dromen, maar wist je dat het thema al veel langer speelt dan de laatste jaren? In de voorstelling ‘Maak ’t even’ van Museum Speelklok worden unieke collectiestukken tentoongesteld en de keuzes van uitvinders centraal gesteld. Want achter elk werk in het museum zit een proces waarover is nagedacht wat betreft materiaal, kosten en mechaniek. De stukken nemen je mee naar het verleden en de dilemma’s die nu, zoveel jaren later, nog steeds relevant zijn. Wie weet lag het antwoord op de duurzaamheidskwestie al die tijd wel in het verleden.

Happy New Queer

Waar: EKKO

Wanneer: zaterdag 6 januari

Prijs: 9 euro

Voor slechts 9 euro heb jij een avond vol glitter en gay anthems waarmee je dansend het nieuwe jaar kan vieren. Vergeet al je zorgen en draag je favoriete glittertop, meest roze lippenstift en meest extravagante haar terwijl je opgaat in een uitbundige menigte. Happy New Queer serveert je de allerbeste house vogue en queer hits die deze feestelijke gemeenschap te bieden heeft. Let wel, de deuren gaan een half uur voor middernacht open. Vroegpiekers zijn dus niet wenselijk, en early birds wordt aangeraden een preventieve powernap te doen. Wel zo verstandig om je beste beentje voor te zetten tijdens de Vogue-solo’s.