Uittips in Utrecht: Comedy GPT, Catharijn Classique, Willy Mason en wandelen langs Jugendstilpanden

Utrecht geniet volop van de zomervakantie en daar horen natuurlijk leuke activiteiten bij. Gelukkig is er van alles te doen in de stad. DUIC heeft deze week weer zeven toffe uittips verzameld.

Comedy GPT

Waar: De Utrechtse Muziekschool

Wanneer: 22 juli om 20.30 uur

Prijs: 19,50 euro

Bereid je voor op een avond vol lachsalvo’s en technologische verrassingen bij Comedy GPT. In een nog nooit eerder vertoonde wedstrijd worden comedians en artificiële intelligentie tegen elkaar opgezet. Dit hilarische duel zal voor eens en altijd bepalen wie het grappigst is: de mens of de machine. Comedy GPT is een initiatief van Comedyhuis Utrecht. Het belooft een avond te worden vol verrassingen en grensverleggende humor. Of je nu gewoon van traditionele stand-up comedy houdt of nieuwsgierig bent naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI, je komt sowieso aan je trekken. Host Jeroen Pater introduceert de comedians en interviewt futurist Frank Buytendijk over de toekomst van kunstmatige intelligentie. En van de mens zelf natuurlijk.

Doctor Atomic

Waar: Werkspoorkathedraal

Wanneer: 21, 23 en 25 juli om 17.30 uur (opera om 19.30 uur)

Prijs: 34-123 euro (18 euro korting met CJP/U-pas)

De atoombom is populair deze week. Je kunt de nieuwe film Oppenheimer bekijken, maar ook een bezoek brengen aan het belevingsfestival Doctor Atomic in de Werkspoorkathedraal. Zodra je binnenstapt, loop je rond in het Los Alamos van 1945. Door middel van kunst, live muziek en inspirerende vertellers word je aan het denken gezet over de gevolgen van menselijke creaties. Je ontmoet de wetenschappers van het Manhattan Project en wanneer de avond valt, begint de opera Doctor Atomic zelf. Die vertelt het verhaal over de spannende uren voorafgaand aan de eerste atoomproef in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog. Wat zou jij doen als je een waanzinnige uitvinding hebt gedaan die de beschaving in gevaar kan brengen?

Catharijn Classique

Waar: Museum Catharijneconvent (Sint-Catharinakathedraal of de kloostertuin)

Wanneer: Tot en met 3 september elke zondag om 15.00 en 16.00 uur

Prijs: Gratis

Gratis naar klassieke muziek luisteren in de mooiste stad van het land? Het kan tot en met 3 september tijdens de traditionele zomerconcerten van het Catharijneconvent. Elke zondagmiddag vinden er optredens plaats van gerenommeerde musici en aanstormende talenten. De concerten worden gehouden in de Sint-Catharinakathedraal óf in de prachtige kloostertuin van het museum. Ze duren een half uur en starten zowel om 15.00 uur als om 16.00 uur. Reserveren is niet nodig. Aanstaande zondag staan alt-mezzo zangeres Margot Kalse en luitenist Earl Christy op het podium. Je geniet van liederen uit de top 40 van het zestiende-eeuwse Antwerpen…

Het gestolen recept

Waar: Kasteel De Haar

Wanneer: Tot en met 3 september van 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: Reguliere entreeprijzen

Kasteel de Haar roept deze zomer alle speurneuzen op om mee te helpen zoeken naar het gestolen recept! Keukenhulp Jean-Luc is er, na een akkefietje met chef-kok Pierre Amory, vandoor gegaan. Voor hij vertrok, heeft hij het geheime recept van de Chester Cake verstopt. Deze cake is heel bijzonder en werd al gegeten door baron Etienne van Zuylen van Nijevelt. Een echte familietraditie dus. Het zou echt vreselijk zijn als het recept verloren gaat. Daarom doet de barones bij dezen een oproep aan alle kinderen om te helpen zoeken. Gelukkig heeft Jean-Luc wel aanwijzingen in het kasteel achtergelaten, waardoor het gestolen recept hopelijk snel teruggevonden wordt… De speurtocht is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Er is ook een aangepaste versie voor kleinere speurneuzen vanaf 4 jaar.

Wandelen langs Utrechtse Jugendstilpanden

Waar: Standbeeld Graaf Jan van Nassau (Domplein 10)

Wanneer: 26 juli om 11.00 uur

Prijs: 8 euro (t/m 12 jaar en U-pas 4 euro)

Gilde Utrecht organiseert al jaren diverse stadswandelingen, die zelfs geboren Domstedelingen anders naar hun eigen woonplaats laten kijken. 26 juli kun je met een ervaren gids de vele Jugendstil- en Art Nouveaupanden in de binnenstad ontdekken. Verwonder je over mooie glas-in-lood raampartijen, gebouwen met florale versieringen en bijzondere hekwerken. De wandeling is niet alleen leuk en leerzaam, maar vormt ook een soort tijdmachine. Je loopt langs geschiedenis die je misschien nooit eerder is opgevallen. Aanmelden is nodig en kan via gildeutrecht.nl. Er kunnen vijftien mensen mee.

Harmonie zonder grenzen

Waar: Nicolaïkerk

Wanneer: 26 juli om 19.30 uur

Prijs: Gratis, donaties welkom

Het Groninger Studenten Muziekgezelschap Bragi en het Holsteinische Kammerorchester (HKO), een Duits jeugdorkest, gaan deze zomer op tournee door Nederland. Op 26 juli geven ze een bijzonder gezamenlijk concert in de Nicolaïkerk. Voor de pauze speelt het HKO, aangevuld met Bragi-leden, de Peer Gynt-suite van Edvard Grieg onder leiding van Hajo Jobs. Die wordt gevolgd door Schuberts zevende symfonie onder leiding van Steffen Raab-Brust. Na de pauze speelt het Bragi-orkest, met Alexander de Blaeij aan het hoofd, Saint-Saëns’ eerste celloconcert. Floris Mijnders, cellist van het Munchen Philharmonic, is daarbij de solist. Afsluitend spelen en zingen het Bragi-grootkoor en -orkest From the Bavarian Highlands van Edward Elgar. De leiding is in handen van Rein de Vries.

Willy Mason

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 26 juli om 20.30 uur

Prijs: 17,05 euro

De carrière van de Amerikaanse singer-songwriter Willy Mason kreeg in 2004 een vliegende start toen hij op basis van zijn eerste ep werd getekend door Conor Oberst (Bright Eyes) voor diens platenlabel Team Love Records. Daar verscheen nog hetzelfde jaar Masons debuutalbum Where The Humans Eat, een plaat vol lekker elementair opgenomen indiefolk, blues en country. In de loop der jaren voegde Mason elektronische elementen aan zijn stijl toe. Zo ook op zijn jongste album Already Dead (2021). Tekstueel is hij nog net zo maatschappelijk geëngageerd als in zijn vroege werk.