Uittips in Utrecht: Cult Noir!, Het Zesde Metaal en The Kyiv Files

Wie nog geen plannen heeft de komende dagen, kan deze nu gaan maken. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

Cult Noir!

Waar: Café Domkop

Wanneer: elke maandagavond

Prijs: gratis

Filmavond bij café Domkop! Zin om een goeie film te kijken? Bij café Domkop kan je maandag vanaf 20.30 uur klaar gaan zitten voor een film die door de algoritmes van de streamingsdiensten vergeten dreigt te worden. Een goede film neemt je even mee naar een andere wereld en meeleven kweekt empathie, is Domkops ideologie. Achter de bar ligt maandag een mapje klaar met titels. Zet een streepje bij de film die jij wilt zien en wie weet, staat jouw film de volgende keer op het programma.

U-RAP Hiphop Open Mic

Waar: De Kargadoor

Wanneer: donderdag 29 februari

Prijs: 5 euro

Zin om je hiphopkunsten te vertonen? Kom laten zien wat je kan bij de Kargadoor U-RAP Open Mic! Hier staan ervaren maar juist ook beginnende MC’s, rappers en producers op het podium om hun muziek te laten horen. Als jij ook wel op dat podium wilt staan, kan je je bij Kargadoor inschrijven voor de Open Mic en het beste van jezelf laten zien.

Het Grote Race Circus 2

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: maandag 26 februari

Prijs: 12,50 – 28,50 euro

‘Een avond die onherroepelijk uit de bocht vliegt’, dat belooft wat! Formule 1-presentator, cabaretier en parttime autocoureur Rob Kamphues neemt het publiek deze avond mee achter de schermen van de autosport. In zijn slipstream vinden we Tom Coronel, die vertelt waarom hijzelf de Formule 1 net niet haalde. Per videochat doen er nog een aantal racevrienden mee en natuurlijk gaat het over Max Verstappen. Waarom is hij zo goed?

Het Zesde Metaal

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: donderdag 29 februari

Prijs: 21,85 euro

De Vlaamse band Het Zesde Metaal combineert prachtige West-Vlaamse teksten met gearrangeerde rockmuziek. Frontman Wannes van Cappelle zet samen met de groep muzikanten om hem heen een fantastische muzikale avond neer. ‘Het langste jaar’ is de eerste single van de gelijknamige nieuwe plaat. Misschien versta je maar de helft van de West-Vlaamse teksten, maar het is moeilijk om onberoerd te blijven. ‘Dit blijft serieus aan de ribben plakken’, zeggen ze dan in Vlaanderen.

Op reis: op zoek naar jezelf?

Waar: Academiegebouw UU

Wanneer: woensdag 28 februari

Prijs: gratis

Waarom gaan we op reis op zoek naar onszelf? Ontelbaar veel jongeren gaan in een ‘tussenjaar’ op reis. Of ze nou vrijwilligerswerk gaan doen in een weeshuis of een trektocht maken in de jungle, persoonlijke groei maakt vaak een groot onderdeel uit van deze reizen. Literatuurwetenschappers Esther Op de Beek vergelijkt oude reisliteratuur met boeken van nu en blogs op sociale media. Hoe kijken millennials en Gen Z-ers naar de persoonlijke ontwikkeling die ze op reis doormaken? Hoe gaan ze om met ethische dilemma’s? Deze avond van de Universiteit Utrecht is gratis te bezoeken en te volgen via YouTube.

Dansen bij BASIS

Waar: BASIS

Wanneer: zaterdag 24 februari

Prijs: voor 23.30 uur 12 euro, daarna 19 euro

Even de week helemaal achter je laten doe je dit weekend bij BASIS. De clubavond begint om 23.00 uur en wordt afgetrapt door Thimo Konings. Hij stoomt de boel lekker op tot 1.00 uur. De rest van de nacht staan I-RO, Paula Koski en Justine Perry op het programma. Om 6.00 uur is het tijd om de clubdeuren te sluiten, maar dan heb je wel mooi een hele nacht dansen achter de rug,

Hoogt in Bieb Neude: The Kyiv Files

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: vrijdag 23 februari

Prijs: 9 tot 11 euro, gratis met Cineville-pas

In Oekraïne is het Sovjet KGB-archief met eindeloos veel observatiedossiers toegankelijk gemaakt voor publiek. Deze film gaat over wat het met je doet als je erachter komt dat de staat je jarenlang in de gaten hield. Een dissidente Oekraïense vrouw, een Nederlandse amateur-spion en een Franse toerist die 50 jaar geleden werd verraden door haar “geliefde”, worden geconfronteerd met hun eigen dossier in het archief en reflecteren op hun verleden. De film schetst een tijd waarin de paranoia van het Sovjetregime tot diep in de vezels van persoonlijke levens doordrong. Door de verhalen worden we herinnerd aan het belang van transparantie, verantwoordelijkheid en de bescherming van individuele rechten in elke samenleving.