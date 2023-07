Uittips in Utrecht: de Buurtcamping, Ode aan Antwerpen, Kids Kermis op de Maliebaan en gratis Japanse les

Wie nog geen plannen heeft de komende dagen, kan ze nu gaan maken. De zomervakantie staat op het punt van beginnen en DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

De Buurtcamping Utrecht

Waar: op verschillende plekken in Utrecht

Wanneer: vrijdag 7 tot en met zondag 9 juli

Prijs: gratis

Elke dag ontbijten met verse croissantjes, met zijn allen spelletjes spelen en ’s avonds sterke verhalen delen bij het kampvuur. En dat allemaal met je eigen buren! Dat is het idee van de buurtcamping. Enthousiaste buurtbewoners organiseren samen een weekend vol kampeerplezier in de Utrechtse parken. Jong en oud kunnen er terecht voor allerlei activiteiten en workshops en natuurlijk mag ook een campingdisco niet ontbreken. Van 7 tot en met 9 juli kun je de echte wereld even vergeten en je onderdompelen in het Buurtcamping-gevoel. De parken waar activiteiten zijn, zijn het Majellapark, Noordse park, Máximapark, Park de Gagel, Griftpark, Park de Koppel en Park Transwijk. Kom jij je tent opzetten?

Door de bank genomen: tien jaar later

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: donderdag 6 en vrijdag 7 juli

Prijs: 10 tot 33,50 euro

De Verleiders verrasten in 2014 vriend en vijand met een messcherpe aanval op de bankwereld. Bezoekers bleven verbijsterd achter, zalen waren uitverkocht en het leidde zelfs tot een burgerinitiatief en een onderzoek door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Is er sindsdien iets veranderd? Jazeker, het is erger geworden. De rijkste 0,01 procent zag hun vermogens vertienvoudigen en de overheid strooit met miljarden, maar ondertussen zijn wonen en energie onbetaalbaar en is de inflatie torenhoog. ‘Door de bank genomen: tien jaar later’ werpt een kritische blik op deze ontwikkelingen in een rollercoaster aan feiten, analyses, grafieken en mini-colleges. Je lacht je gek. De voorstellingen zijn beide dagen uitverkocht, maar op Ticketswap worden af en toe tickets aangeboden.

Ode aan Antwerpen

Waar: Museum Catharijneconvent

Wanneer: nog tot en met zondag 17 september

Prijs: museumtickets vanaf 7 euro

Museum Catharijneconvent laat in deze tentoonstelling aan de hand van tachtig topstukken van Vlaamse en Hollandse meesters zien dat de bloei van de zeventiende-eeuwse Hollandse schilderkunst er niet geweest was zonder Antwerpen in de zestiende eeuw. Tijdens de tentoonstellingen zijn werken te zien van onder meer Pieter Aertsen, Frans Hals, Peter Paul Rubens, Antoon van Dijck, Jan Steen en Rembrandt van Rijn. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag.

Gratis Japanse les

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: elke vrijdag

Prijs: gratis

Nederlands oefenen en/of Japans leren? Dat kan elke vrijdag in Bibliotheek Neude. In de centrale hal van de bibliotheek begint namelijk om 13.30 uur een les Japans voor beginners. Aan de hand van het boek Marugoto Starter A1 leer je je eerste Japans. Vanaf 14.15 uur is het tijd voor de iets meer gevorderden: met het boek Marugoto Elementary 2 wordt er geoefend op niveau A2-B1. Na 15 uur wordt er Nederlands geoefend. De Japanse lessen worden gegeven door Yuko Kabashima. Deelname is gratis, maar een bijdrage van 1 euro per keer is welkom.

Aan de horizon

Waar: Centraal Museum

Wanneer: tot en met 27 augustus

Prijs: gratis

In deze zomertentoonstelling reflecteren hedendaagse, moderne en oude kunstenaars op de reis door het landschap. Kunstenaars zoeken immers al eeuwenlang naar een nieuwe horizon, zowel letterlijk als figuurlijk. Zo trokken Utrechtse kunstenaars in de zeventiende eeuw naar Italië. Daar raakten ze geïnspireerd door het landschap en hun Italiaanse tijdgenoten. Eenmaal terug in Utrecht introduceerden ze een nieuwe schilderstijl: uitgestrekte landschappen met een Italiaans-mediterraan licht dat herinnert aan een broeierige zomerdag. De reis door het landschap is ook voor hedendaagse kunstenaars nog steeds een belangrijk thema. Daarbij gaat het over de ervaring van het landschap, over het reizen met een duidelijk doel of juist de reis zonder bestemming in gedachten. Maar reizen kan ook een meer beladen betekenis hebben. Het landschap laat sporen zien van thema’s als gedwongen migratie en klimaatcrisis. Aan de horizon bevat een groot aantal kritische werken van hedendaagse kunstenaars.

Kids Kermis XXL

Waar: Maliebaan

Wanneer: tot en met 16 juli

Prijs: gratis, diverse prijzen voor attracties

Na enkele jaren afwezigheid is er weer een kermis op de Maliebaan. Anders dan voorheen is het attractieaanbod dit jaar speciaal op kinderen afgestemd. Er zijn dansende theekopjes, stoere race-auto’s en vliegende olifanten te vinden. Op sommige dagen zijn er ook verschillende straatacts, zo komt op dinsdag 11 juli Bumba langs om de kinderen te vermaken en op 14 juli is Paw Patrol van de partij.

Goed goud geld

Waar: Berlijnplein

Wanneer: tot en met 23 juli

Prijs: van 33,25 tot 176,64 euro (inclusief diner)

Goed Goud Geld is een zomervoorstelling over het ongemak en de noodzaak van geld. Theatermaker Greg wil de wereld redden. Er moet een einde komen aan ongelijkheid en armoede. De rijkste 10 procent van Nederland bezit ruim anderhalf keer zoveel als de rest van het hele land samen. Steeds meer zien we onze bankrekening als het scorebord van ons leven. Greg stelt het aan de kaak. Maar: daarvoor is geld nodig. Goed goud geld confronteert het publiek met de complexiteit van geld en de ethische dilemma’s die daarmee gepaard gaan. De ticketprijzen voor deze voorstelling variëren, maar wat de bezoeker ervoor terugkrijgt niet. Het idee is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.