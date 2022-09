Uittips in Utrecht: De gezonde stad, Rondje Singel en HE:LEEN Festival

Regen, zon… De weerberichten zijn er nog niet helemaal uit wat voor weer het komend weekend wordt. Gelukkig worden er voor alle weersoorten geschikte evenementen georganiseerd dit weekend. Het zijn bijvoorbeeld de laatste dagen dat je de tentoonstelling De gezonde stad kan bezoeken. Utrecht staat verder in het teken van Rondje Singel en Open Monumentendag en in De Kargadoor kan gelachen en in TivoliVredenburg kan gedanst worden.

De gezonde stad

Waar: Centraal Museum

Wanneer: nog t/m zondag 11 september

Prijs: museumtickets 6,50 tot 13,50 euro

Na drie maanden is de tentoonstelling De gezonde stad dit weekend voor het laatst te zien in het Centraal Museum. Vies en ongezond, dat is het beeld dat veel mensen hebben van de stad in vroeger tijden. De mensen waren klein, werden niet oud en leefden tussen stank en ongedierte, op een dieet van wortels en knollen. Toch? Wie deze tentoonstelling bezoekt, weet dat dat toch anders zat. Komend weekend kun je voor het laatst zelf gaan ontdekken dat je je denkbeelden wellicht nogal moet bijstellen.

Rondje Singel

Waar: verschillende plekken in Utrecht

Wanneer: zaterdag 10 en zondag 11 september

Prijs: gratis

Heel Utrecht staat zaterdag en zondag in het teken van Rondje Singel. De singel is rond en dat wordt – met een beetje vertraging door corona – uitgebreid gevierd: met tientallen gratis activiteiten voor jong en oud. Ga varen op de Literatuurboot of het gereconstrueerde Romeinse schip De Meern 1, laat je onderdompelen in andere culturen tijdens het Dabke Festival of test je zenuwen bij Club Dare in het Stationsgebied. Niet bang voor een beetje hoogte? Je kunt er abseilen langs de glazen gevel van Creative Valley.

Open Monumentendag

Waar: verschillende monumenten in Utrecht

Wanneer: zaterdag 10 september

Prijs: gratis

Open Monumentendag staat dit jaar in Utrecht vooral in het teken van 900 jaar stadsrechten. In vogelvlucht maak je zaterdag aan de hand van een aantal Utrechtse monumenten kennis met de geschiedenis van de stad. Van het moment dat in paleis Lofen het stadsrecht werd verleend tot de heropening van de singel. Alle monumenten en activiteiten zijn te vinden op openmonumentendagutrecht.nl.

HE:LEEN Festival

Waar: Rotsoord

Wanneer: zaterdag 10 september, 12.00 uur

Prijs: tot 19.00 uur gratis, daarna 15 euro

Op Rotsoord kun je tijdens HE:LEEN Festival genieten van een hoop muziek, kunst, cultuur en avontuur. Van restaurant tot kinderboerderij en van hotelkamer tot watertoren… Tijdens dit festival kun je terecht op allerlei unieke plekken op Rotsoord. HE:LEEN is tot 19.00 uur gratis te bezoeken, met een breed programma voor kinderen, over kunst en vol muziek. Na 19.00 uur betaal je 15 euro en kun je je opmaken voor een energieke avond met zes bands.

Comedynight

Waar: De Kargadoor

Wanneer: vanaf 9 september elke vrijdag en zaterdag van dit jaar, 20.30 uur

Prijs: 18,50 euro

Schuddebuikend van het lachen het weekend in? Dan zit je goed in De Kargadoor. Vanaf 9 september is het daar elke vrijdag en zaterdag tijd voor Comedynight! Elke week komen er andere comedians om hun beste grappen te vertellen, tot je op de grond ligt van het lachen. In de comedy club zijn drankjes en snacks te krijgen, dus alle ingrediënten voor een gezellige avond vol humor zijn aanwezig. Dit weekend zijn de comedians op vrijdag: Fabian Fransiscus, Wouter Monden, Oscar Smit, Ronald Smink en Patrick Meijer. En op zaterdag: Ruud Smulders, Maartje Mikx, Oscar Smit, Celine Schrama en Dave Felida.

Mama Africa

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 9 september, 23.30 uur

Prijs: 12,50 tot 16,50 euro

Laat je onderdompelen in de oerbron van alle dansmuziek tijdens Mama Africa! Van hypnotiserende highlife en rinkelende soukous tot opwindende mbaqanga, heftige bikutsi of bezwerende ndombolo. Oefen je dansmoves op opzwepende mbalax of hitsige kuduro. En als dat je allemaal niks zegt, denk dan aan een broeierige Ronda, waar de dansvloer lava is. Mama Africa brengt de hitte in de zaal! Let op: 18+.

Mediacollege Diederik Jekel: eerbetoon aan Chriet Titulaer

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: dinsdag 13 september, 20.00 uur

Prijs: 7,50 tot 15 euro

Chriet Titulaer overleed vijf jaar geleden, op 23 april 2017. Beeld & Geluid herdenkt de fameuze wetenschapsjournalist met een uniek Mediacollege, samengesteld door Diederik Jekel. In het theaterprogramma richt Jekel zich op de uitvindingen die ons leven en mediagebruik zo radicaal hebben veranderd, zoals het internet, de mobiele telefoon en smart speakers. Allemaal uitvindingen waar Chriet Titulaer ons al in een vroeg stadium op attendeerde… Diederik Jekel prikkelt het publiek aan de hand van fragmenten uit Titulaers televisieprogramma Wondere Wereld om na te denken over de rol en invloed van techniek en media-innovaties. Hoe kunnen we ons hiertoe verhouden?