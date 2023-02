Uittips in Utrecht: De Rode Lantaarn, StonerGrungeFest en ZIMIHC Impro Comedy

Het is alweer bijna weekend en Utrechts uitagenda staat bomvol leuke activiteiten voor jong en oud. DUIC zette weer een aantal evenementen op een rij. De keuze is reuze!

Podiumavond De Utrechtse Steenbeeldhouwers (DUS)

Waar: Kunstliefde

Wanneer: donderdag 16 februari

Prijs: gratis

Tijdens deze lezing vertellen twee deelnemende steenbeeldhouwers aan de tentoonstelling ‘Er zit een engel in deze steen’ Cissy van der Wel en Michiel Deylius over hun werk. Van der Wel is bekend van de consoles onderaan de straatlantaarns aan de Oudegracht waarvan zij er een aantal maakte. Deylius weet het letterschrift en de wijze waarop mensen met elkaar communiceren op een verrassende wijze bij elkaar te brengen. De lezing is gratis toegankelijk op 16 februari om 20.00 uur bij kunstcentrum Kunstliefde. De groepstentoonstelling is te zien tot en met 5 maart. Ook voor deze tentoonstelling is de toegang gratis.

VU-Kamerkoor

Waar: Pieterskerk

Wanneer: vrijdag 17 februari

Prijs: 12 tot 15 euro

Het VU-Kamerkoor verbindt de prachtige composities van Hildegard van Bingen, een van de eerste vrouwelijke componisten in West-Europa, met werken van componisten die zich door haar lieten inspireren. Hildegards bewondering voor de wereld om haar heen wordt weerspiegeld in de totaalervaring van dit concert met een spel van licht en geluid, voorgedragen teksten, verschillende koorbezettingen en bewerkingen van de gregoriaanse muziek. Tickets voor dit concert zijn te bestellen via de website van VU-Kamerkoor.

‘Ontbindingsangst’

Waar: Schiller Theater Place Royale

Wanneer: zaterdag 18 februari

Prijs: 18 tot 20 euro

Zin in een avond cabaret? In de voorstelling ‘Ontbindingsangst’ gaat cabaretier Peter van Ewijk de strijd aan met Vadertje Tijd en Magere Hein. Hij is namelijk helemaal klaar met de verrimpeling van zijn bestaan. Gewapend met een hoofd vol hilarische wetenschappelijke feiten en aangevuurd door hardnekkige jeugdtrauma’s en actuele frustraties gaat hij op zoek naar een manier om aftakeling, veroudering en de compostering van het leven voorgoed te cancellen. Tickets zijn te bestellen via de website van het Schiller Theater.

ZIMIHC Impro Comedy: Alter Ego

Waar: ZIMIHC theater

Wanneer: zaterdag 18 februari

Prijs: 8 euro

In deze voorstelling zie je improvisatietheater 2.0. Er worden korte scènes ter plekke geïmproviseerd: het publiek mag bepalen hoe het verhaal verloopt. Het tempo ligt lekker hoog tijdens deze theatersportvoorstelling, die barst van de positieve energie. Ga naar de theatervoorstelling en wie weet komt jouw verhaal wel centraal te staan in een scène!

StonerGrungeFest 2023

Waar: dB’s Utrecht

Wanneer: zaterdag 18 februari

Prijs: 14,50 tot 15,50 euro

Het allereerste StonerGrungeFest vindt plaats in dB’s Utrecht. Er staan vijf optredens van stoner grunge bands op het programma. Zo staat de band Komatsu bekend om hun spetterende live-optredens waarmee ze de grond laten schudden, maakt Black Monsoon alternatieve grunge geïnspireerd op de jaren 90, weten de gasten en vrouw van de Utrechtse Chasing Mavericks hoe ze een liveshow moeten neerzetten, laat het trio van Cosmis Debris je tijdreizen naar de jaren 70 en host de Utrechtse stoner grunge band 22AD dit eerste StonerGrungeFest.

Poppenkast (5+)

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: zondag 19 februari

Prijs: 8 tot 13 euro

De poppenkast van de familie Rozenwater trekt al eeuwenlang langs stad en land, maar de laatste jaren zit de klad erin. Meneer Rozenwater zet poppenkast, poppen én verhalen te koop. Maar Juffrouw Beddengoed van de plaatselijke poppenbescherming grijpt in. Ze gunt de poppen een rustige oude dag. Maar willen de poppen dat wel? Benieuwd naar het antwoord op deze vraag? Bestel dan je kaartjes voor de voorstelling van De Toneelmakerij via de website van Stadsschouwburg Utrecht.

De Rode Lantaarn

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: dinsdag 21 februari

Prijs: 22,85 euro

Het is tijd om vooruit te kijken naar het wielervoorjaar van 2023. Een paar dagen voor de officiële start van het Klassieker-seizoen met de Omloop het Nieuwsblad en na het enorme succes van hun Vuelta-voorbeschouwing kijken de jongens en meisje van De Rode Lantaarn vooruit. Wie gaat er verrassen, wie zakt er door het ijs en wordt Wout, Mathieu of toch Dylan de grote winnaar van dit voorjaar? Schuif aan bij deze avond met Tim, Jonne, Frank en Maike en voorbeschouw mee, van de Strade tot Luik en van San Remo tot Valkenburg.