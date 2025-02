Uittips in Utrecht; dit is er de komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

FRITSIVAL

Waar: De Helling

Wanneer: 14 februari

Prijs: 15 euro

FRITSIVAL is een multigenre feest dat tien jaar geleden ontstond in Huize Frits aan de Ina Boudier-Bakkerlaan. Terwijl oud-bewoners van Frits al eerder vertrokken, verhuist het geliefde feest nu mee voor de allereerste officiële editie in De Helling.

Steeds meer Singles: Live

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 14 februari

Prijs: 15 euro

Op 14 februari wordt het single leven gevierd met Lizzy van Hees en Emma de Thouars van de podcast Steeds meer Singles. Samen met een aantal gasten bespreken zij de lusten en lasten van het solobestaan en beantwoorden ze prangende vragen uit het publiek. Er is muziek en een hele hoop saamhorigheid!

Gratis Japanse les

Waar: Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum

Wanneer: elke vrijdag

Prijs: gratis

Nederlands oefenen en/of Japans leren? Dat kan elke vrijdagmiddag in Bibliotheek Leidsche Rijn! Daar begint namelijk om 13.30 uur een les Japans voor beginners.. De lessen worden gegeven door Yuko Kabashima, een moedertaalspreekster met een lesbevoegdheid. Deelname is gratis, maar een bijdrage van 1 euro per keer is welkom. Meer informatie is te vinden op japanfans.nl.

Middag van het fantastische boek

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: 15 februari

Prijs: 10 euro

De Middag van het Fantastische Boek is een ode aan sciencefiction, fantasy en horror! Deelnemers kunnen meedoen aan diverse workshops van bekende Nederlandse fantasyauteurs. De fantasy markt in de Grote Hal is gratis te bezoeken.

Boekenpodium

Waar: Podium Oost

Wanneer: 16 februari

Prijs: 5 euro

Het Boekenpodium brengt schrijvers en buurtbewoners samen voor een inspirerende middag. In Podium Oost presenteren zowel bekende als opkomende auteurs hun boeken. Geniet van een interactief programma met interviews, presentaties, live muziek en voordrachten.

Wat is een goed politieverhoor?

Waar: Academiegebouw

Wanneer: 17 februari

Prijs: gratis

Rechercheurs werken onder hoge tijdsdruk om een bekentenis te verkrijgen, maar een verdachte spreekt het eerlijkst wanneer er vertrouwen is opgebouwd. Welke psychologische technieken gebruikt de politie om dit te bereiken? En hoe voorkom je valse verklaringen? Historicus dr. Elwin Hofman (UU) belicht de geschiedenis van de ondervraging.

Berget Lewis

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 18 februari

Prijs: 31,75 euro

Berget Lewis kennen we als een krachtige soulzangeres, zowel solo als met The Ladies of Soul. Na haar succesvolle We Are One-tour slaat ze een nieuwe weg in met topgitarist Leif de Leeuw en zijn band. Haar soulvolle stem en hun southern rock smelten moeiteloos samen. Zoals Lewis zelf al zegt: ‘Ik kan niet wachten om de rockchick in mezelf te laten zien!’