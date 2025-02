Uittips in Utrecht; dit is er de komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Stukafest

Waar: Verschillende locaties

Wanneer: 20 februari

Prijs: vanaf 5,79 euro

Het Stukafest, oftewel het studentenkamer feest, vindt op 20 februari weer plaats. Dat betekent niet alleen huisfeestjes in de keuken op drie hoog, maar ook een programma met onder andere dans, comedy en spoken word. In totaal zijn er drie acts te bezoeken waarvoor kaartjes gehaald moeten worden. Er is ook de optie om één van de drie af te gaan en de rest te skippen. Voor de nachtuilen is er ook nog een afterparty in de EKKO, die tot 04.00 uur duurt. Let op: ook daarvoor moeten apart kaartjes worden gehaald.

Theatercollege: het mysterie van de oceaan

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: 20 februari

Prijs: Vanaf 7,50 euro

De oceaan: de een krijgt er de kriebels van, de ander kan er geen genoeg van krijgen. Hoe je het ook went of keert, het water op onze aardbol fascineert een hoop mensen. Zeventig procent van de oppervlakte van de planeet is water, terwijl we maar bar weinig weten over wat zich daar allemaal afspeelt. Voor de liefhebber is er daarom dit college in het leven geroepen om je een spoedcursus oceanologie te geven. Waarom is het zo moeilijk om de oceaan in kaart te brengen, en hoe wordt dat überhaupt gedaan? Wat voor uitdagingen zijn er? Leer er meer over tijdens dit bijzondere theatercollege.

Hartje Winter Festival

Waar: Festivalweide Down Under

Wanneer: 22 februari

Prijs: Vanaf 22,50 euro

Het officiële festivalseizoen moet eigenlijk nog beginnen, maar daar trekt het team van het Hartje Winter Festival zich niks van aan. Zoals de naam verraad, is dit een festival maar dan te midden van de winter. Trek je handschoenen aan en zet je (warme) feestmuts op, want een dosis Nederlandstalige muziek, afgetopt met wat après ski kan natuurlijk niet ontbreken op dit feestje. Mocht het regenen f sneeuwen is er geen man overboord: de feesttent is gewoon overdekt.

Kinderrommelmarkt

Waar: Molen De Ster

Wanneer: 23 februari

Prijs: gratis

Een goede optie om de voorjaarsvakantie met kinderen af te trappen, is door de kinderrommelmarkt te bezoeken bij Molen De Ster. Je vindt er kinderspeelgoed en kinderkleding, dat gekocht én verkocht wordt door kinderen met een leeftijd van 7 tot 12 jaar. Papa en mama kunnen dus onderuitgezakt op het terras plaatsnemen, terwijl het kroost zich uitleeft op de markt. Uiteraard valt er voor de liefhebber ook een hapje te eten.

Herdenking oorlog in Oekraïne

Waar: Verschillende locaties

Wanneer: 23 februari

Prijs: Gratis

Het is alweer drie jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne is begonnen, en daarom wordt er een herdenking georganiseerd in Utrecht. Er is een divers programma, dat wordt afgetrapt in de Kinepolis op Jaarbeurs. Ook wordt er een stille tocht georganiseerd die begint om 18.00 uur, en een uur later eindigt op het Domplein. Daar zal minister Veldkamp (Buitenlandse Zaken) een toespraak houden, onder andere over het mogelijke vredesbestand tussen Oekraïne en Rusland.

Lezing: Waar komt politiek wantrouwen vandaan?

Waar: Academiegebouw

Wanneer: 24 februari

Prijs: Gratis

Het zijn roerige tijden in de politiek, en het vertrouwen is af en toe ver te zoeken. Maar hoe komt dat eigenlijk? In deze lezing gaan politicoloog Lisanne de Blok en media- en cultuurwetenschapper Rana Kuseyri daar dieper op in. De overheidsprestaties van de afgelopen jaren worden gemeten, en aan de hand daarvan wordt uitgelegd hoe de overheid een rol speelt in de totstandkoming van vertrouwen. Aanmelden is niet nodig voor dit evenement, maar op tijd komen wordt uiteraard erg gewaardeerd. De lezing is ook te volgen via een speciale Youtube-stream.

Boekenclub moderne literatuur

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: 25 februari

Prijs: Gratis

Een boekenclubje klinkt misschien soms wat suf, maar dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Lezen is hip, en wat is er nou leuker dan met gelijkgestemden discussiëren over literatuur? Dat denkt de organisatie van Senia, een collectief van boekenclubs, nou ook. Tijdens deze informatieavond wordt uitgelegd wat de voordelen van het concept van Senia zijn, en waarom jij binnen no time boeken verslindt als geen ander. Bij voldoende animo wordt er een clubje opgericht, dus mocht je interesse hebben, is het raadzaam om daadwerkelijk langs te komen en van je te laten horen.