Uittips in Utrecht; dit is er de komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Hits Different

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 28 februari

Prijs: 7,50 euro

De grootste Spotify-hits, virale TikTok-tracks en de hits van morgen hoor je bij Hits Different. De DJ’s draaien de leukste meezingers en de beste dansmuziek. Ga los op de allergrootste hits, vrijdag 28 februari, bij TivoliVredenburg!

Utrecht International Comedy Festival (UICF)

Waar: Diverse locaties in de stad

Wanneer: 26 februari t/m 8 maart

Prijs: Varieert

Van woensdag 26 februari tot en met zaterdag 8 maart draait alles in de Domstad om comedy. Bekende internationale namen en opkomend talent zorgen voor hilarische avonden in TivoliVredenburg, DUMS, Kargadoor, De Helling en het nieuwe podium KABUL à GoGo. Met maar liefst 50 shows valt er genoeg te lachen!

Niet geschikt voor thuis

Waar: Tuincentrum Steck

Wanneer: 1 maart t/m 31 augustus

Prijs: gratis

Honden, katten en hamsters zijn populaire huisdieren, maar sommige mensen kiezen voor exotische dieren zoals een serval of suikereekhoorn. Maar niet elk dier is geschikt als huisdier. In de interactieve tentoonstelling Niet geschikt voor thuis leer je waarom en ontmoet je geredde exotische dieren.

Verbindende wandeltocht: blote voeten wandeling

Waar: Maarsseveense plassen

Wanneer: 2 maart

Prijs: 4,99 euro

Doe op zondag 2 maart 2025 om 11:00 mee aan een bijzondere wandeltocht en verbind je met anderen, de natuur en jezelf. Begeleid door Ruud van Zijpaadjes.nl, start je bij de parkeerplaats Maarsseveense Plassen, zo’n 8 km van Utrecht Centraal!

De Utrechter Live

Waar: De Utrechter

Wanneer: 1 december t/m 1 juni

Prijs: gratis

Geniet elke eerste zondag van de maand vanaf 15.00 uur van live muziek bij De Utrechter op het Vredenburg. Sluit je weekend sfeervol af met goede muziek, lekker eten en drinken!

The City She Loves Me

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: 3 en 4 maart

Prijs: 22 euro

Wat als alle jongeren de stad verlaten? In The City She Loves Me werken drie jongeren en drie filmmakers samen aan dit thema. Terwijl ze het script schrijven, botsen hun ideeën over jeugd, opgroeien en de stad. Gaandeweg vervagen de grenzen tussen film en werkelijkheid.

Pitou

Waar: Brouwerij De Kromme Haring

Wanneer: 6 maart

Prijs: 14 euro

Pitou’s muziek, diep geworteld in haar klassieke achtergrond, schittert in Big Tear. Haar debuutalbum combineert vocale lagen, weemoedige melodieën en klassieke instrumenten tot alternatieve pop. Live laat ze de gitaar steeds vaker achterwege en brengt ze haar stem en lichaam centraal!