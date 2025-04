Uittips in Utrecht; dit is er de komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Koningsnacht Gitaardisco

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 25 april

Prijs: 10,- euro

Tijd voor een stevig potje gitaarmuziek tijdens Koningsnacht. De dj’s presenteren samen met special guest Jasper Leijdens dansbare gitaartunes. Gitaartracks uit de popgeschiedenis gecombineerd met een gezonde dosis frisse tracks van nu zonder de bedoeling om hip te doen. Bezoekers die eerder op de avond bij Pixies aanwezig waren mogen op vertoon van hun ticket gratis naar Gitaardisco.

16 uur durend multi-genre music festival op Koningsdag

Waar: KABUL à GoGo

Wanneer: 26 april en 27 april

Prijs: 19,50 tot 27,50 euro

Na een uitverkochte editie vorig jaar zijn De Vrije Jongens en ASW terug met Kingsday Fest. Denk hierbij aan 16 uur non-stop dansen, verspreid over drie unieke area’s, met optredens van 19 artiesten uit de bruisende Nederlandse clubscene.​ Het ‘multi-genre music festival’ start op zaterdagmiddag, en eindigt op de vroege zondagochtend.

Community borduurproject ‘Let’s grow flowers not walls’

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: 27 april

Prijs: Gratis

Onder leiding van kunstenaar Jolanda Schouten borduren deelnemers mee aan een kruidentuin van vier halve kavels linnen van 140 bij 250 centimeter met de thema’s rust, mysterie, vitaliteit en helen. Door gezamenlijk een tuintapijt te maken wordt er gebouwd aan een nieuw sociaal weefsel van professionele borduurders en absolute beginners uit Utrecht!

Muziektheatervoorstelling ‘Queen of Disco’

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: 28 april

Prijs: 16 tot 26 euro

Wegens succes in reprise: ‘Queen of Disco’ gaat over de onweerstaanbare opkomst, de tragische ondergang en onvermijdbare wedergeboorte van disco-music, belichaamd door het leven vanSYLVESTER, een disco-icoon en flamboyante LGBTQ-activist.

Animatie ‘docudrama’ They Shot the Piano Player

Waar: Vechtclub XL

Wanneer: 1 mei

Prijs: 9 tot 11 euro

In deze kleurrijke animatiefilm die gaat de Amerikaanse muziekjournalist Jeff Harris op zoek naar de waarheid over de verdwijning van de jazzpianist Tenório Jr. Een docudrama over hoe een muzikale revolutie stukliep op militair geweld. Na afloop van de film nemen Luiza Boiteux en Mart Pool de bezoekers mee op een muzikale reis door de Braziliaanse muziek van de jaren ’70.

Rondleiding Domtoren in oorlogstijd

Waar: Domtoren

Wanneer: donderdag 1 mei t/m maandag 5 mei

Prijs: 8,50 tot 14,50 euro

Ontdek met een bijzondere avondrondleiding het verhaal van de Domtoren ten tijde van de bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens deze beklimming vertelt de gids het verhaal van de iconische toren in de oorlogstijd.

Maankijkavonden bij Sonnenborgh Museum en Sterrenwacht

Waar: Sonnenborgh Museum en Sterrenwacht

Wanneer: 2 en 3 mei

Prijs: 17,50 euro

Bezoekers kunnen de maanoppervlakte door de grote telescopen van de sterrenwacht bekijken. Daarnaast kunnen bezoekers naar de maanlezing, het museum en de historische bibliotheek waarin films over maanreizen van toen en nu kunnen worden bekeken. Vrijdag 2 mei is voor iedereen van 12 jaar en ouder van 22.00 tot 22.30 uur. Zaterdag 3 mei is voor families met kinderen van 6 t/m 14 jaar van 19.00 tot 21.30 uur.