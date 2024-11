Uittips in Utrecht; dit is er de komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Pieces of Tomorrow: Chamber Music Edition

Wanneer: 21 november

Waar: TivoliVredenburg

Prijs: 21,50,-

Klassieke muziek heeft voor sommige mensen misschien het imago dat het stoffig is, maar dat hoeft helemaal niet het geval te zijn, bewijst Pieces of Tomorrow. Tijdens deze muziekavond speelt een kleine groep muzikanten weliswaar klassieke muziek, maar is het jasje wat moderner. Zo wordt de avond gepresenteerd door een dj, kan je gewoon een biertje drinken als je dat wil, en wordt het verhaal dat achter de muziek zit, ondersteund door visuals. Achteraf is er voor de liefhebber ook nog een afterparty die tot middernacht duurt. Als je dat liever overslaat, kan je even na tienen huiswaarts, wanneer het concert is afgelopen.

Alles goed

Wanneer: 21 november en 24 november

Waar: Bibliotheek Neude

Prijs: Gratis

In de documentaire Alles Goed worden drie gevluchte Oekraiense vrouwen gevolgd tijdens hun verblijf in een opvang. De vrouwen hebben veel gemeen met elkaar: het verlies van hun vaderland, de plek waar ze thuis waren en het gemis van hun geliefden. Maar ook de zoektocht naar een nieuw begin, en de onzekerheid die daarbij komt kijken. Achter vluchtelingen zitten mensen, wat soms misschien nog wel eenms vergeten kan worden. Ook in Utrecht vangen we mensen op de vlucht op. Mocht je graag meer willen weten over deze groep met mensen, is deze documentaire een goed startpunt.

Eric van Sauers: #UNMUTE

Wanneer: 22 en 23 november

Waar: Werftheater

Prijs: 19,50,-

Een beetje comedykenner weet wel wie Eric van Sauers is. De Utrechter zit al jaren in het vak, en komt na zes jaar stilte terug met een nieuwe voorstelling: #UNMUTE. Waarover de voorstelling gaat is nog een beetje een raadsel, maar, één ding wordt verklapt over de show: “We trekken de scheur open.”

Culturele zondag in de nacht

Wanneer: 23/24 november

Waar: Verschillende locaties

Prijs: Gratis –

Misschien ben je wel eens bij een culturele zondag in de stad geweest, maar deze editie is nét wat specialer. Het is namelijk een culturele zondag in de nacht! In de nacht van zaterdag op zondag kan je op verschillende locaties in de stad genieten van een programma vol cultuur en uitgaan. Wat dat voor deze editie precies inhoudt, is op de website van Culturele Zondag. Wat wel bekend is, is dat een deel van het programma gratis is. Mocht je niet zo van nachtwerk houden, is er geen nood aan de man. Het programma begint gelukkig al aan het einde van de middag.

Kampioenschap Mens-erger-je-niet

Wanneer: 24 november

Waar: Salon van Weleer

Prijs: Gratis

Mens-erger-je-niet: een spel dat we allemaal kennen -of je er nou van houdt of niet. Liefhebbers zullen op 24 november blij zijn, want er vindt bij Salon van Weleer namelijk een heuse wedstrijd plaats. Stof je favoriete pion af en bedenk alvast je tactiek zodat je goed beslage ten ijs komt. Na een aantal verschillende rondes moet er een winnaar uit de bus komen, die een mand met lekkernijen mee naar huis krijgt, samen met wat lekkers te drinken. De middag wordt gepresenteerd door Helga en Serge, twee Utrechtse theaterpersoonlijkheden.

Jess Glynne

Wanneer: 25 november

Waar: TivoliVredeburg

Prijs: 40,-

Rather Be, These Days en Hold My Hand: Jess Glynne kan inmiddels een behoorlijk rijtje met hits aan haar repertoire toe-eigenen, en het optreden van de Engelse zal dan ook zeker een feestje worden. Na een pauze in haar muziek arrière betreed Glynne wederom het podium, met een nieuw album dat ze maar wat graag wil laten horen aan het publiek. Kaartjes zijn uitverkocht, maar worden met enige regelmaat aangeboden op Ticketswap. De ervaring leert bovendien dat er last minute vaak ook nog wat kaarten worden aangeboden door mensen die niet meer kunnen gaan.

Leven met trauma, Hoedan?

Wanneer: 27 november

Waar: De Nijverheid

Prijs:c 12,50,-

Trauma komt helaas vaker voor dan je misschien zou denken, maar gelukkig kan er altijd actie ondernomen worden om ze te verwerken. Dat kan best lastig zijn, maar gelukkig zijn er laagdrempelige manieren om er toch aan te beginnen. Ga tijdens deze bijeenkomst samen met andere mensen en traumadeskundigen in gesprek over trauma, en hoe je daarmee om kan gaan -zowel als slachtoffer als omstander. Let wel op: er wordt deze bijeenkomst gefocust op mensen in de twintig. Het is dus raadzaam om dat in gedachten te houden, mocht je aan willen sluiten.