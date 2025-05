Uittips in Utrecht: dit is er de komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Domtoren in oorlogstijd

Waar: Domtoren, Domplein 9

Wanneer: 1 t/m 5 mei (avondrondleiding op verschillende tijden)

Prijs: €14,50

De gids geeft vijf keer een speciale avondrondleiding en vertelt over de Dom tijdens de Tweede Wereldoorlog. De rondleiding duurt een uur en begint om 19:30 uur, behalve op 4 mei. Dan begint die om 20:45 uur. Wist je bijvoorbeeld dat de klokken van de Dom tijdens de oorlog 5 jaar lang niet hebben geluid?

Utrecht Skate Parade

Waar: startpunt vanaf het Lucasbolwerk

Wanneer: vrijdag 2 mei 20.00-22.15 uur

Prijs: gratis

Het is de eerste tocht van het seizoen van de Utrecht Skate Parade. Je hebt de optocht misschien weleens door de stad zien skaten. Iedere vrijdagavond vanaf begin mei tot eind september skaten honderden mensen mee met de gratis tocht door en rond de stad. Onder begeleiding van een team van vrijwilligers en een dj, die staat te draaien op een muziekwagen vooraan, volgen ze een route van 25 kilometer.

Spinvis & Lucas Oldeman: OVERVECHT

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: zaterdag 3 mei

Prijs: €10,50 – €21,00

Het is de laatste voorstelling van de tournee. Een voorstelling als OVERECHT is een lang gekoesterde wens van Spinvis, schrijft Podium Hoge Woerd. Het plan om liedjes te spelen met alleen piano en gitaar. Dat doet hij samen met pianist Lucas Oldeman. Het begon allemaal in 1990 in een galerijflat in Overvecht, slechts een paar huizen van elkaar vandaan. ‘Beiden jonge vaders, beiden muzikant. In de lift begint een vriendschap die zou blijven.’

Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet

Waar: 9 adressen (voor alle locaties: www.jck.nl/open-joodse-huizen/utrecht)

Wanneer: 4 mei

Prijs: gratis

Open Joodse Huizen laat door persoonlijke verhalen de gevolgen zien van de Tweede Wereldoorlog. In verschillende steden maken bezoekers kennis met slachtoffers, overlevenden en verzetsstrijders. Ook in Utrecht worden zo op verschillende adressen slachtoffers en overlevenden herdacht. Dat kan bijvoorbeeld op de Prins Hendriklaan 6, waar de crèche zat die 150 levens redde.

Sawdust Sessions

Waar: Molen de Ster

Wanneer: zondag 4 mei 15.00-18.00 uur

Prijs: €5,00, €10,00 of €15,00 (volgens het pay what you can-principe)

Op dit akoestische zondagmiddagconcert hoort je dit keer Melle & Will Knox. Ze treden op in de zagerij van Molen de Ster. De Utrechtse singer-songwriter Tim Dawn nodigt iedere eerste zondag van de maand twee muzikanten uit. De omschrijving van Melle luidt als volgt: ‘een authentieke en ongepolijste zanger en multi-instrumentalist met een steeds grotere verzameling instrumenten’. Will Knox is ‘een geboren verhalenverteller, die met een paar woorden en akkoorden hele werelden tot leven brengt’.

Utrecht 80 jaar vrij, Bevrijdingsviering à la toen

Waar: Stadhuisbrug en Stadhuis e.o.

Wanneer: maandag 5 mei 09.30-14.00 uur

Prijs: Gratis en voor alle leeftijden

De start van de dag is met een intocht met authentieke jeeps en muziek van de Berekuil naar het Stadhuisplein. Op het bordes van de Stadhuisbrug de verwelkoming, net als toen door de burgemeester en bijzondere nazaten. Ook zijn er ‘Vertelkramen met Vrijheidsbrunch’ in samenwerking met Gilde, Unicef, ProDemos, Klokkenluidersgilde (gratis, maar aanmelden via www.stichtingvlam.nl wordt aangeraden). Deze organisaties vertellen hierbij elk met een eigen thema en er is ruimte voor deelnemers om verhalen te delen. Ook zijn er vertellingen door en van ooggetuigen, muziek, film, expo en meer.

Vrijhaven Festival

Waar: De Nijverheid

Wanneer: maandag 5 mei 13.00–01.00 uur

Prijs: €15,00 – €20,00

Naast het Bevrijdingsfestival in Park Transwijk, viert ook de Nijverheid de vrijheid die dag. Tijdens Vrijhaven Festival treden er verschillende artiesten op, zijn er optredens, drag- en schilderworkshops en karaoke. Daarnaast staat er een analoge photobooth klaar en zijn er verschillende exposities te bezoeken op het terrein.