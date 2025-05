Uittips in Utrecht: dit is er de komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Wijkentour Kanaleneiland

Waar: Bibliotheek Kanaleneiland

Wanneer: Zaterdag 31 mei 10.30 – 15.30 uur

Prijs: Gratis, online aanmelden bij Oud-Utrecht

Wie het leuk vindt om Kanaleneiland met een historische blik beter te leren kennen, kan dit weekend met een gids op pad langs erfgoed en markante plekken. Er zijn zowel ochtend- als middagwandelingen met wisselende routes door de wijk. Het startpunt is bij de bibliotheek, naast de historische vereniging Oud-Utrecht mede-organisator van de wandeling.

Cultuurproeverij

Waar: ZIMIHC theater Stefanus

Wanneer: Zaterdag 31 mei 14.30 – 20.00 uur

Prijs: Gratis

Eetliefhebbers kunnen dit weekend losgaan bij het streetfood- en kunstfestival in Overvecht. Lokale cateraars en thuiskoks verkopen samosa’s, dumplings, curry, baklava, taco’s en meer. Ook zijn er dans- en muziekoptredens en workshops, is er stand-upcomedy en theater.

Dansroute bij Castellum Hoge Woerd

Waar: Castellum Hoge Woerd

Wanneer: Dinsdag 3 tot en met donderdag 5 juni

Prijs: 7,50 – 15 euro

Speciaal voor het tienjarig bestaan van Castellum – en daarmee ook Podium – Hoge Woerd ontwikkelde Illusionary Rockaz Company een speciale kunstroute met dans. Tijdens de wandeling rond het Romeinse fort is op verschillende plekken een deel van de voorstelling te zien. Van de glooiende grasheuvels tot het Romeinse schip: de dansers duiken op verrassende plaatsen in en rondom het gebouw op.

Feestmaand bij kunstatelier in Máximapark

Waar: Alendorperweg 10 in het Máximapark

Wanneer: Zondag 1 juni tot zaterdag 28 juni

Prijs: Gratis, aan de workshops zijn wel kosten verbonden

Het tienjarig jubileum van het atelier van Martha Goedings en het vijfjarig bestaan van kunstenaarscollectief @KunstLint wordt gevierd met een maand vol activiteiten. In het atelier is een gevarieerde expositie met onder meer schilderijen, glaskunst, gedichten en sieraden. Daarnaast zijn er workshops, muziek en live portrettekenen. Kunstliefhebbers kunnen ook hun eigen werk inleveren voor een grote expositiewand, waarvoor tweehonderd lijstjes beschikbaar zijn, inclusief een wedstrijd voor de jongste kunstenaars.

Hemelvaartbraderie

Waar: Kanaalstraat en Damstraat

Wanneer: Donderdag 29 mei 09.00 – 17.00 uur

Prijs: Gratis

Tijdens Hemelvaartsdag worden de Kanaalstraat en Damstraat omgetoverd tot een enorme braderie met 150 kramen vol kleding, sieraden, speelgoed en meer. De braderie staat normaal gesproken op de Amsterdamsestraatweg, maar is dit jaar vanwege herinrichtingswerkzaamheden naar Lombok verplaatst. Naast de vele kramen zijn er ook attracties voor kinderen.

Buitenspeelavond voor volwassenen

Waar: Beton-T

Wanneer: Donderdag 29 mei 18.00 – 23.00 uur

Prijs: 13,50 euro

Goed nieuws voor wie soms nog nostalgisch terugdenkt aan zijn of haar kindertijd: Beton-T houdt op Hemelvaartsdag een speciale avond ‘buitenspelen voor volwassenen’. Ren over de stormbaan, ontwijk ballen bij trefbal, ga lasergamen of speel een ouderwetse knikkerwedstrijd – er zijn genoeg spellen om je jeugd te herbeleven.

Utrechts Jazzfestival

Waar: Janskerkhof

Wanneer: Zondag 1 juni 13.00 – 22.00 uur

Prijs: Gratis

Het openlucht-jazzfestival keert ook dit jaar terug naar de Utrechtse binnenstad. Van 13.00 tot 22.00 uur wordt het plein omgetoverd tot een muzikale hotspot, waar duizenden bezoekers kunnen genieten van jazz in alle stijlen. Het festival is toegankelijk voor iedereen.