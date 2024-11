Uittips in Utrecht; dit is er de komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Ik kom uit Ondiep

Wanneer: 28 november t/m 30 maart

Waar: Volksbuurtmuseum

Prijs: 7,50,- euro

In de tentoonstelling ‘Ik kom uit Ondiep’ wordt het verhaal van de Jac verteld. Hij wordt geboren in Ondiep, en op zijn negende verjaardag krijgt hij een fototoestel waarmee hij door de jaren heen foto’s maakt van zijn familie in de volksbuurt. De beelden en verhalen zorgen voor een interessante foto-expositie waarin het bijzondere leven in Ondiep meer context krijgt. Juist nu er zoveel wordt gesloopt en vervangen in de wijk, zijn de foto’s een herinnering aan hoe het leven in de Utrechtse wijk ooit was

Sinterklaasmiddag (4+)

Wanneer: 30 november

Waar: Bibliotheek Neude

Prijs: Gratis

Sinterklaas is weer in het land! Daar hoort het Sinterklaasboek natuurlijk ook bij en Charlotte Dematons vertelt daar graag alles over. Ze vertelt over haar bezoek aan het landgoed in Spanje, de Pietenwerkplaats, de tocht naar ons land en over de sollicitatie van de Hulpsinterklazen. Charlotte is illustrator, ontwierp het Sinterklaasboek, en laat ook graag zien hoe ze dat deed. Natuurlijk is er ook tijd voor een vragenrondje.

Vinylfeestje

Wanneer: 30 november

Waar: TivoliVredenburg

Prijs: 15,- euro

Een dansje, drankje en lekkere muziek erbij; een dansavond kan al snel gemaakt zijn. Na eerdere edities kan je ook op 30 november weer genieten van het zogenoemde Vinylfeestje in Tivoli. De organisatie neemt de platen mee, en aan jou om de parels uit te kiezen. Éen ding is zeker, en dat is dat je je in de oldschool en retro sferen zal begeven. Het is en blijft natuurlijk een platenfeestje.

Kinderrommelmarkt: Duurzame Feestdagen

Wanneer: 1 december

Waar: Houtzaagmolen De Ster

Prijs: Gratis

De feestdagen staan weer voor de deur en dat betekent voor veel mensen dat er weer cadeaus gekocht moeten worden. Maar heb je er weleens aan gedacht om je cadeaus tweedehands aan te schaffen? Het is een stuk goedkoper, en gaat bovendien overconsumptie tegen. Met name spullen voor kinderen kunnen vaak nog een tweede leven beginnen, en daarom is de kinderrommelmarkt in het leven geroepen.

Kin’Gongolo Kiniata

Wanneer: 1 december

Waar: TivoliVredenburg

Prijs: 25,85 euro

Kin’Gongolo Kiniata is een band waar je misschien nog niet van hebt gehoord, maar zeker wel een muziekgroep is die je maar beter in de gaten kan houden. De Congolese band maakt hun instrumenten van het vuilnis in de straten van hoofdstad Kinshasa, waar het verhaal voor de band ook ooit is begonnen. Dat doen ze als een soort oproep om rondslingerend afval tegen te gaan. Niet alleen een avond met goede muziek dus, maar ook een concert waar je iets van opsteekt.

Aan tafel met Future Citizens

Wanneer: 2 december

Waar: Stadsschouwburg

Prijs: 60,- euro

Nieuwkomers in Nederland; wie zijn dat eigenlijk? Het is maar lastig om uit je bubbel te breken en nieuwe mensen te ontmoeten. Gelukkig is daar het diner in de Stadsschouwburg. Daar worden verhalen verteld van (ex-)vluchtelingen die succesvol in Nederland zijn geïntegreerd, en kan je met hen in gesprek gaan. Dat hoef je niet helemaal alleen te doen; de avond wordt door een presentator begeleid. Tijdens de inspirerende gesprekken wordt een driegangendiner geserveerd.

Middeleeuws Biercollege

Wanneer: 3 december

Waar: Paleis Lofen

Prijs: 15,- euro

Een passie voor geschiedenis en bier? Kijk dan niet verder, en haast je op 3 december naar de stad. Tijdens het Middeleeuws Biercollege wordt de biergeschiedenis van Utrecht vertelt, terwijl je de biertjes in kwestie tegelijkertijd kan proeven. Je wordt aan de hand genomen door een heuse bierhistoricus, die je vertelt wat prominente figuren in het verleden graag dronken, en waarom dat zo was.