Uittips in Utrecht; dit is er de komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Anna Drijver: De mannen van Maria

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: 31 januari, 20:00 uur

Prijs: vanaf 11.50 euro

Als jong meisje wordt Maria van Aelst door haar ouders naar ‘de Oost’, het huidige Indonesië, gestuurd. Daar is vraag naar meisjes om Hollandse kinderen te baren tijdens de koloniale opbouw. Op zoek naar vrijheid zet Maria haar zinnen op een machtige positie en rijkdom. De mannen van Maria vertelt het waargebeurde verhaal van een vrouw die in een bikkelharde tijd haar eigen weg koos en deed wat geen enkele vrouw voor haar had durven doen.

The Original

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: 31 januari, 20:00 uur

Prijs: vanaf 41 euro

The Dutch Drag Dynasty is de nieuwe naam voor The Rotterdam Drag Show, die ook vorig seizoen te zien was bij SSBU. In deze spectaculaire show schitteren de bekendste drag queens ter wereld. De kostuums zijn adembenemend, de lipsyncs zijn perfect en de nummers volgen elkaar in hoog tempo op.

Repair Café

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: 1 februari, 13:00 uur

Prijs: gratis

Het Repair Café is een laagdrempelige plek waar iedereen terecht kan voor reparaties van kapotte spullen. Van een broodrooster tot een koffiezetapparaat en van een wekker tot een kapotte broek, bijna alles kan er gemaakt worden. Er zijn deskundigen voor mensen die hulp nodig hebben of advies willen.

Rondleiding gevangenis Wolvenplein

Waar: Wolvenplein 27

Wanneer: 1 februari, 14:00 uur

Prijs: 5 euro

Negen jaar geleden werd die gesloten. Bezoek de oudste cellulaire gevangenis van Nederland, waar de misdadigers in afzonderlijke cellen zijn opgesloten. Elke maand zijn er rondleidingen die de geschiedenis van Wolvenplein vertellen, van de Strafgevangenis in 1856 tot de Penitentiaire Inrichting in 2014. Meld je van tevoren aan.

Boekpresentatie: Ingmar Heytze

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: 2 februari, 15:00 uur

Prijs: gratis

Ingmar Heytze, de eerste officiële Utrechtse Stadsdichter, presenteert niet één, maar twee nieuwe bundels; Postkamer en Stad van licht en steen. Hij doet dit samen met dichter Vrouwkje Tuinman en gitarist Johan Borger. Na afloop is er een borrel en boekenstand, en zal Ingmar Heytze zijn boeken signeren.

Sharing Stories



Waar: De Nijverheid

Wanneer: 5 februari, 18:30 uur

Prijs: gratis

Tijdens Sharing Stories in de Nijverheid kan iedereen een persoonlijk verhaal delen, zonder dat ervaring vereist is. Het brengt mensen van verschillende culturen samen. Of je nu vertelt of luistert, het is een plek om te ontspannen, te verbinden en te genieten.

Samenleesclub: Poëzieweek

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: 6 februari, 11:00 uur

Prijs: gratis

Tijdens deze bijeenkomst van de Samenleesclub, ter gelegenheid van de Poëzieweek, worden drie gedichten gelezen en besproken. De deelnemers wordt gevraagd te reflecteren op de teksten: Wat zeggen de woorden? Wat doen ze met je? Raakt de tekst je? Herken je iets? De activiteit is gratis en iedereen kan meedoen.