Uittips in Utrecht; dit is er komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Leven in de rouwerij

Wanneer: 7 november

Waar: Bibliotheek Neude

Prijs: Gratis

Rouwen is voor iedereen anders. Verdriet, woede, onbegrip of spijt: het kan allemaal de revue passeren. Daar weten Marieke en Marieke van de widowchicks alles vanaf. Zij verloren beide hun man door zelfdoding, kwamen elkaar tegen tijdens hun rouwproces, en besloten om samen workshops te geven over die moeilijke periode. Ze willen samen met lotgenoten ervaringen delen en op die manier openhartiger zijn over iets waar iedereen in zijn leven mee te maken krijgt: rouwen.

Le Guess Who?

Wanneer: 7 tot 10 november

Waar: Verschillende locaties

Prijs: 0,- t/m 65,-

Le Guess Who? strijkt weer neer in Utrecht. Het experimentele muziekfestival organiseert verschillende feesten verspreid door de stad. Weekendkaarten zijn via de website van het festival helaas niet meer te verkrijgen, maar kaartjes voor een leuk feestje nog wel. Zin in een concert in een kerk, een oud fabriekspand of ‘gewoon’ een club? Kan allemaal! Iedereen met een kleinere portemonnee kan zijn geluk op bij U? at gratis minifestival is tijdens Le Guess Who? gewoon gratis te bezoeken.

Nacht van de Wijn

Wanneer: 8 en 9 november

Waar: Werkspoorkathedraal

Prijs: minimaal 18,50,-

Dat de zomer voorbij is, betekent gelukkig niet meteen dat we van alle festivals afscheid hoeven te nemen. Los van Le Guess Who? is er namelijk ook nog de nacht van de wijn. Gedurende twee avonden kunnen wijnliefhebbers, of mensen die gewoon zin hebben in een borrel in een bruisende omgeving, heerlijk vertoeven in de werkspoorkathedraal. Bezoekers kunnen ‘gewoon’ een wijntje doen, of deelnemen aan een wijnproeverij. Uiteraard is er ook de optie tot een hapje. Let op: een kaartje voor de wijnproeverij dien je van tevoren aan te schaffen.

Sint Maarten Parade

Wanneer: 9 november

Waar: Verschillende locaties

Prijs: gratis

Eindelijk is het zover: de domtoren gaat uit de steigers. Op 9 november wordt dat gevierd met een Sint Maarten parade die vanuit het Wilhelminapark, via de maliebaan naar de Dom gaat. Daar zal onder andere koningin maxima aanwezig zijn om de oplevering van Utrechts’ meest bekende gebouw te vieren. Toeschouwers kunnen uiteraard genieten van de parade, of in de stad wachten op de festiviteiten.

Documentaire festival Utrecht

Wanneer: 10 november

Waar: Podium Oost

Prijs: 5,-

Nóg een festival, maar dan net wat anders dan de andere. Tijdens het Documentaire festivsal Utrecht worden, en dit zou niet geheel als verrassing moeten komen, Utrechtse documentaires vertoond. Uiteraard zijn de makers van deze vertoningen aanwezig om na afloop vragen te beantwoorden. In totaal worden er vier projecten vertoond, en ben je van om en nabij één uur tot vijf uur ’s middags zoet. Ideaal nu dat het buiten guurder wordt.

Eens een migrant, altijd een migrant?

Wanneer: 13 november

Waar: Academiegebouw Universiteit Utrecht

Prijs: Gratis

De Marokkaanse arbeidsmigranten uit de jaren zestig: je hebt er vast wel eens over gehoord. Het was niet de bedoeling dat ze zouden blijven in Nederland, maar ruim een halve eeuw later is deze groep niet meer weg te denken in de huidige maatschappij. Hoe gaat het eigenlijk met deze groep met mensen, en de gemeenschap? Historicus dr. Nadia Bouras deed daar onderzoek naar, en geeft op 13 november een lezing.

Jason Isbell and the 400 Unit

Wanneer: 12 en 13 november

Waar: TivoliVredenburg

Prijs: 54,50,-

Een mix van countryrock, Americana en roots: hoe dat klinkt? De band Jason Isbell and the 400 Unit laat je dat maar al te graag horen. Deze groep Amerikanen heeft inmiddels zes albums onder hun naam, en is een bekende binnen het Americana genre. Iedereen die een drempel voelt om op een doordeweekse dag naar een concert te gaan, en laat thuis te komen, hoeft niet bang te zijn. Om elf uur ’s avonds stopt de muziek, zodat jij voor klokslag middernacht al op een oor kan liggen.