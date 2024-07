Uittips in Utrecht: Donny Benét, De getekende stad en dB’s Buitenfestival Weekender

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

Donny Benét

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: woensdag 17 juli

Prijs: 25,85 euro

De Australische zanger en bassist Donny Benét is in Nederland misschien minder bekend, in zijn thuisland is hij een ware cultfiguur. Zijn indrukwekkende snor en kapsel en zijn pastelkleurige jasjes dragen zeker bij aan die status. Benét brengt met vintage synthesizers en drumcomputers het beste uit de jaren tachtig samen. Denk aan italodisco-meets-vroege-Prince. De Donny Benét Showband maakt het feest compleet.

De getekende stad

Waar: Het Utrechts Archief

Wanneer: nog t/m zondag 14 juli

Prijs: 3,50 euro, gratis voor kinderen en studenten

De tentoonstelling De getekende stad loopt op zijn eind, zondag 14 juli is de laatste kans om de expositie te bezoeken! Bij Het Utrechts Archief zijn de mooiste tekeningen uit de negentiende eeuw die het archief in de collectie heeft te zien. Utrecht stond in de negentiende eeuw op de drempel van een nieuwe tijd. De middeleeuwse stad was nog volop aanwezig, maar ook telefoonpalen, stadsverlichting en industriële schoorstenen verschenen in het straatbeeld. De tentoonstelling is geschikt voor jong en oud.

Zomervakantie in het Universiteitsmuseum

Waar: Universiteitsmuseum

Wanneer: maandag 1 juli t/m zaterdag 31 augustus

Prijs: museumticket max. 14 euro

In het Universiteitsmuseum is tijdens de zomervakantie van alles te beleven. Hier krijg je een kijkje onder de motorkap van de wetenschap en word je zelf een onderzoeker. Wekelijks zijn er workshops in de maakstudio en je kunt in de zomer echte wetenschappers van de Universiteit Utrecht tegenkomen. In de Oude Hortus zijn bovendien verschillende buitenactiviteiten.

Jollove

Waar: de Helling

Wanneer: zaterdag 13 juli

Prijs: 12,20 euro

Jollove is terug in de Helling! Het belooft weer een avond te worden vol frisse muzikale rijkdom van het Afrikaanse continent. Ontdek nieuwe geluiden en dans heel de nacht op Afrikaanse muziek, afrobeats, afropop, afrohouse, amapiano, gqom, kwaito, gengetone, ndombolo, coupe decale, bongo flava, bax ragga, soukous, kuduro en meer!

Circus Snor: Fête Magnifique

Waar: Geertjes Hoeve

Wanneer: zaterdag 13 en zondag 14 juli

Prijs: 14,75 euro

Circus Snor heeft een nieuwe voorstelling! Deze zomer trekken ze door het land en op 13 en 14 juli strijken ze neer bij Geertjes Hoeve in Utrecht. Circus Snor laat de knapste kunsten zien en ook het publiek moet aan de slag. “Alleen kijken naar een voorstelling zit er bij ons namelijk niet in”, laat Circus Snor weten. Voor de show en in de pauze kan iedereen zijn gang gaan tijdens de Kinderkaravaan. Speel een spelletje, oefen je circustrucjes of laat een snor zetten!

dB’s Buitenfestival Weekender

Waar: dB’s

Wanneer: zaterdag 13 en zondag 14 juli

Prijs: 35 euro per dag, hele weekend 50 euro

dB’s organiseert een Buitenfestival! De bouwplaats wordt op 13 en 14 juli omgetoverd tot festivalterrein en bands die dB’s een warm hart toedragen staan op het podium. Dat zijn niet de minste namen. Op zaterdag zijn er shows van onder meer Hang Youth, Hallo Venray, Spinvis en Blaudzun, op zondag van Cosmic Psychos, Batmobile en 69 Charger. De presentatie is zaterdag in handen van Jan Schellink en zondag van Magic Tom & Yuri. Donaties gaan allemaal in stenen en bouwmaterialen, zodat dB’s verder kan bouwen aan de nieuwe locatie.

Off The Tracks

Waar: Jaarbeursplein

Wanneer: zaterdag 13 juli

Prijs: gratis

Het Jaarbeursplein verandert zaterdag in een energieke festivallocatie. Het plein staat dan namelijk in het teken van urban sports en street culture. Van muziek en dans, tot spoken word en graffiti en van skate en bmx tot freerunning en boulderen. Het festival geeft aan al deze vormen van kunst, muziek en sport een podium. Er zijn shows, demo’s en verschillende workshops, dus je hoeft je zeker niet te vervelen.