Uittips in Utrecht: Dutch Burlesque Festival, ILFU en De Nijverheid bestaat vijf jaar

Het is alweer bijna weekend en Utrechts uitagenda staat bomvol leuke activiteiten voor jong en oud. Headbangen kan bij Big Ass Metal Fest in dB’s, het Internationaal Literatuurfestival Utrecht begint vrijdag, De Nijverheid is jarig en in Het Huis Utrecht is het Dutch Burlesque Festival. De keuze is reuze!

Dutch Burlesque Festival

Waar: Het Huis Utrecht

Wanneer: vrijdag 23 en zaterdag 24 september, 20.30 uur

Prijs: 27,50 tot 32 euro, passe-partout: 59 euro

Het Dutch Burlesque Festival presenteert op 23 en 24 september twee avonden vol speelse, schalkse burlesque-optredens vol glitter, glamour, circus, komedie, striptease en drag. Het Huis Utrecht wordt voor even omgetoverd tot een heuse Moulin Rouge. 33 burlesquesterren uit zestien verschillende landen komen hun kunsten tonen. Elke avond is een compleet nieuwe show met vijftien verschillende acts. Wil je zelf aan de slag? Dat kan ook: op zaterdag geven enkele artiesten workshops.

Big Ass Metal Fest

Waar: dB’s

Wanneer: vrijdag 23 september, 19.30 uur

Prijs: 11 tot 12 euro

Utrechts enige echte metalfestival Big Ass Metal Fest is toe aan editie nummer 35! De focus ligt deze avond op Brazilië, met de keiharde death metal van Escarnium en Rotborn. Nederlandse inbreng is er ook, in de vorm van Defacement. Of dB’s er al zin in heeft? Nogal! “Kom hoofdschudden & haarslaan op the real thing! Git Some Metal up yours!”

ILFU

Waar: op verschillende plekken in Utrecht

Wanneer: vrijdag 23 september tot en met zaterdag 8 oktober

Prijs: wisselend

Het Internationaal Literatuurfestival Utrecht (ILFU) is weer in de stad! Het festival heeft het thema ‘de fictie bij de feiten’ en begint in het eerste weekend met het NK Poetry Slam en de Utrechtse Boekenmarkt. Het festival eindigt twee weken later met de 39e editie van De Nacht van de Poëzie. In de tussentijd is er een hoop te beleven: het Young Adult-evenement YALFU, de Belle van Zuylenlezing en Book Talks met Nederlandse en internationale schrijvers. Kijk op ilfu.com voor het volledige programma.

De Verjaardag

Waar: De Nijverheid

Wanneer: zaterdag 24 september, 14.00 uur

Prijs: 15,80 euro

Ze kunnen het zelf ook bijna niet geloven, maar De Nijverheid bestaat alweer vijf jaar! Dat moet gevierd worden en dat gaat zaterdag dan ook gebeuren. Tijdens De Verjaardag wordt van twee tot twee vijf jaar De Nijverheid gevierd. Het belooft een spectaculair feest te worden dat helemaal in de nijversferen is zoals je die gewend bent. De kunst vliegt je om de oren en je benen willen niet meer stoppen met dansen… Tickets kosten 15,80 euro en bij je kaartje krijg je twee drankmuntjes.

Siv Jakobsen

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: dinsdag 27 september, 20.30 uur

Prijs: 12,55 euro

De Noorse singer-songwriter Siv Jakobsen onderscheidt zich door haar sterke en tegelijkertijd juist breekbare stem. Ze doet soms denken aan Laura Marling en Ane Brun; Jakobsens muziek is verstild, mysterieus en ze dwingt je bijna tot luisteren. In 2015 kwam ze met haar debuut-ep The Lingering en twee jaar later volgde het album The Nordic Mellow. Ze trad al een op in Molen De Ster en nu is het tijd voor de intieme Club Nine, in TivoliVredenburg. In april 2020 verscheen Jakobsens nieuwe plaat A Temporary Soothing, die ze deze avond eindelijk kan laten horen.

Ik zeg toch sorry

Waar: Theater Kikker

Wanneer: donderdag 29 september

Prijs: gratis

Wat betekent het anno 2022 om sorry te zeggen voor iets wat al zo lang geleden lijkt? Zes acteurs komen in deze voorstelling bij elkaar om de viering van de afschaffing van de slavernij in 1863 na te spelen. Langzaam en pijnlijk wordt duidelijk wat het inleven in de historische personages doet met de acteurs, hoe ze zich verhouden tot het onderwerp en wat de invloed is op hun onderlinge verhoudingen.

Gouden Strop Thrillertour

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: donderdag 29 september

Prijs: leden 2,50 euro, niet-leden 5 euro

Een avond voor de thrillerliefhebber… Tijdens deze avond worden thrillerauteur en Gouden Strop-winnaar Marion Pauw en twee van de meest geleende thrillerauteurs – Linda van Rijn en Jet van Vuuren – aan de tand gevoeld over hun successen. Na de interviews wordt Hitchcock’s blackmail vertoond met livemuziek van Postland ensemble. Het filmconcert is gratis toegankelijk met een kaartje voor de Gouden Strop Thrillertour.