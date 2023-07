Uittips in Utrecht: Eten in Lombok, documentaire over Grieks klooster, KinderParade en Steve von Till

De zomer is in volle gang! Ga je (nog) niet op vakantie of ben je juist alweer terug? Voor thuisblijvers is er ook deze week van alles te doen in Utrecht. DUIC zet weer zeven leuke uittips op een rij.

Buurtmaaltijd en concert Ricciotti Ensemble

Waar: Theater Lombok, Makassarstraat 84

Wanneer: 28 juli van 17.30 tot 21.30 uur

Prijs: Concert gratis. Maaltijd 7 euro (U-Pas 5 euro), kinderen half geld.

Theater Lombok organiseert samen met Resto VanHarte, de NOIZ en het Ricciotti Ensemble een buurtmaaltijd en concert in de openlucht. Na het diner brengt het Ricciotti Ensemble met haar ‘Plan de Campagne’-tour een ode aan het prachtige Nederlandse platteland, met werken uit allerlei verschillende tijden, genres en stijlen. Daarmee is dit avondje uit in eigen buurt compleet. Je bent welkom vanaf 17.30 uur en om 18.00 uur begint de buurtmaaltijd. Mee-eten? Reserveer dan via https://www.restovanharte.nl/locaties/utrecht. Aanmelden voor het concert, aanvang 19.30 uur, is niet nodig.

Where are you Adam?

Waar: Louis Hartlooper Complex

Wanneer: 29 juli om 14.00 uur

Prijs: 9-11 euro

Eenmalige vertoning van deze bijzondere film. Where are you Adam? is een visueel prachtige documentaire over het dagelijks leven in een afgelegen klooster op het Griekse schiereiland van de berg Athos. De beelden van het kloosterbestaan zitten vol authentieke personages en alledaagse heiligen. Ze zijn bevrijd van de wikkels van alledaagse prioriteiten. Wat naar voren komt, is een fascinerende blik op het ongeëvenaarde leven van een bloeiende kloostergemeenschap in het midden van de eenentwintigste eeuw. De Athos-berg, gelegen in het noordoosten van Griekenland, vormt een belangrijk centrum van het oosters-orthodoxe monnikendom.

Orgelzomer: Taras Baginets

Waar: Domkerk

Wanneer: 29 juli om 15.30 uur

Prijs: Gratis

Tijdens de Orgelzomer geniet je in de Domkerk elke zaterdagmiddag van een concert, dat steeds wordt verzorgd door een wisselende organist. Deze week is het de beurt aan Taras Baginets uit Oekraïne. Hij studeerde in 1997 af aan de Academie der Kunsten in Charkov en won sindsdien vele prijzen. Baginets is daarnaast de oprichter en artistiek directeur van het Internationale Bachfestival. Hij zal tijdens zijn concert dan ook openen met een symfonie uit diens cantate 106. Daarnaast zal er werk te horen zijn van legendes als Sjostakovitsj en Petrali, maar ook van de hedendaagse componist Philip Glass.

KinderParade

Waar: Moreelsepark

Wanneer: 29 juli tot en met 13 augustus

Prijs: Entree is tot en met 11 jaar gratis, 12 t/m 17 jaar 3 euro. Volwassenen 9 euro. Tickets voor voorstellingen verschillen in prijs.

Ook voor kinderen valt er veel te beleven op de Parade. Tussen 14.00 en 18.00 uur zijn er dagelijks diverse theatershows te zien die gericht zijn op een jong publiek. Er zijn al voorstellingen voor peuters vanaf twee jaar. Tussendoor kunnen ze natuurlijk lekker zwieren in de legendarische zweefmolen én hun eigen poffertjes bakken. In de Boks-je-Kunst-tent kunnen kinderen zelf een kunstwerk maken met bijzonder afval. Zo dragen ze tegelijk een beetje bij aan een groenere wereld. Boks-je-Kunst is een kunstproject opgericht door Ellen Janssen (vormgever Het Klokhuis) en Saar van Gerwen (leerkracht in het kunstonderwijs).

Tweedekansmarkt De Betonnerie

Waar: Beton-T, Europalaan 2B

Wanneer: 30 juli van 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: Gratis

De Betonnerie wordt gehouden op Beton-T, het nieuwe, experimentele stadsplein van Utrecht. Van kleding en meubels tot planten en upcycled producten: gezamenlijk wordt er een tweede leven voor vintage schatten gecreëerd die voor anderen ‘rotzooi’ zijn geworden. Het is een knusse, laagdrempelige en lokale markt waar iedereen welkom is. Kom langs om net die ene unieke lp of oude lamp te scoren of om gewoon heerlijk bij te kletsen met goede koffie. Naast al het moois dat je kunt scoren of verkopen, is er ook goede muziek en een aanvullend programma. Dat laat zien hoe makkelijk (en vooral leuk) het is om te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan een repair café of een DIY fietsenmakerij.

Steve Von Till

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 30 juli om 19.30 uur

Prijs: 25,35 euro

Steve von Till speelt in de uit Oakdale (Californië) afkomstige postmetalformatie Neurosis. Hij is echter niet alleen zanger en gitarist van deze band, maar treedt ook regelmatig alleen op. Zijn solowerk bestaat uit sombere liedwerken, waar je even bij stil kunt staan. Donkere folk in de stijl van het rustigere werk van Swans/Michael Gira, Mark Lanegan en Tom Waits. Tijdens zijn optreden in TivoliVredenburg wordt hij op het podium ondersteund door een vierkoppige formatie. Contrabassist Pieter-Jan Van Assche, beter bekend als Innerwoud, verzorgt de supportact. Hij is tevens een van Steve’s bandleden.

Gildewandeling: Crimineel Utrecht

Waar: Standbeeld graaf Jan van Nassau, Domplein 10

Wanneer: 2 augustus om 19.30 uur

Prijs: 8 euro

De zomer is hét seizoen om je eigen stadsie beter te leren kennen. Gilde Utrecht organiseert weer een interessante wandeling, waarbij je ditmaal veel te weten komt over onze soms macabere geschiedenis. Dat dronken studenten niet altijd lieverdjes zijn, bewijst de ‘moord op het Domplein’ bijvoorbeeld. Nou ja, moord… En wie kent seriemoordenaar Hans van Z. nog of de nog grotere seriemoordenaar die ooit de Paushuize bezocht? Je hoort alles over grote en kleinere criminele daden in het vanouds zo brave Utrecht. Maar ook over een aanslag die beslist níet crimineel was…