Uittips in Utrecht: Festival Europa, Utrecht Pride en open dag bij het nieuwe dB’s

Er zijn weer genoeg leuke activiteiten gepland aankomende week. DUIC zet er zeven op een rij!

Festival Europa

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: vrijdag 31 mei, vanaf 16.00 uur

Prijs: gratis

De Europese verkiezingen staan voor de deur. Tijdens Festival Europa komen de belangrijkste thema’s aan bod en wordt Europa bekeken vanuit een kritisch perspectief. Weet je nog niet op wie je moet stemmen? Laat je inspireren door lezingen, literatuur, muziek en een lijsttrekkersdebat. Toegang tot het festival is gratis, maar vooraf aanmelden is gewenst.

Zomerbingo

Waar: Botanische Tuinen

Wanneer: zaterdag 1 juni tot zondag 29 september

Prijs: reguliere entreeprijs + 2,50 euro (voor vier bingokaarten)

Wat verbindt mensen en planten met elkaar? Kom erachter tijdens de zomerbingo en streep je bingokaart af. Ga op ontdekkingstocht in de Ontdektuin en de eerste die bingo heeft, wint. De hele familie kan meedoen! Voor toegang tot de tuinen gelden de reguliere toegangsprijzen.

Utrecht Pride

Waar: Oudegracht

Wanneer: zaterdag 1 juni

Prijs: gratis

Alles op deze dag staat in het teken van de liefde vieren. De kleuren van diversiteit komen samen en liefde wordt verspreid. Vier feest op straat met iedereen om je heen en moedig de botenparade aan die vanaf 13.30 uur door de grachten vaart. Kijk voor het hele programma op de website.

Open Dag VLP63

Waar: db’s – VLP63

Wanneer: 2 juni, 15.00 uur

Prijs: gratis

DB’s is verhuisd! De open dag gaat van start en er is livemuziek van americana & sixties pop band Jo & The Folk. Bekijk het nieuwe gebouw en alle veranderingen met hapjes, drankjes en gezelligheid onder het genot van muziek.

Zoals verwacht loopt alles anders

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: maandag 3 juni, 20.00 uur

Prijs: 31,50 euro

Vaak gaan dingen niet precies zoals je had verwacht, maar waarom? Berthold Gunster, van de bekende podcast Omdenken, staat met zijn nieuwste theatershow op de planken en neemt je mee in het omdenken van problemen door middel van herkenbare humor, onthullingen over zichzelf en filosofie. Na deze show verlaat je de zaal met een andere blik op de problemen uit het dagelijks leven.

VanzelfSprekend

Waar: BUNK Hotel

Wanneer: woensdag 5 juni, 20.00 uur

Prijs gratis

Doorbreek taboes en kom uit voor je eigen vooroordelen tijdens de lezing: waarom praten we er niet over? Filip de Groeve en Helmi van Doorn betreden het podium om te praten over het doorbreken van taboes, een eigen identiteit en vooroordelen. Het publiek kan zich voorbereiden op een avond vol nieuwe inzichten en ideeën.

Cyrille Aimée

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: donderdag 6 juni, 20.30 uur

Prijs: 26,85 euro

Tijdens dit concert zingt de Frans-Amerikaanse jazzzangeres Cyrille Aimée haar nieuwe, meest persoonlijke album: À Fleur de Peu. De muziek zal variëren van Spaanse volksmuziek, Afrikaanse ritmes tot Dominicaanse stukken. Het komt allemaal samen op deze avond.