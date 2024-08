Uittips in Utrecht: Festival Strand, Dom Unveiled, Street Culture Utrecht en De mens is een plofkip

Een nieuw weekend betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

Festival Strand

Waar: Haarrijnse Plas

Wanneer: vrijdag 30 augustus tot zaterdag 31 augustus

Prijs: vanaf 42,50 euro

De Haarrijnse Plas wordt dit weekend opnieuw omgetoverd tot een muzikaal paradijs. Bezoekers kunnen met hun voeten in het zand genieten van nostalgische hits. Dit jaar wordt het programma gevuld door niemand minder dan BLØF, Chef’Special, Paul Elstak, Vengaboys, La Fuente, Nick Schilder, SERA en meer.

Dom Unveiled

Waar: Domplein

Wanneer: zaterdag 31 augustus, 19.45 uur

Prijs: gratis

Nu de Domtoren na jaren restauratie weer in volle glorie te zien is, is dat een aanleiding om samen met de inwoners van Utrecht een muzikaal feest te vieren. De Stichting Utrechtse Klokkenspel Vrienden organiseert daarom het evenement ‘Dom Unveiled’ ter ere van het verwijderen van de steigers. Dit concert brengt het geluid van de beiaard- en luidklokken van de Domtoren samen met trompetten, de vrolijke klanken van de blokfluit en elektronische muziek.

Street Culture Utrecht Festival

Waar: Beton-T

Wanneer: zaterdag 31 augustus

Prijs: gratis

Skaters, dansers, graffiti artiesten, straatvoetbal, BMX en muziek komen bij elkaar tijdens het gratis festival Street Culture Utrecht. Maak kennis met de underground movement van Utrecht tijdens de derde editie van het evenement op Beton-T.

Opening expositie Bierkunst van Joe Bowe

Waar: Amsterdamsestraatweg 116

Wanneer: zaterdag 31 augustus

Prijs: gratis

De Utrechtse kunstenaar Joe Bowe opent op zaterdag 31 augustus officieel een expositie met een selectie uit zijn kunstcollectie. De tentoonstelling vindt plaats in de bierwinkel van Buurtbier.nl aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. De keuze voor deze locatie was snel gemaakt. Hij exposeert hier namelijk vooral zijn werken die iets met bier te maken hebben. Joe is zelf aanwezig van 14.00 tot 18.00 uur.

Leidsche Rijn Festival 25 jaar

Waar: Castellum Hoge Woerd

Wanneer: zondag 1 september

Prijs: gratis

Castellum Hoge Woerd opent zijn poorten voor het 25-jarig jubileum van het Leidsche Rijn Festival! Voor alle feestgangers is er een programma boordevol theatervoorstellingen, muziekoptredens en workshops voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Daarnaast zijn er volop mogelijkheden om de honger te stillen en de dorst te lessen.

De mens is een plofkip

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: dinsdag 3 september, 20.00 uur

Prijs: 19,50 euro

Tijdens de theateravond De mens is een plofkip leert Teun van de Keuken je op een geheel nieuwe manier naar je boodschappenmandje kijken. Als maker van De Keuringsdienst van Waarde heeft Teun jarenlang de wereld van de voedingsindustrie verkend. Deze avond onthult hij hoe de voedingsindustrie de mens langzaam maar zeker in een plofkip verandert.

Lime Cordiale

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: woensdag 4 september, 20.00 uur

Prijs: 31,75 euro

Het Australische poprockduo Lime Cordiale is ontzettend populair in hun thuisland en begint nu ook internationaal naamsbekendheid te krijgen. De positieve energie van de band zorgt voor miljoenen streams op Spotify. Met name hits als “Temper Temper,” “Robbery,” en “Inappropriate Behaviour” springen eruit. Ondertussen is een derde album in de maak.