Uittips in Utrecht: Frans Bauer in TivoliVredenburg, Central Park Festival en het NSKA Strijkkwartetfestival

Er staan een paar mooie zomerse dagen voor de deur en er is genoeg te doen in Utrecht! Nog geen plannen gemaakt? Bekijk hieronder wat er dit weekend allemaal te beleven is.

Frans Bauer

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: maandag 20 juni, 20.15 uur

Prijs: 42,50 euro

Wie zin heeft in een avond levenslied, weet waar ‘ie moet zijn: bij Frans Bauer in de Grote Zaal van TivoliVredenburg. Onder begeleiding van zijn vaste orkest, de Holland Show Band, geniet je hier van een oergezellig avondje Frans Bauer. Hij reisde afgelopen tijd de wereld over, van de Verenigde Staten tot China, maar nu is hij terug voor een gezellig feest om de hoek. Een avond vol Hollandse hits, spektakel en de gulle lach van Frans!

Central Park Festival

Waar: Park Transwijk

Wanneer: zondag 19 juni

Prijs: 44,35 euro

De zaterdag van dit tweedaagse festival is uitverkocht, maar zondag heb je alsnog kans om erbij te zijn! In Park Transwijk zijn die dag optredens van onder meer Chef’Special, Krezip, Snelle, Nielson, Suzan & Freek, Antoon, STUK en The Firm. Even lang genoeg gedanst? Neem plaats in de zwanenbootjes en laat je varen over het kabbelende water of bekijk het festival vanuit de lucht, in het reuzenrad. De zondageditie is toegankelijk voor alle leeftijden.

Bakkie Doen?

Waar: Griftpark

Wanneer: vrijdag 17 t/m maandag 20 juni, 9.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

Voor het zesde jaar op rij organiseert VluchtelingenWerk het ontmoetingsevenement Bakkie Doen? Kom langs in pop-up café Refuge in het Griftpark, voor een kop koffie én een goed gesprek met een van de vluchtelingen. Praat over gedeelde interesses of stap voor even in het leven van een vluchteling, tijdens de experience ‘Bestemming onbekend’. Ook kun je genieten van livemuziek van verschillende internationale muzikanten, bands en dj’s. Op vrijdag is er na de opening een optreden van niemand minder dan Jeangu Macrooy.

Compostkleding: de groene toekomst van onze fashion

Waar: Castellum Hoge Woerd

Wanneer: t/m 16 oktober

Prijs: gratis

In Castellum Hoge Woerd is vanaf deze week de expositie ‘Compostkleding’ te zien. Utrecht Natuurlijk laat samen met acht kunstenaars, ondernemers en wetenschappers zien hoe we anders met onze kleding om kunnen gaan. Tegenwoordig laten we overal op de wereld afgedankt textiel na. Hoe anders was dat in de Romeinse tijd? Uit die tijd is bijna geen textiel teruggevonden, omdat alles biologisch afbreekbaar was. Bij Castellum Hoge Woerd ga je dan ook op zoek naar een nieuw verhaal: fashion als voer voor je moestuin en de moestuin als voer voor je fashion. Ontdek bijvoorbeeld hoe vruchtvezels, brandnetels, koeienmest en avocadopitten uit de tuin én uit de afvalbak verwerkt zijn tot textiel of bekijk leren accessoires gemaakt van mycelium.

Hij gelooft in mij

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: dinsdag 21 juni t/m zondag 26 juni

Prijs: 49,50 tot 59,50 euro

Vorig jaar was het zeventig jaar geleden dat André Hazes werd geboren. Ter ere daarvan is er nu de André Hazes musical ‘Hij Gelooft in Mij’ terug in de theaters. In Amsterdam was het al een groot succes en nu doet de voorstelling ook Utrecht aan. Hij Gelooft in Mij vertelt het verhaal van de Nederlandse volksheld, met een glansrol voor Martijn Fischer als André Hazes zelf. Deze avond komen 22 hits voorbij die Hazes’ successen en persoonlijke dalen illustreren.

NSKA Strijkkwartetfestival

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 18 juni, 12.00 uur

Prijs: passe-partout 45 euro, maar er zijn ook losse kaarten

De Nederlandse Strijkkwartet Academie begeleidt jonge, veelbelovende strijkkwartetten tijdens hun weg naar een succesvolle, internationale carrière. Sinds de oprichting in 2001 zijn er dan ook meerdere internationale grootheden uit hun koker gekomen. Met dit festival viert de NSKA de twintigste verjaardag! Tijdens dit festival zie je de complete keten; van het jongste talent van de Utrechtse muziekscholen en jeugdorkesten, via de vooropleiding en het conservatorium, tot de wereldtop. Je kunt zelf een keuze maken uit het programma van concerten. Je kunt een passe-partout kopen voor de hele dag, maar er zijn ook kaarten voor het middagprogramma en het avondconcert Jewels.

Dag van de Architectuur

Waar: op meerdere plekken in Utrecht

Wanneer: zaterdag 18 juni

Prijs: wisselend

Deze zaterdag kun je tijdens de Dag van de Architectuur een kijkje komen nemen bij de nieuwste en spannendste gebouwen en bouwplaatsen van Utrecht. Overal in de stad zijn locaties opengesteld en architecten en andere betrokkenen vertellen je graag de verhalen achter het ontwerp. Ga bijvoorbeeld kijken bij de voormalige gevangenis Wolvenplein, ga op circulaire safari bij het Hof van Cartesius of breng tijdens de Leidsche Rijn Tour een bezoek aan het nieuwe Plantsoen van Boedapest. Het hele programma is te vinden op aorta.nu.