Uittips in Utrecht: Funk IRC, De Politieke Eindejaarsshow en Engelse kerstkoren

Een nieuw weekend voor de deur betekent nieuwe uittips op DUIC. Hieronder volgen weer zeven leuke evenementen om dit weekend (en de dagen erna) bij te wonen.



Wat mij betreft

Waar: Werftheater

Wanneer: 15 en 16 december

Prijs: 17,50 tot 19,50 euro

Theatertalent Lonneke Dort strijkt in het Werftheater neer met haar voorstelling ‘Wat mij betreft’. We houden allemaal wel van een goede dosis humor, en dat is precies wat Dort in haar voorstelling aanbiedt; droge humor geserveerd op haar karakteristieke ijskoude manier. Voor iedereen die op zoek is naar een knap staaltje origineel cabaret, onder begeleiding van prikkelende zang, is bij Dort aan het goede adres. Geïnteresseerden kunnen hun geluk dan ook niet op: de cabaretier speelt namelijk twee avonden op rij.

Lichtjestocht

Waar: Van Limburg Stirumplein, Utrecht-Oost

Wanneer: 15 december

Prijs: gratis

De kerstdagen naderen weer, en het welbekende kerstverhaal duikt langzaamaan weer in de hoofden van mensen op. In het kader daarvan is er op 15 december in Utrecht-Oost een lichtjestocht waarbij scènes uit het verhaal van de geboorte van Jezus terugkomen. Loop een sfeervol verlichte tocht, aanschouw her en der kerstliederen en geniet van een optionele warme chocomel of glühwein. Goed om te weten: de eerste groep mensen vertrekt om zes uur ’s avonds vanaf het Van Limburg Stirumplein. Daarna vertrekt er elk kwartier een nieuwe groep. De laatste groep vertrekt om 19.15 uur.

Funk IRC

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: 16 december

Prijs: 17 euro

Taal is een vak op zichzelf, en iedereen die er op een unieke manier wat van wil opsteken, kan terecht bij Funk IRC in de Stadsschouwburg. Maar mensen met een liefde voor muziek en dans kunnen hier ook terecht. Hoe dat werkt? Tijdens deze zogenoemde ‘cypher’-sessies is er aandacht voor de artistieke kant van de hiphopwereld. Voor iedereen die onbekend is met het begrip cypher: de term omvat een rapsessie waarin improvisatie centraal staat. Dit allemaal georganiseerd door dancecrew Illusionary Rockaz Company, dat zijn wortels ook nog eens in Utrecht heeft.

De Politieke Eindejaarsshow

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 20 december

Prijs: 20 tot 26,50 euro

De oudejaarsconference kennen we allemaal wel, de politiek uiteraard ook. Waar de een zijn of haar oren juist spitst, wil de ander er liever niet al te veel over horen. Voor beide groepen is er nu hoe dan ook een leuke uitkomst: De Politieke Eindejaarsshow. Tijdens deze avond wordt er teruggeblikt op een, op zijn zachtst gezegd, bewogen politiek jaar. Wat doet de toenemende polarisatie met de verhoudingen in de Tweede Kamer? Hoe zou Mark Rutte terugkijken op 2023? Gekleed in een jasje van humor, unieke beelden en scherpe analyses praten de presentatoren je maar al te graag bij. Let op: dit is géén klassieke theatervoorstelling, maar wordt omschreven als lezing.

Engelse kerstkoren

Waar: verschillende locaties

Wanneer: 18 en 19 december

Prijs: 24 tot 28 euro

Kerst, kerk en kinderkoren. In aanloop naar de kerstdagen zijn er ook in Utrecht genoeg kinderkoren die de meest bekende en populaire christelijke kerstliedjes zingen. Neem bijvoorbeeld het internationaal bekende Choir of St John’s College Cambridge of The Choir of Clare College in TivoliVredenburg of de Domkerk, die beide in korte tijd in onze stad zijn. Waar je ook heen gaat: De insteek is om en nabij hetzelfde, het plezier naar verwachting ook.

Groenkijkers

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: 16 december

Prijs: gratis

Voor een dosis kennis en cultuur kan je terecht in Bibliotheek Neude. Hier speelt namelijk de documentaire ‘Groenkijkers’ van maakster Sanne Rovers. In het stuk is er aandacht voor de natuur, verbondenheid met een plek en het verdriet om al dat verdwijnt. Wat het bovendien interessant maakt, is de mogelijkheid tot nabespreking waarbij Rovers zelf ook aanwezig is. Zo word je nog eens aan het denken gezet op de zaterdagmiddag.

Dit is van ons

Waar: Theater Kikker

Wanneer: 20 december

Prijs: 9 tot 19 euro

Meer theater, meer vreugde! Althans, dat is de bedoeling. Tijdens de voorstelling ‘Dit is van ons’ wordt er gekeken naar hoe een klein land als Nederland ooit zo welvarend is geworden. Maak tijdens dit stuk kennis met de zeventiende-eeuwse Jan Pieterszoon Coen, die zich in de tegenwoordige tijd sociaal probeert te navigeren. Een tijd waarin we ten opzichte van de Gouden Eeuw heel anders zijn gaan denken over bezit, winsten en mensenrechten. ‘Dit is van ons’ vraagt op een komische manier aandacht voor de Nederlandse geschiedenis, en werpt een blik op hoe tijden zijn veranderd.