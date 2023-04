Uittips in Utrecht: Het Korenfestival, Zer00’s Heroes en de Paasjubel bij zonsopgang

Het Paasweekend staat voor de deur! De Utrechtse uitagenda staat weer bomvol leuke activiteiten voor jong en oud. DUIC zette een aantal evenementen op een rij. De keuze is reuze!

Deng Boy: Hallooo

Waar: Werftheater

Wanneer: donderdag 6 april

Prijs: 17,50 tot 19,50 euro

Het cabaret duo Ronny en Eric, oftewel Deng Boy, toert sinds 2008 met succes door het hele land en is elk jaar met een nieuwe voorstelling in de theaters te zien. Dit seizoen staan de heren alweer met hun tiende avondvullende cabaretshow in de Nederlandse theaters. Met hun dwaze sketches, imitaties en typetjes krijgen ze de hele zaal plat. Zelf omschrijven ze hun voorstelling als volgt: ‘Hallooo zit vol met Surinaamse humor met een Nederlands sausje… of Nederlandse humor met een Surinaams sausje’. Kaarten zijn te koop via de website van het Werftheater.

Zer00’s Heroes

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 7 april

Prijs: 14,50 euro

The Zer00’s are back in Utrecht! Zer00’s Heroes brengt de grootste hits uit de jaren ’00 terug de nacht in! Zer00’s Heroes neemt je mee naar het eerste decennium van het millennium, toen MSN-namen 0nl€€sb4aR waren, social media geboren werd en Britney en Justin de scepter zwaaiden. Pop, indie, dance en natuurlijk die dirty urban waar de Zer00’s bekend om staan: de DJ-crew draait alle hits overdwars aan elkaar tot één dampende avond. Zin om een avondje los te gaan op de dansvloer? Bestel dan gauw je kaartjes!

Dok Voor Fotografie Verhalen: Oekraïne

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: zaterdag 1 april tot en met zondag 16 april

Prijs: gratis

Een fotoboek daagt uit te kijken, inspireert en biedt nieuwe perspectieven. Dok Voor Fotografie Verhalen: Oekraïne presenteert fotoboeken die je de kracht van beeld doen ervaren. Deze fotoboeken vertellen persoonlijke verhalen over Oekraïne. In de boeken staan mensen centraal en wat voor invloed de oorlog met Rusland heeft op hun leven. Dok voor Fotografie Verhalen is in de grote hal van de bibliotheek te bekijken met achtergrondinformatie over drie bijzondere fotoboeken. Op de fotoboekenafdeling op de tweede verdieping vind je nog tien fotoboeken over Oekraïne met extra informatie.

Paasjubel bij zonsopgang

Waar: Domplein

Wanneer: zondag 9 april

Prijs: gratis

Utrecht viert Pasen! Met de paasjubel op het Domplein wordt op Eerste Paasdag om 6.15 uur de opstanding van Jezus gevierd. Het is een feestelijke, oecumenische bijeenkomst met trompetgeschal, het paasevangelie, samen zingen en bidden. De Domklokken luiden om 6.57 uur het paasfeest in. Na afloop vindt er een ontbijt plaats in de Domkerk. Iedereen is welkom vanaf 6.15 uur in de vroege ochtend op het Domplein.

Korenfestival ‘Heal Our Land’

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zondag 9 april

Prijs: 25 euro

Op Eerste Paasdag strijkt het grote Korenfestival ‘Heal Our Land’ neer in TivoliVredenburg. Het concert is tevens de spetterende afsluiting van de tentoonstelling Gospel. Muzikale reis van kracht en hoop in Museum Catharijneconvent. ‘Heal our land’ staat in het teken van vieren en herdenken. Maar liefst negen verschillende Nederlandse gospelkoren uit het hele land zullen optreden en zetten TivoliVredenburg op zijn kop. Het concert wordt ook wel omschreven als “een bruisend spektakel, een waardig eerbetoon aan de mensen die we hebben moeten loslaten en een bijzondere manier om samen het leven te vieren”. Kinderen tot en met 4 jaar mogen gratis naar binnen. Tickets zijn te koop via de website van TivoliVredenburg.

De Utrechtse Paasverhalen 16+

Waar: Salon van Weleer

Wanneer: maandag 10 april

Prijs: gratis, reserveren noodzakelijk

Op Tweede Paasdag nodigt Salon van Weleer je uit om te komen luisteren naar de Utrechtse Paasverhalen van schrijver Gert van Veen, voorgelezen door acteur Frans de Wit. ​​Tijdens de Utrechtse Paasverhalen neemt verteller Frans de Wit je mee in een eigentijdse Paasbeleving. Verhalen van nu, verankerd in tradities van vroeger en gekoppeld aan persoonlijke herinneringen. Leuk, vermakelijk en je kunt zelf ook actief meedoen door een Paasgedicht te schrijven. De voorstelling duurt een uur. De voorstelling is voor mensen van 16 jaar en ouder. Reserveren kan telefonisch of per mail naar [email protected].

John Miller & his Country Casuals + Morton Railroad + Jo & the Folk

Waar: dB’s Studio

Wanneer: maandag 10 april

Prijs: 11 euro

Paasmaandag vrij en zin in een portie Country & Western muziek en Americana? Dan ben je bij dB’s aan het goede adres! Deze middag staan de Utrechtse band Morton Railroad en Jo & the Folk op het podium. Ook John Miller & his Country Casuals uit Schotland betreden deze Tweede Paasdag het podium. Tickets zijn te koop via de website van dB’s.