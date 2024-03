Uittips in Utrecht: High Tea in de trein, Alternative 80’s en Op jacht naar het gouden ei

Een lang paasweekend staat voor de deur, dus genoeg tijd om leuke dingen te plannen. DUIC zette weer zeven evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

Kraaij & Kroon – Papadag bestaat niet

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: maandag 1 april

Prijs: 12,50 – 26,50 euro

Acteurs Johnny Kraaijkamp en Soy Kroon laten in deze voorstelling hun licht schijnen over actuele, herkenbare thema’s en hete hangijzers. Wat kun je vandaag de dag nog zeggen? Wat gebeurt er als een komiek zijn humor verliest? En hoe word je niet vergeten als je er niet meer bent? Eén ding staat als een paal boven water: er kán, nee, er móet gelachen worden.

Facades

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: vrijdag 29 maart

Prijs: 9,59 – 19 euro

In Facades zien we de verschillende kanten van deze drie acrobaten, die bewegen op het snijvlak van circus en fysiek theater. Kunnen we onszelf zijn in de ogen van de ander? Ze slepen ons mee in hun persoonlijke levens. Verwacht luchtacrobatiek, surrealistische choreografieën en persoonlijke anekdotes. Samen onderzoeken ze hoe één beeld totaal verschillende dingen kan betekenen.

Niemand die het ziet

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: woensdag 3 april

Prijs: 14,50 euro

Zijn we in oorlog zonder het te zien? Digitale sabotage, online spionage en grootschalige desinformatie maken de wereld tot een permanent strijdtoneel. ‘Niemand die het ziet’ duikt dieper in de schimmige wereld die we in de gelijknamige documentaireserie gezien hebben. Journalist Huib Modderkolk laat deze avond zien hoe digitale oorlogsvoering werkt en welke impact het op de samenleving heeft. Samen met minister Robbert Dijkgraaf en wetenschapper en bijzonder hoogleraar Haroon Sheikh zal het gesprek gaan over wat nodig is om onze vrijheid te beschermen als we continu onder vuur liggen. Hoe wapenen we ons tegen desinformatie die de democratie uitholt? En kan de waarheid nog bovendrijven als we blijvend overspoeld worden door nepnieuws, propaganda en verdraaiingen?

Centraal Laat – Faam x Op scherp

Waar: Centraal Museum

Wanneer: donderdag 4 april

Prijs: 8 – 10 euro, ook optie met eten

Het Centraal Museum houdt de deuren tot laat open voor het speciale evenement Centraal Laat. De tentoonstellingsruimtes zijn het toneel van live muziek en optredens, gasten kunnen meedoen met workshops en luisteren naar lezingen. Op 4 april slaan het Centraal Museum en FAAM Utrecht de handen ineen en trakteren ze je op een verrassend programma met live muziek, workshops, panel talks en unieke speed tours door de tentoonstelling Op scherp. De line-up wordt aangevuld door muzikale live acts van DJ Guenter Råler samen met Telemagic en DJ Minka. Sanneke Kleingeld en Victor Bontje verzorgen een bijzondere workshop schilderen met geluid.

Alternative 80’s

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 29 maart

Prijs: 14,05 euro

Deze avond draait om de 80’s nummers die veel te weinig te horen zijn, maar nog steeds zo geliefd zijn. De dj’s proberen te verrassen met vergeten nummers en bands uit de glorietijd van de New Wave en de Postpunk, de opkomst van de Synth-pop en de hoogtijdagen van de Gothic-rock. Natuurlijk worden ook de publieksfavorieten niet vergeten, New Order en The The, Joan Jett en Yazoo, Grace Jones en Prince en natuurlijk Siouxsie en The Cure.

High Tea in de trein

Waar: Spoorwegmuseum

Wanneer: vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april

Prijs: museumticket + 18,95 p.p.

Een bijzondere high tea in het Spoorwegmuseum. Stap in ‘De Blauwe Roemeen’ en geniet van lekker eten en drinken in dit legendarische restauratierijtuig van Wagons-Lits. Dit historische rijtuig reed onder andere mee op de Holland-Scandinavië Express en de Noord-Express van Parijs naar Sint-Petersburg. Onderweg kregen de gasten heerlijke maaltijden geserveerd. Tijdens het Paasweekend gaan de deuren van de Blauwe Roemeen weer even open, voor een High Tea. Waan je terug in de tijd van luxe treinreizen naar verre bestemmingen!

Op jacht naar het gouden ei

Waar: Kasteel De Haar

Wanneer: zondag 31 maart en maandag 1 april

Prijs: gratis bij park- of kasteelticket (5 – 19 euro)

Een van de favoriete plekken van de paashaas is het park van Kasteel de Haar. Hij huppelt rond in de Rozentuin, bij de Kruisvijver, zegt de hertjes gedag. Maar het liefst is hij in het doolhof, want daar ligt zijn gouden paasei. Met Pasen kan je op jacht naar dat gouden ei! Zoek de gekleurde paaseieren in het doolhof, verzamel de letters en ontdek waar de paashaas het gouden ei verstopt heeft. Voor iedereen die dit lukt, is er een lekkere beloning.