Uittips in Utrecht: Hof der Zotheid, Rietvelddag en Onvergetelijk Centraal

Het is alweer bijna weekend en de Utrechtse agenda staat weer bomvol leuke activiteiten. DUIC zette een aantal evenementen op een rij. Er is van alles te doen!

Hof der Zotheid

Waar: Hof van Cartesius

Wanneer: zaterdag 24 juni

Prijs: 5 tot 15 euro

Op zaterdag 24 juni viert het Hof van Cartesius haar zesjarig bestaan met het jaarlijkse Hof der Zotheid-festival. Deze dag en avond is er voor jong en oud van alles te doen: liveconcerten, dj’s, lokaal eten, rondleidingen, groene workshops, verhalenpaviljoen, een chillhoek voor de kleintjes en nog veel meer. Initiatiefnemer van het Hof van Cartesius Charlotte Ernst: “Het Hof is gebouwd rondom tuinen zodat mensen kunnen ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten. Af en toe een groot feest past helemaal in onze filosofie.” Het volledige programma en tickets zijn te vinden op de website van het Hof van Cartesius.

De Utrechtse Muziekschool: Open dag

Waar: De Utrechtse Muziekschool

Wanneer: zondag 25 juni

Prijs: gratis, reserveren noodzakelijk

Plannen voor muziekles voor jezelf of je kind? Kom dan op 25 juni naar de open dag van De Utrechtse Muziekschool (DUMS). Op deze dag kun je kennismaken met wat de Muziekschool allemaal te bieden heeft. Vanaf 10.00 uur kun je op de instrumentenmarkt diverse muziekinstrumenten uitproberen, kennismaken met docenten en proeflessen afspreken. Er zijn in de ochtend proeflessen Muziek voor de Allerkleinsten. Bovendien zijn er optredens door leerlingen, docenten en ensembles van DUMS in diverse muzikale stijlen. De open dag is gratis te bezoeken, gratis tickets voor de open dag of voor een proefles Muziek voor de Allerkleinsten zijn te bestellen via de website van DUMS.

Rietvelddag 2023

Waar: diverse locaties Utrecht

Wanneer: zondag 25 juni

Prijs: 5 euro

Dit jaar staat de Rietvelddag in het teken van drie moderne museumwoningen, ontworpen door Utrechtse architecten die hun tijd ver vooruit waren én van groot belang zijn geweest voor de stad. Ter viering van de 135e verjaardag van Gerrit Rietveld openen Het Rietveld Schröderhuis (1924), Huis Van Ravesteyn (1933) en het Van Schijndelhuis (1992) van 11.00 tot 16.00 uur hun deuren voor een flitsbezoek. In de tuinzaal van het Centraal Museum draait daarnaast de thematische film ‘Pioneers of the Dutch Modern House’. Combi-tickets, waarmee je toegang hebt tot alle drie de huizen en de tuinzaal, zijn voor 5 euro te koop.

Lang Leve de Pechgeneratie: Mentale gezondheid

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: dinsdag 27 juni

Prijs: gratis, aanmelden noodzakelijk

Dealen met de gevolgen van een pandemie, een torenhoge studieschuld, het voelen van prestatiedruk tijdens je studie, het vinden van je eerste baan en zorgen over de staat van de wereld – niet zo gek dat je soms even niet zo lekker gaat in je bovenkamer. De helft van de studenten ervaart psychische klachten zoals angst en somberheid. In deze tweede editie van Lang Leve de Pechgeneratie gaan we het hebben over hoe je het hoofd boven water houdt terwijl je dealt met de uitdagingen van nu, en hoe je ermee omgaat als je op plek 729225 staat voor professionele hulp in de GGZ. Het zal niet één grote klaagzang worden, er verschijnt ook komisch talent op het podium. De avond wordt afgesloten door cabaretier Boban Braspenning. Aanmelden is gratis en kan via de website van TivoliVredenburg.

Utrechtse Studenten Bigband

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: woensdag 28 juni

Prijs: 15,55 tot 21,35 euro

De Utrechtse Studenten Bigband brengt jazz met een frisgroen randje! In Big Birds speelt de USBB de beste jazz van vroeger én nu, met de energie en dansbaarheid die je van deze swingende studenten gewend bent. Gewapend met groene stropdas en drie absolute birds bestijgt de band het podium in de Cloud Nine. Zanger Ruben Hein, trompettist Ian Cleaver en saxofonist Gideon Tazelaar vergezellen de USBB en voeren bekende klassiekers, moderne stukken en hun eigen muziek uit met bigband. Verwacht een vlammende set met virtuoze solo’s, opzwepende riffs en een aanstekelijke energie! Tickets zijn te koop via de website van TivoliVredenburg.

Onvergetelijk Centraal

Waar: Centraal Museum

Wanneer: woensdag 28 juni

Prijs: 7,50 euro

Elke laatste woensdag van de maand is er een Onvergetelijk Centraal-rondleiding voor mensen met dementie en hun dierbaren. Tijdens de rondleiding bekijk je onder begeleiding met elkaar een aantal kunstwerken waarover je in gesprek gaat. Het genieten van kunst staat centraal. Door verhalen, herinneringen, associaties en ideeën te delen, breng je met elkaar de kunstwerken tot leven. Aanmelden voor de rondleiding van 28 juni kan via de website van Centraal Museum.