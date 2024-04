Uittips in Utrecht: Hollandse Hitte, Nederlands Theatersport Toernooi en Peuterbios

Een nieuw weekend betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

Sencity Festival 2024

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 6 april

Prijs: 27,50 euro

Het is weer tijd voor het wereldwijd bekende zintuigprikkelende belevingsfestival Sencity! Dit festival is geïnspireerd op het niet of minder kunnen horen van muziek, dus de nadruk ligt op het toegankelijk maken van muziek op diverse manieren. Dompel jezelf onder in een wereld waar dove, slechthorende én horende mensen samen muziek en cultuur ervaren. Ga op avontuur en ontdek het veelzijdige programma: van muziek tot kunst, van workshops tot spoken & signed word performances, van talkshows tot wetenschap.

The Sound of Light

Waar: Pieterskerk Utrecht

Wanneer: vrijdag 12 april

Prijs: 12,50 – 17,50 euro

Laat je verrassen door het theatrale muziekproject van mannenensemble The Gents. Je hoort klassieke liederen, een bijzondere Nederlandse poppremière en Afro-Amerikaanse spirituals. Ook wordt er een nieuw stuk opgevoerd, gecomponeerd door Setareh Nafisi, op het gedicht ‘We grow accustomed to the dark’ van Emily Dickinson. Verschillende video-interviews zijn in het programma verweven en er is een prachtig lichtontwerp. The Sound of Light gaat over hoop en veerkracht.

Nederlands Theatersport Toernooi

Waar: Het Huis Utrecht

Wanneer: zaterdag 6 en zondag 7 april

Prijs: 10 – 35 euro

De tiende editie van het Nederlands Theatersport Toernooi staat voor de deur! In Het Huis Utrecht zijn weer honderd geïmproviseerde voorstellingen te zien. Je weet nooit wat je te zien krijgt bij improvisatietheater en als publiek heb je enige invloed op hoe de scènes gaan verlopen. Nederlandse en Belgische theatersportteams strijden op 6 en 7 april om de felbegeerde trofee. Wie mag zich het beste theatersportteam van 2024 noemen?

Bric-À-Brak

Waar: Karma Kebab

Wanneer: zondag 7 april

Prijs: gratis

Heb je behoefte aan een voorjaarsschoonmaak of zin om je mooi-weer-collectie samen te stellen? Bij Karma Kebab is op zondag 7 april een indoor tweedehands markt met muziek, eten, kunst en meer dan dertig kramen. Van 10.00 tot 17.00 uur kun je rond komen struinen op zoek naar de mooiste pareltjes.

Peuterbios | Hoogt x Kaboom Festival

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: zondag 7 april

Prijs: 7,50 – 8,50 euro

Deze editie van de Peuterbios staat in het teken van Kaboom Festival. Animatiefilms voor de allerkleinsten dus. Hier worden een aantal films gedraaid voor kinderen vanaf 2 jaar. De zaal is deze keer niet pikdonker en het is peuters onder elkaar, dus stilzitten hoeft niet. Er worden vijf films vertoond, die tussen de 2 en 11 minuten duren. Meer informatie over de films staat op de website van ’t Hoogt.

Clubnight: Hollandse Hitte

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 5 april

Prijs: 7,50 euro

Een gloeiendhete clubnacht met de kleinste, grootste, beste, hardste pop- en hiphop-hits. Geen draaiorgels, geen Hazes (‘sorry’), maar alleen de fijnste parels uit Nederland. De dj draait de beste songs van artiesten als Froukje, Broederliefde, S10, De Jeugd, Doe Maar, Dio, Goldband, Jonna Fraser, Merol, Antoon en nog veel meer. Wie voor 5 april een ticket voor Froukje in TivoliVredenburg heeft, kan gratis door naar de afterparty, anderen zijn er voor 7,50 euro ook bij.

Culturele Zondag: Beating Heart

Waar: Jaarbeursplein en De Nijverheid

Wanneer: zondag 7 april

Prijs: gratis

Ontdek tijdens deze Culturele Zondag ‘Beating Heart’ op allerlei leuke manieren hoe kunst ons helpt om gezond en gelukkig te zijn. Wil je even ontspannen of misschien juist iets nieuws leren? Kunst heeft voor ieder wat wils. Op het Jaarbeursplein en bij De Nijverheid zijn allemaal gratis activiteiten. Op het Jaarbeursplein tenten met muziek, theater, talks en een plein met foodtrucks en bij De Nijverheid voorstellingen, films en workshops.