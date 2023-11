Uittips in Utrecht: In de schaduw van Rembrandt, heropening St. Augustinuskerk en Comedy Talent Award

Wie nog geen plannen heeft de komende dagen, kan deze nu gaan maken. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

MASSA|MENS

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: 1 december

Prijs: 10 euro

Er wordt wel eens gezegd: mensen zijn kuddedieren, maar of dat zo is, wordt in twijfel getrokken in deze voorstelling. Hoe zou je anders einzelgängers verklaren? Hoewel een massa fijn kan zijn, kan het ook een gevaarlijke kant hebben. Volgens dit stuk zelfs een kant die destructief kan zijn. ‘De massa’, in de vorm van een monster, staat centraal tijdens het stuk in de Stadsschouwburg. Met theater met een actueel randje kan je op deze manier je weekend goed aftrappen.

Dollface

Waar: EXboot

Wanneer: 2 december

Prijs: gratis

Ben jij een vrouw en opgegroeid in de zero’s? Dan had je waarschijnlijk, helaas zoals veel generaties, niet altijd de meest makkelijke tijd. Het is een tijd waarin nog steeds veel onrealistische idealen over vrouwen bestonden, die vaak moeilijk zijn om na te leven. Cleo Veldman gaat met haar expositie ‘Dollface’ in op wat voor impact deze tijd op haar eigen perceptie van vrouwelijkheid heeft. Door middel van zelf gefabriceerde poppen, video- en fotografie verbeeldt Veldman verschillende facetten van zichzelf, allemaal door een unheimische lens die is ontstaan door haar eigen vertekende wereldbeeld.

In de schaduw van Rembrandt

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 3 december

Prijs: 21,85 euro

Rembrandt van Rijn is een wereldberoemde schilder, maar minder bekend is zijn tweede vrouw: Geertje Dircx. Net zoals menig andere man in die tijd, zouden we ook de Rembrandt anno nu niet per definitie als vrouwvriendelijk omschrijven. Wat goed begon tussen het koppel, eindigde slecht. Geertje werd na verloop van tijd aan de kant geschoven voor een jongere vrouw en belandde achter slot en grendel in het tuchthuis. Deze voorstelling zet het onderbelichte verhaal van Geertje letterlijk in de hoofdrol en neemt je mee in een achtbaan die loopt van liefde tot hoop en veerkracht.

Heropening St. Augustinuskerk

Waar: St. Augustinuskerk

Wanneer: 3 december

Prijs: gratis

De St. Augustinuskerk opent binnenkort haar deuren weer! Voor wie niet meer kan wachten – de officiële opening is in 2024 – is 3 december de kans om alle pracht en praal te bekijken. Het volledige interieur is gerestaureerd en het pand is weer terug in de originele staat, zoals in 1840. Voor cultuur snuiven hoef je dus helemaal niet naar het buitenland te gaan, op de Oudegracht zit je net zo goed. Let op: de kerk is te bezichtigen van 11.00 tot 16.00 uur, vóór dit tijdstip is namelijk de viering van de eerste advent.

UICF Comedy Talent Award

Waar: Kargadoor

Wanneer: 4 december

Prijs: 11,50 euro

De UICF Comedy Talent Award keert weer terug naar Utrecht, en dat is reden voor een feestje. Geniet tijdens deze voorronde, die voorafgaat aan de daadwerkelijke finales, van de grappigste personen in Nederland én Vlaams-België. Centraal staat ‘amateurs’ laten doorbreken in het professionele circuit. Ieder jaar nieuwe aanwas met gegarandeerd de nodige buikspieren getraind aan het einde van de avond. Weinig reden om deze kans te laten liggen. Voor de lolbroeken en grapjassen onder ons: ook aanmelden is nog steeds een optie.

No Man’s Land

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 6 december

Prijs: 35 euro

No Man’s Land keert alweer voor de elfde keer terug naar ons stadsie om muzikanten, professionals, beleidsmakers en studenten te verwelkomen. Tijdens de conferentie komen verschillende onderwerpen aan bod die relevant kunnen zijn voor mensen binnen de muziekbranche. Zo komt onder meer het team van Goldband langs om te vertellen hoe zij een van de snelst groeiende bands in Nederland handelen. Ook voor starters is er speciale aandacht met vragen zoals ‘hoe bepaal ik mijn gage?’. Lang verhaal kort: ben je serieus met muziek bezig en wil je een volgende stap nemen, dan is No Man’s Land een goede keuze.

POM

Waar: EKKO

Wanneer: 2 december

Prijs: 14,50 euro

De fuzzpopband POM is bekend om hun opgewekte melodieën gecombineerd met felle teksten en schurende gitaren. Dit alles gaat dan weer gepaard met herkenbare scènes over het dagelijks leven. Hun inspiratie halen ze uit britpop, punk en garagerock. POM heeft een unieke mix van genres gecreëerd, met een sound die rauw en hard, maar ook vrolijk en aanstekelijk is. Ze bewijzen dat harde muziek ook met een lief randje kan.