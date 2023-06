Uittips in Utrecht: Jeroens Clan, Lena in een Lijstje en Midzomer Festival

Het is alweer bijna weekend en de Utrechtse agenda staat weer vol activiteiten voor jong en oud. DUIC zette weer een aantal evenementen op een rij. Er is van alles te doen!

Jeroens Clan: Korte metten (try-out)

Waar: Het Werftheater

Wanneer: donderdag 1 en vrijdag 2 juni

Prijs: 17,50 tot 19,50 euro

Na hun succesvol ontvangen debuutprogramma ‘Tere zieltjes’ komt cabarettrio Jeroens Clan nu met ‘Korte metten’. Een avondvullende voorstelling vol snelle scènes, rauwe liedjes en nietsontziende grappen. Bram Kroon, Matthias Tuns en Jip de Poorter maken op genadeloze wijze korte metten met zichzelf, elkaar en het publiek op de eerste rij. Huilen doen ze thuis wel. Tickets (inclusief consumptie) voor de try-out voorstelling zijn te koop via de website van Het Werftheater.

Kick Off Keti Koti herdenkingsmaand

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: donderdag 1 juni

Prijs: gratis, reserveren noodzakelijk

De hele maand juni is er in de stad Utrecht aandacht voor het slavernijverleden. Met activiteiten, lezingen en bijeenkomsten. De start van de Keti Koti herdenkingsmaand is in het Theater van Bibliotheek Neude. ‘Comité 30 juni/1 juli Utrecht’ (Keti Koti Utrecht) nodigt je uit voor een gevarieerd programma. Zo staan er onder meer verschillende optredens op het programma en een gesprek met kunstenares patricia kaersenhout over het herdenkingsmonument. Meer informatie en het volledige programma vind je op www.ketikoti030.nl. En: alles is gratis toegankelijk, maar reserveren is noodzakelijk. Dat kan via de website van Bibliotheek Utrecht.

Democratie voor toekomstige generaties

Waar: Social Impact Factory

Wanneer: vrijdag 2 juni

Prijs: gratis, aanmelden noodzakelijk

De jongere generaties maken zich grote zorgen over de toekomst van de democratie. Academici uit verschillende vakgebieden wisselen met scholieren en andere geïnteresseerden in een publiek debat van gedachten: wat is hun visie, wat zijn de hoop en zorgen over hun toekomst en wat is een mogelijke toekomst voor onze democratie? De workshop bestaat uit verschillende sessies. Meer informatie over het aanmelden en het volledige programma van de dag is te vinden op de website van Universiteit Utrecht.

Amy LaVere & Will Sexton

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 3 juni

Prijs: 16,05 euro

Amy LaVere heeft een stem die zowel krachtig als breekbaar klinkt. Haar contrabas, versierd met een uniek stemgeluid, gaat een prachtig verbond aan met het gitaarspel van Will Sexton. Deze gitarist beweegt zich al van jongs af aan in de rijke muziekscene van Austin. Hij heeft talloze samenwerkingsverbanden en producties op zijn naam staan als songwriter, muzikant en producer mét en vóór grote namen als Waylon Jennings en Stephen Stills. Will is een gitaarwonder uit een muzikale familie, zijn broer Charlie speelde jarenlang in de band van David Bowie en nu nog bij Bob Dylan. Zelf gaf hij niemand minder dan de betreurde blueslegende Stevie Ray Vaughan gitaarles in Austin, Texas. Verwacht een zeer goede show met contrabas, akoestische gitaar, fascinerende zanglijnen en lyrics.

Lena in een Lijstje 6+

Waar: ZIMIHC theater Zuilen

Wanneer: zondag 4 juni

Prijs: gratis, reserveren noodzakelijk

Lena en haar twee vriendinnen spelen op een rommelzolder. Ze ervaren, bevragen en onderzoeken hoe het is als jijzelf of als iemand in je omgeving doodgaat. Waar ga je naartoe als je dood bent? Welke herinneringen neem je mee? Wat voel je als iemand uit je omgeving er niet meer is? Met behulp van spel, dans en muziek brengt Theatergroep Jut deze vragen in kaart. Een theatervoorstelling voor kinderen en volwassenen vanaf 6 jaar. De voorstelling speelt sinds 2015 voor kinderen in groep 5 t/m 8 op scholen door het hele land en is nu voor de allerlaatste keer te zien. Een gratis ticket is te bestellen via de website van Podium Sprits.

Midzomer Festival

Waar: Merwede (zie routekaart voor locaties)

Wanneer: zondag 4 juni

Prijs: gratis

Tijdens dit wijkfestival in Merwede vieren de locaties Kanaal30, Vechtclub XL, Beton-T, De Createur en Karma Kebab samen de zomer met een bomvolle zomerse programmering voor jong en oud. Op het festival ben je als bezoeker niet alleen toeschouwer. ’Bezoekers zullen door onze eigen creatieve ondernemers op een laagdrempelige wijze verleid worden om hun creativiteit de vrije loop te laten en zichzelf open te stellen voor nieuwe ervaringen’, aldus een van de organisatoren. Het evenement is gratis te bezoeken.

Vluchtweg altijd vrijhouden

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: dinsdag 6 juni

Prijs: 10 tot 18 euro

In de nieuwe voorstelling ‘Vluchtweg altijd vrijhouden’ vraagt de Slimste Mens-finalist Kees van Amstel zich af waarom we toch zo graag vluchten. Voor verantwoordelijkheden, voor stress of voor elkaar? Natuurlijk, Kees vlucht ook graag, maar dan voor zijn plezier. Of zoals hij het noemt: reizen. Thuis, in z’n hoofd, in het onderwijs, overal eigenlijk. Dus zin om even te vluchten? Kom dan langs bij Kees’ vierde solovoorstelling. Bestel snel je tickets via de website van Stadsschouwburg Utrecht.