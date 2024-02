Uittips in Utrecht: Joy Division Undercover, Andermans Schuld en Utrecht International Comedy Festival

Een nieuwe maand betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

Myrte Siebinga zoekt een kamer

Waar: Theater Kikker

Wanneer: vrijdag 1 maart en zaterdag 2 maart

Prijs: 11,50 tot 23,00 euro

Theatergroep de Warme Winkel speelt in Theater Kikker het felle en rappe toneelstuk ‘Myrte Siebinga zoekt een kamer’. De acteurs nemen je vol overgave mee in een hospiteeravond, waar de net afgestudeerde Myrte alles op alles zet om een woonruimte te vinden in deze tijden. Niet alleen de woningcrisis wordt op een satirische manier behandeld, maar ook andere crises, zoals de stikstofcrisis komen op een herkenbare, scherpe en humoristische manier uitvoerig aan bod.

Klassieke Lunchconcerten

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 1 en 8 maart

Prijs: gratis

Toe aan een rustige pauze vol mooie klassieke muziek? Ga dan op vrijdagmiddag naar een klassiek lunchconcert en luister naar aanstormend talent, afkomstig van verschillende conservatoria in Nederland. Vrijdag 1 maart is het de beurt aan de Oude Muziekafdeling van het Koninklijk Conservatorium en vrijdag 8 maart staat de Kamermuziek van het Utrechts Conservatorium op het programma.

Utrecht International Comedy Festival (UICF)

Waar: diverse locaties in Utrecht

Wanneer: t/m zaterdag 2 maart

Prijs: gratis

Van donderdag 22 februari tot en met zaterdag 2 maart zijn er op verschillende locaties in Utrecht optredens van comedians in Utrecht. Klaar om je tanden bloot te lachen en je lachspieren een goede training te geven? Kom dan naar het hoogtepunt van het festival in TivoliVredenburg, waar op 1 en 2 maart de ‘Big Binge’ wordt gehouden; een marathon van stand-up comedy, improvisatie en meer van onder andere Martin Angolo, René van Meurs, de Australische Lisa Curry en Nabil.

Tentoonstelling De schepping van de wetenschap

Waar: Museum Catharijneconvent

Wanneer: t/m 2 juni

Prijs: 0 tot 15 euro

Sinds 22 februari heeft Museum Catharijneconvent een nieuwe tentoonstelling, genaamd ‘De schepping van de wetenschap’. Het museum neemt je mee op reis door de geschiedenis van wetenschap en religie en laat je eeuwenoude wetenschappelijke instrumenten, intrigerende kunst en zeldzame manuscripten zien. In de audiotour, ingesproken door astronaut André Kuipers, leer je alles over de wetenschap en de rol van religie daarin.

⁠Joy Division Undercover

Waar: De Helling

Wanneer: donderdag 7 maart

Prijs: 19,20 euro

Ook zo’n Joy Division-fan? Hoewel het tegenwoordig praktisch onmogelijk is om de band live te zien, kan je deze avond aardig in de buurt komen. In De Helling komt op 7 maart namelijk ‘Joy Division Undercover’ optreden. Deze band reist van Azië naar Amerika en doet dus ook Utrecht aan. ‘Met bijna griezelige precisie’ weet de band de iconische postpunkgroep na te bootsen. Ze nemen je voor even mee naar het baanbrekende album van begin jaren tachtig.

Andermans schuld

Waar: Berlijnplein 100

Wanneer: woensdag 6 tot en met 15 maart

Prijs: gratis

Schulden: niemand wil ze hebben, maar toch kampen ruim een half miljoen Nederlanders ermee. Voor de mensen die er niet mee te maken hebben, kan het moeilijk zijn om een voorstelling te maken van hoe dat kan zijn. Daarom organiseert het NUT het project ‘Andermans schuld’. Kunstenaars gaan in gesprek met mensen met een schuld, een schuldverhaal of mensen die werken in de wereld van schuld. De verhalen worden gevangen in kunstwerken. In Andermans schuld veranderen verhalen over schulden in kunstwerken. De kunstwerken zijn te koop. Kunnen we met de opbrengst schulden aflossen?

En ze leefden nog lang en gelukkig

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: woensdag 7 maart

Prijs: 9,50 – 19 euro

Wat als kinderen het voor het zeggen zouden hebben in Nederland? Wordt onze rijkdom dan eerlijker verdeeld? Of gaan er dan nog steeds kinderen zonder ontbijt naar school? In dit sprookje voor volwassenen over ongelijkheid stap je in de magische wereld van een 11-jarig kind dat jou meeneemt in een verhaal van deze tijd. Laat je verrassen, raken, verwonderen én heel misschien weer even geloven dat sprookjes bestaan. Tijdens deze voorstelling creëren we samen met jou een nieuw verhaal. Stichting Nieuwe Helden en Het Zuidelijk Toneel bundelen de krachten voor deze bijzondere voorstelling.