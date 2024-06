Uittips in Utrecht: Lachen met volle mond, Central Park Festival en Tweetakt

Een nieuw weekend betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

Opening Kunstkade

Waar: De Nijverheid

Wanneer: vrijdag 21 juni, 17.00 uur

Prijs: gratis

Kunstenaars presenteren op deze dag hun nieuwe kunstinstallaties op de industriële kade aan het water. De zeven kunstenaars laten hun kunstwerken zien en vullen letterlijk de ruimte tijdens deze openluchttentoonstelling. Deze tentoonstelling geeft beeldende kunst een podium.

Zer00’s Heroes; terug naar de Costa del Sol

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 14 juni, 23.00 uur

Prijs: 14.50 euro

Terug naar de Costa del Sol in de jaren ‘00? Zer00’s Heroes komt naar TivoliVredenburg met een zomereditie! Luister naar Jody Bernal onder het genot van buckets vol rietjes, opblaasprullaria, waaiers en ga naar huis met een trampstamp uit de tattooshop.

Festival Tweetakt

Waar: diverse locaties in de stad

Wanneer: vrijdag 14 juni t/m zondag 30 juni

Prijs: varieert

Festival Tweetakt, een begrip in de stad Utrecht! Dit festival verzorgt theater, muziek en kunst op diverse locaties in de stad. Zo kun je lekker borrelen en nieuwe muziek ontdekken op de Neude, is er een kunstroute op Fort Ruigenhoek uitgestippeld en ook zijn jeugdvoorstellingen te zien hier. Verder is er een uitgebreid programma in alle Utrechtse theaters, voor drie weken lang.

Stripmakersmarkt

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: zaterdag 15 juni, 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

Stripfanaten zijn zaterdag 15 juni aan het juiste adres bij Bibliotheek Neude! Een gratis stripmarkt brengt deze dag diverse stripmakers uit Utrecht en heel Nederland samen om hun werk te presenteren in de hal van de bibliotheek. Naast de markt, waar stripmakers hun eigen werk verkopen, zijn er ook workshops te volgen. Verder is er een stripboekleeshoek aanwezig en wordt de Gouden Mus uitgereikt, de publieksprijs voor de beste aanvlieger van de stripwereld!

Central Park Festival

Waar: Park Transwijk

Wanneer: zaterdag 15 en zondag 16 juni

Prijs: vanaf 48,50 euro

Acda en de Munnik, DI-RECT, Davina Michelle, De Jeugd van Tegenwoordig, Suzan & Freek en Snelle. Zomaar een greep uit de namen van artiesten die deze editie van Central Park Festival naar Utrecht afreizen! Het belooft een feestelijk weekend te worden in Park Transwijk.

Lachen met volle mond

Waar: Zindering, Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: dinsdag 18 juni, 19.00 uur

Prijs: 44,00 euro

Uiteten met een twist? Dat kan in Zindering, het restaurant van Stadsschouwburg Utrecht! Tijdens deze avond geniet je van een driegangendiner en krijg je tussen de gangen door een comedian voorgeschoteld. Tijdens dit stand-up comedydiner proberen ervaren comedians jouw avond leuker te maken!

Vrede in Utrecht

Waar: Jacobikerk

Wanneer: woensdag 19 juni, 20:00 uur

Prijs: gratis

‘Peace Now’-posters sieren steeds meer Utrechtse ramen. De oorlogen in Gaza en Oekraïne wakkeren steeds meer mensen aan tot dit activisme. Utrechters Marije Lieuwens en Henk Westbroek gaan woensdag in gesprek over het vredesideaal. Waar en hoe kunnen we als Utrechters een begin met vrede maken? Welke rol spelen kunst en cultuur daarbij? En hoe komt het dat de praktijk van vrede stichten zo weerbarstig is? Deze vragen staan deze avond centraal.