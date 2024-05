Uittips in Utrecht: Ladysmith Black Mambazo, Poëzie en Jazz bij Beton-T en Verrassend Vredenburgkwartier

Een nieuw weekend betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

Patrick and the Whale

Waar: Hoogt in Bieb Neude

Wanneer: 7 mei t/m 12 mei, tijden variëren

Prijs: 9 tot 11 euro

Patrick Dykstra heeft zijn leven gewijd aan de studie van walvissen. In de documentaire Patrick and the Whale volgen we zijn reis. Patrick ontmoet de vrouwelijke potvis Dolores. Zij is bijzonder sociaal en nieuwsgierig. Zelfs zo erg dat zij Patricks bewegingen kopieert. Een documentaire vol verbluffende onderwaterbeelden en inzichten over de grootste oceaanbewoners van onze planeet.

Ladysmith Black Mambazo

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 11 mei, 20.15 uur

Prijs: 31,75 euro

Het Zuid-Afrikaanse koor Ladysmith Black Mambazo komt naar TivoliVredenburg! Zij vergaarde in de 70’s groot succes in eigen land. Zelfs zo groot dat ze niet meer mee mochten doen aan talentenjachten, omdat ze altijd wonnen. Dat belooft alleen maar iets goeds! Ze toeren de wereld over met hun boodschap, peace, love and harmony!

25 jaar Molen de Ster: Hout & de Molen

Waar: Houtzaagmolen De Ster

Wanneer: zaterdag 11 mei, 10.00 uur

Prijs: gratis

Tijdens de Nationale Molendag vindt de Gezellige Houtmarkt plaats aan Molenpark 3. Op het erf staan kraampjes die houten producten verkopen. Daarnaast zijn er verschillende kinderactiviteiten te doen. Vanwege het 25 jarig jubileum wordt ook een demonstratie gegeven van een historische zaagbok; de voorloper van de houtzaagmolen. Verder kun je een rondleiding volgen in de molen, of voor een lekkere lunch of borrel plaatsnemen in het Molencafé.

Long Distance Calling

Waar: De Helling

Wanneer: zaterdag 11 mei, 19.30 uur

Prijs: 24,50 euro

Verhalen vertellen in combinatie met heavy metal? Dat kan de Duitse band Long Distance Calling als geen ander. Scenario’s over de toekomst, de dood, technologie en het milieu komen voorbij. Geen vrolijke thema’s. Maar hun bandmotto is: ‘Niks kan de onverbiddelijke voortgang van de tijd stoppen, maar muziek maakt de reis aangenamer.’ Acht albums, uitverkochte zalen en wereldwijde vooraanstaande festivals staan op hun naam. De band staat bekend als een van de beste live-acts in hun genre, en wil dat op 11 mei laten zien in De Helling.

Poëzie en Jazz XXL #9: Familiezaken

Waar: Beton-T

Wanneer: zondag 12 mei 17.00 uur

Prijs: 12,50 euro

De negende editie van Poëzie & Jazz vindt dit weekend plaats bij Beton-T. Het thema van deze editie is familiezaken. Onder meer Dichter des Vaderlands Babs Gons komt voordragen. Ook staan schrijvers en dichters Anneleen van Offel, Iduna Paalman en Tom Hofland op het programma. Verder is er livemuziek, een Open Mic en een filmvertoning van documentairemaker Wieke Kapteijns.

Verrassend Vredenburgkwartier

Waar: Vredenburgkwartier

Wanneer: zaterdag 11 mei

Prijs: gratis

Er is van alles te doen in het Vredenburgkwartier op zaterdag 11 mei! Bij 14 ondernemers in het winkelwalhalla van de stad kun je terecht voor een programma met onder andere muziek, styling, een proeverij en andere activiteiten. Onder meer No Vintage Phobia, De Rode Winkel en HUB Utrecht doen mee!

Do not look back with regret

Waar: Theater Kikker

Wanneer: dinsdag 14 en woensdag 15 mei

Prijs: 9,50 tot 19 euro

Do not look back with regret van Davy Pieters, gaat over reflecteren op het verlies en de eindigheid van alles. In deze beeldende en filmische toneelvoorstelling zien we twee vrouwen in een proces van afscheid, rouw en de zoektocht naar troost. Wat als je wordt geconfronteerd met verlies? Wat is de toevlucht als het einde in zicht is?