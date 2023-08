Uittips in Utrecht: Leidsche Rijn Festival, Nederpop aan de Haarrijnseplas en gitaarrock van Israel Nash

De kinderen gaan weer naar school in Utrecht, maar de zomer is natuurlijk nog niet helemaal voorbij. Dat is wel te merken aan alle festivals in de stad. Dit zijn onze uittips voor deze week.

Festival Strand

Waar: Haarrijnseplas

Wanneer: 25 en 26 augustus

Prijs: 32,50 – 67,50 euro

Zoek je een mini-vakantie dichtbij huis? Aankomend weekend is de Haarrijnseplas weer twee dagen lang het decor van Festival Strand. Wandel over de foodboulevard, rust uit in een van de hangmatten en geniet van de beste muziek van eigen bodem. Op vrijdagavond (17.00-00.00 uur) trapt het festival traditiegetrouw af met de leukste 90’s & 00’s artiesten, zoals Paul Elstak, T-Spoon en DJ Jean. Zaterdag kun je tussen 12.00 en 23.00 uur genieten van Nederlandse rock en pop. Headliners zijn Di-rect, Lucas & Steve en de Edwin Evers Band. De minimumleeftijd bedraagt 18 jaar.

Festival Oude Muziek

Waar: diverse locaties

Wanneer: 25 augustus tot en met 3 september

Prijs: wisselend

Met het thema Revival zoomt het Festival Oude Muziek dit jaar in op oude muziek als erfgoed én als erfenis van de beweging die vanaf de negentiende eeuw de heropleving van historische repertoires, instrumenten en interpretatie ontketende. Het verleden kan mooi zijn, het kan ontsnapping bieden aan de sleur van alledag en het kan ons laten dromen. Het is ook een machtig propagandamiddel om ideologieën te legitimeren, of ze nu nostalgisch of progressief zijn. Daarom kijkt het festival door verschillende lenzen heen: om via het verleden de wereld van vandaag beter te begrijpen.

Leidsche Rijn Festival

Waar: Castellum Hoge Woerd

Wanneer: 27 augustus van 10.00 – 17.00 uur

Prijs: gratis

Het Leidsche Rijn Festival is het leukste cultuurfestival voor kinderen. Er zijn voorstellingen om bij weg te dromen, muziek om op te dansen en plek genoeg om zelf iets moois te maken. Het thema dit jaar is ‘Geluksvogels’. Op de podia staan professionele muzikanten en theatermakers gebroederlijk naast lokale, beginnende artiesten. Er zijn speciale onderdelen voor kinderen tussen 2 en 4, 4 en 8 en 8 en 12 jaar. Maar natuurlijk kunnen broertjes en zusjes van verschillende leeftijden ook samen van alles ervaren. Denk bijvoorbeeld aan Het Klei Atelier, waar ze van klompjes grijze klei een kleurrijk dier, figuur, mens of ding boetseren.

Sterrenkijken met handen en oren

Waar: Sonnenborgh Museum en Sterrenwacht

Wanneer: 27 augustus van 11.15 tot 12.45 uur

Prijs: reguliere toegangsprijzen

Hoe klinkt het licht van de zon? En de sterren in de Melkweg? Hoe voelen de kraters van de maan, de landingsplek van Apollo 11 en de oppervlakte van Mars? Aanstaande zondag kun je weer in Sonnenborgh terecht voor ‘Sterren kijken met handen en oren’. Dat is een rondleiding over het heelal voor mensen met een visuele beperking. De nadruk ligt op ervaren: de hemellichamen zijn letterlijk te voelen, de sterren te horen, de telescoop te onderzoeken. Sterrenkunde komt zo binnen handbereik voor een doelgroep die niet of nauwelijks kan zien. Als er op de dag zelf nog plek is, mogen ook bezoekers zonder visuele beperking meedoen.

Gildewandeling: Utrechtse stadskastelen

Waar: Oudegracht/Hoek Zwaansteeg

Wanneer: 29 augustus om 14.00 uur

Prijs: 8 euro

Kijkt u wel eens naar de gevels als u onderweg bent? De binnenstad van Utrecht telt maar liefst 23 stadskastelen, de meeste daarvan aan de Oudegracht. Ze werden gebouwd tussen ongeveer 1175 en 1500 en zagen er vaak heel weerbaar uit. Stadskastelen kennen een rijke geschiedenis, deels door hun bewoners maar zeker ook dankzij de soms verrassende bedrijvigheid. Tijdens deze wandeling krijgt u er alles over te horen, zodat u voortaan met een andere blik over de grachten fietst.

The Bug Club

Waar: EKKO

Wanneer: 31 augustus om 20.00 uur

Prijs: 15,50 euro

The Bug Club uit Wales staat garant voor aanstekelijke garagerock doorspekt met riffs en voortstuwende ritmes. Met nummers die vaak niet eens een lengte van twee minuten aantikken houdt de band zichzelf en hun luisteraars altijd bij de les. Zo neemt hun debuutalbum ‘Pure Particles’ uit 2021 met negen tracks slechts twintig minuten in beslag. In 2022 brachten ze het meest recente album ‘Green Dream in F#’ uit, een wederom korte maar krachtige lo-fi plaat vol goedgeluimde liedjes. Support act is Cardigan Inn, een vijfkoppige postpunkband uit Amsterdam.

Israel Nash

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 31 augustus om 20.00 uur

Prijs: 31,75 euro

De Amerikaanse singer-songwriter Israel Nash neemt je met zijn dromerige, soms psychedelische gitaarrock mee terug naar de jaren zeventig. Neil Young is een naam die in je hoofd opduikt als je naar Nash’ nieuwste album ‘Topaz’ (2021) luistert, maar ook Pink Floyd is nooit ver weg. Geheime wapen van Israel Nash is zijn pedalsteelgitarist Eric Swanson, die het bandgeluid naar grote hoogten tilt. Voeg daar ook nog eens een steengoede blazersectie en soulvolle backing vocals aan toe en je snap waarom ‘Topaz’ wederom een schot in de roos is. Een betoverend mooie hippierootsplaat, waardoor je haast gaat denken dat het ooit nog goedkomt met de wereld.