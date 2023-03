Uittips in Utrecht: Lentebock Festival, een lezing over jeugdzorg en de Hoe?Zo! Show

Nog geen plannen voor komend weekend? Geen probleem! DUIC zette weer een aantal leuke evenementen in Utrecht op een rijtje. Van een Silent Reading Party tot het Lentebock Festival… Er is van alles te doen!

Siri Baggerman

Waar: Galerie Niek Waterbolk

Wanneer: dinsdag 21 maart t/m zondag 26 maart

Prijs: gratis

Siri Baggerman is een Utrechtse kunstenaar met Sami-roots. De Sami zijn een van een oorsprong nomadisch volk uit het noorden van Scandinavië. In haar werk brengt Siri deze twee culturen op een bijzondere manier bij elkaar. In haar schilderijen combineert zij twee werelden die in tijd of locatie in groot contrast staan met elkaar. Als beginpunt werkt ze met elementen uit haar eigen leven en dat van haar familie. Siri neemt je mee in een unieke wereld waarin ze onderzoek doet naar haar identiteit. De expositie opent op dinsdag 21 maart en is te bezoeken tot en met zondag 26 maart.

Silent Reading Party

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: zaterdag 25 maart

Prijs: gratis

Geen tijd en rust om een boek op te pakken of uit te lezen? De Bibliotheek Neude is de uitgelezen plek om een paar uurtjes in stilte te lezen. Neem je favoriete boek mee en zoek een fijne leesplek. Geen boek bij de hand? Geen paniek, er staat een leestafel met boeken voor je klaar. Na afloop is er een borrel en kun je je leeservaring delen met de andere stille lezers. Aanmelden is niet nodig.

Podium Sprits: Ridder Ridder 4+

Waar: ZIMIHC Theater Zuilen

Wanneer: zondag 26 maart

Prijs: 6 tot 12 euro

Een humoristische en behendige theatervoorstelling over prinsessen en ridders. Al gauw wordt duidelijk dat de standaard ridder-prinses-rollen losgelaten moeten worden om het verhaal van Ridder Ridder tot leven te brengen. Wie weet ontdek jij net zoals Fiona en Filip kanten van jezelf die je nog niet kende. Een theatervoorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar. Tickets zijn te koop op de website van Podium Sprits.

Hoe?Zo! Show

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zondag 26 maart

Prijs: 10 tot 13 euro

De Hoe?Zo! Show is een interactieve wetenschaps-spelshow waarin jonge wetenschappers live op het podium vragen van nieuwsgierige kinderen beantwoorden in een race tegen de klok. Om het extra spannend te maken moeten de wetenschappers de vragen niet alleen beantwoorden, maar ze moeten hun antwoorden ook uitbeelden op het podium. Hierbij mogen ze alleen gebruik maken van een kast vol met alledaagse voorwerpen. Lukt het de wetenschappers om de vragen van kinderen snel genoeg te beantwoorden? Of blijken de vragen van de kinderen te moeilijk voor deze knappe koppen?

Hoe redden we de jeugdzorg?

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: maandag 28 maart

Prijs: gratis, aanmelden noodzakelijk

De Nederlandse jeugdzorg staat onder grote druk. Te weinig personeel, te veel bureaucratie, en eindeloze wachtlijsten maken dat kinderen en jongeren in psychische nood of onveilige thuissituaties niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het ene na het andere rapport toont aan dat de kwaliteit achteruit holt. Van overhaaste uithuisplaatsingen tot slechte informatievoorziening. Hoe nu verder? Forensisch orthopedagoog prof. Jessica Asscher, jeugdpsychiater prof. Floortje Scheepers en jurist dr. Joost Huijer over het verbeteren van de Nederlandse jeugdzorg. Tickets zijn gratis, aanmelden is noodzakelijk via de website van TivoliVredenburg.

Slinger! 4+

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: zondag 26 maart

Prijs: 5 tot 12,50 euro

Slinger: een grappige hartveroverende voorstelling met acrobatisch spel is als de droom van een kind. Drie kinderen wonen op matrassen. Ze slingeren aan hun stapelbedden. Ze eten bergen patat. Ze mogen en durven alles. Simone de Jong maakt een voorstelling geïnspireerd door de Stampertjes en alle andere eigenwijze, aparte en stoere kinderen. De voorstelling is voor kinderen van 4 tot 8 jaar.

Lentebock Festival Utrecht

Waar: Janskerkhof

Wanneer: vrijdag 24 maart tot en met zondag 26 maart

Prijs: 6,95 tot 12,95 euro

Nog geen plannen dit weekend? Bestel dan snel de laatste kaarten voor deze editie van het Lentebock Festival Utrecht. Tijdens het Lentebock Festival proef je lentebockbieren van meer dan 25 verschillende brouwerijen en dans je op de leukste livemuziek en hits van dj’s. Ook snack je uit de foodtrucks van lokale horeca, kun je je inschrijven voor bierproeverijen en genieten de kids op zondag van gezellige kinderactiviteiten.