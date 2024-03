Uittips in Utrecht: Lentebock Festival, Freaky Dancing, We are (not) Tupac Shakur en Reinaert de V.

Een nieuw weekend betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

Hammok

Waar: ACU

Wanneer: woensdag 27 maart

Prijs: 12 euro

Deze Noorse punkband brengt hardcore metal met een vleugje indie en hiphop-attitude. Hammok is een band die de muren tussen genres weet te doorbreken en een verfrisserende combinatie van postpunk, indie, postrock en metal op de planken brengt. De band stond al eens op het festival Loose Ends in Utrecht en is nu dus terug voor een show in ACU. Een Noors trio om zeker op je radar te houden!

Lentebock Festival

Waar: Janskerkhof

Wanneer: vrijdag 22 t/m zondag 24 maart

Prijs: 6,95 tot 13,95 euro

Meer dan twintig verschillende lentebockbieren, livemuziek van Utrechtse bands en dj’s, bierproeverijen en barbecuegerechten op het Janskerkhof. Dat kan maar één ding betekenen: het Lentebock Festival is terug in Utrecht! Komend weekend kunnen bierliefhebbers hun hart ophalen op dit gezellige bierfestival. Dat veel Utrechters dat gaan doen is duidelijk, want de reguliere tickets zijn inmiddels uitverkocht. Voor de lastminute-beslissers zijn er nog ‘late bird’-kaartjes te krijgen. Het festival duurt van vrijdag tot en met zondag, met op zondag een speciaal kinderprogramma.

Freaky Dancing

Waar: WAS.

Wanneer: zaterdag 23 maart

Prijs: 18,50 euro

Een nieuwe club-ervaring, waar live-acts, dj’s en kunst met elkaar botsen, versmelten en elkaar transformeren. Het Utrechtse collectief Freaky Dancing streeft ernaar het beste uit elk van de elementen te halen en ruimte te maken om te experimenteren en evolueren. Tijdens deze audiovisuele clubnacht vervagen de grenzen tussen liveacts, dj’s en beeldcultuur en raken postpunk, electro en industrial vervlochten met beeldcultuur. Freaky Dancing keert voor de vierde keer terug naar WAS.

Boekenweek festival

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: zaterdag 23 maart

Prijs: gratis

Of je nou een boekenlegger wilt maken bij de Letterladies, je familiegeschiedenis wilt uitzoeken met Het Utrechts Archief of alvast kennis wilt maken met het Literatuurmuseum dat volgend jaar naar Utrecht verhuist: bij Bibliotheek Neude ben je aan het goede adres, tijdens het Boekenweek festival. Er is zaterdag van alles te doen in het gebouw van de bibliotheek. Naast verschillende workshops, is er een podium waar je je kunt laten betoveren door allemaal verschillende familieverhalen, met tussendoor onder meer muzikale intermezzo’s van Tim Koehoorn. Verder zijn er verschillende stands, bijvoorbeeld van de Utrechtse Boekenbar, NeverNeverLand, Blossom Books en Books 4 Life Utrecht. Genoeg te doen dus!

Seizoenspresentatie klassieke concerten

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zondag 24 maart

Prijs: gratis

TivoliVredenburg presenteert deze zondag alle klassieke concerten van het seizoen 2024/2025. De programmeurs zijn ook aanwezig, om te vertellen over hun persoonlijke hoogtepunten van de komende concerten. Na afloop is er een borrel en kan het publiek vragen stellen. Het ideale moment om je klassieke concertseizoen te plannen, dus.

Reinaert de V. (7+)

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: zondag 24 maart

Prijs: 10 tot 24 euro

Het oerverhaal over Reinaert de Vos komt in de Stadsschouwburg opnieuw tot leven in een fascinerend poppenspel, met dans, muziek en zang. Alle dieren klagen over de kwaadaardige streken van Reinaert de Vos, die zich uiteindelijk moet verantwoorden aan het hof van koningin Nobel. Alles pleit tegen hem, maar Reinaert de V. weet de koningin te overtuigen van zijn onschuld. De voorstelling is voor kinderen vanaf 7 jaar en wordt gespeeld op zondagmiddag.

DIEHELEDING – We are (not) Tupac Shakur

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: vrijdag 22 maart

Prijs: 9,50 tot 19 euro

Tupac Shakur vond zichzelf gedurende zijn leven steeds opnieuw uit. Maar wie was hij eigenlijk echt? Activist, muzieklegende, veroordeeld sex offender, acteur, dichter, marketingmachine of held? Of hangt wie hij was soms af van wie er naar hem kijkt? Hiphopcollectief DIEHELEDING fileert in een moordend raptempo onze neiging tot hokjesdenken, in een poging het mysterie Tupac in een persoon te vatten. Een poging die gedoemd is om te mislukken.