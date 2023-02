Uittips in Utrecht: Liegebeesten, boekpresentatie van Utrechtse politiethriller en hebben singles de toekomst?

Wie nog geen plannen heeft voor het komende weekend, kan die nu gaan maken! Er staat namelijk weer van alles te gebeuren in Utrecht waar je nog bij kunt zijn. Bij De Utrechtse Muziekschool kun je bijvoorbeeld gaan luisteren naar het Rietveld Ensemble, verhalenverteller Bastiaan de Zwitser neemt je mee op een spookwandeling en in TivoliVredenburg is een lezing over de vraag of singles de toekomst hebben.

Repair Café XL

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: zaterdag 11 februari

Prijs: gratis

Het is de “Week van de Circulaire Economie”! Een week waarbij professionals door het hele land laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt. Als afsluiter van deze week, organiseren de Utrechtse repaircafé’s een extra grote, speciale editie: Repair Café XL. Makers staan klaar om je kapotte spullen te repareren: alle apparaten die te voet of per fiets te vervoeren zijn, worden aangepakt om te repareren. Het Repair Café XL is geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Wil je zeker zijn van een reparatie zonder lang in de rij te hoeven staan? Meld je reparatie alvast aan via de website van het repaircafé.

StoryTrail stadswandeling: Spookwandeling

Waar: Domplein

Wanneer: zaterdag 11 februari

Prijs: 19 euro

Klaar voor een avondje griezelen? Verhalenverteller Bastiaan de Zwitser staat zaterdag voor je klaar om je alle spannende verhalen te vertellen over de Domstad. Bastiaan zal je in anderhalf uur kennis laten maken met de fantomen uit de stadshistorie. De gids, gekleed in een lange zwart jas en hoed, verwacht je om stipt 20.00 uur op het Domplein. De wandeling duurt tot 21.30 uur. Ben je benieuwd waar de spoken van de stad zich verschuilen en wil je hun bloedstollende verhalen horen? Reserveer dan via de website van StoryTrail.

Boekpresentatie Genade

Waar: Salon van Weleer

Wanneer: zondag 12 februari

Prijs: gratis

Aanstaande zondag om 13.30 uur presenteert de Utrechtse schrijver Gert van Veen zijn 25e boek in de historische wijnkelder van hartje Utrecht. Het boek genaamd ‘Genade’ is een politiethriller met in de hoofdrol politie-inspecteur Harrie van der Voort. Met zijn spannende verhaal brengt Gert Utrecht tot leven. De locaties in het boek zijn dan ook beeldend en herkenbaar beschreven: van de Oudegracht en de Maliebaan tot het politiebureau en de herdenkingsbank in het Wilhelminapark. Tegelijkertijd met het verschijnen van het boek, wordt deze middag ook de Real-Life Game ‘Bureau Utrecht’ gepresenteerd, een op het verhaal gebaseerd spel. Reserveren kan onder andere door te mailen naar [email protected]

Liegebeesten (7+)

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: zondag 12 februari

Prijs: 8 tot 13 euro

De muzikale familievoorstelling Liegebeesten staat zondag in Utrecht op de planken. De voorstelling, die door het hele land trekt, is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Het dappere kind Noa is op zoek naar de waarheid in een wereld waarin niets is wat het lijkt. Samen met zijn onzichtbare vriend Priem, gaat de altijd eerlijke Noa op zoek naar zijn zusje. Gaat hij haar vinden? En kan hij alle liegende beesten verslaan? Om antwoord te krijgen op deze vragen, ben je om 14.00 uur welkom in Stadsschouwburg Utrecht. Tickets zijn te koop via de website.

Hebben de singles de toekomst?

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: maandag 13 februari

Prijs: gratis, aanmelden via sg.uu.nl

Als we de voorspellingen moeten geloven, is in 2050 de helft van de huishoudens single. Hoe verklaren we deze opmars? En wat zegt dit over onze waardering van intimiteit en sociaal contact? Tijdens deze lezing vertellen eenzaamheidsonderzoeker dr. Marlies Maes, seksuoloog dr. Marieke Dewitte en pedagoog en socioloog dr. Daphne van de Bongardt je meer over deze voorspelling.

Our food system: everything is connected (Engels)

Waar: Academiegebouw

Wanneer: dinsdag 14 februari

Prijs: gratis

Ons voedselsysteem is een groot levend netwerk van mensen, planten en dieren die over regio’s, sectoren en schaalniveaus heen met elkaar verbonden zijn. Wat maakt dat systeem zo kwetsbaar? En aan welke hefbomen kunnen we trekken om systeemverandering teweeg te brengen? Om te begrijpen hoe we duurzame verandering in onze voedselsystemen kunnen bewerkstelligen, combineert duurzaamheidswetenschapper dr. Brian Dermody complexiteitswetenschap met transdisciplinaire benaderingen. Hoe kunnen ze ons helpen om in de toekomst een veilig voedselsysteem te realiseren?

Kamermuziek onder de Dom

Waar: De Utrechtse Muziekschool

Wanneer: zondag 12 februari

Prijs: 7,50 tot 17,50 euro

Tijdens de uitvoering ‘Rietveld Ensemble & Friends’ luister en kijk je naar vijf vaste musici van het in Utrecht gevestigde Rietveld Ensemble. In de muzikale huiskamer van Utrecht, de ruim 150 jaar oude Marnixzaal van de Muziekschool, ontvangen zij maandelijks twee gastmusici. Deze keer zijn dat twee jonge muzikanten: fluitiste Linda Speulman en harpist Joost Willemse, die dit seizoen is geselecteerd als deelnemer van Dutch Classical Talent. Samen spelen zij werken van Jean Cras, de in Utrecht woonachtige componist Carlos Michans, Pietro Bottesini en Giacomo Puccini.